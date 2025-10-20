ETV Bharat / state

सीएम योगी ने वनटांगिया समुदाय के साथ मनाई दीपावली; 49 करोड़ की 133 परियोजनाओं का किया शिलान्यास-लोकार्पण

पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रही अयोध्या : मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रही है. यहां सूर्य के किरणों से ही बिजली दी जा रही है. अयोध्या में नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का दिग्दर्शन हो रहा है. यहां का दीपोत्सव समृद्धि और सुशासन का प्रतीक बन चुका है. उन्होंने कहा कि पर्व और त्यौहार का हेतु ही समाज में उमंग और उल्लास का संचार करना है.

सीएम योगी ने कहा कि यहां एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है. भोजनालय माता शबरी के नाम पर और प्रमुख चौराहा प्रभु श्रीराम का भजन गाने वाली स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर है. दक्षिण भारत के प्रमुख संतों की भी प्रतिमा अयोध्या में स्थापित कराई गई है. श्रीराम मंदिर के परिसर में वाल्मीकि जी, विश्वमित्र जी के भी मंदिर बन गए हैं. यहां शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य के नाम पर द्वार हैं.

अयोध्या का दीपोत्सव पूरे भारत की पहचान : सीएम योगी ने कहा कि कल अयोध्या के दीपोत्सव की भव्यता और दिव्यता देखते ही बन रही थी. व्यक्ति जब पुरुषार्थ करता है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है तो उल्लास और उमंग का दिव्य आयोजन ईश्वर की कृपा से आ ही जाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कायाकल्प और दीपोत्सव से पहचान सिर्फ अयोध्या की ही नहीं बनी है बल्कि नव्य अयोध्या और इसका दीपोत्सव पूरे भारत की पहचान बन गई है. समाज का हर तबका यहां बिना भेदभाव आयोजन का सहभागी बनता है.

अयोध्या को विदेशी आक्रांताओं ने अपमानित किया : सीएम ने यहां लोगों को संबोधित भी किया. कहा कि अयोध्या को विदेशी आक्रांताओं ने अपमानित किया था. यहां जन्म लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के अस्तित्व को कांग्रेस की सरकार ने नकारने का कुत्सित प्रयास किया था. सपा सरकार ने रामभक्तों को लहूलुहान करते हुए कई साजिश किए थे. आज वही अयोध्या नव्य और दिव्य होकर देश और दुनिया को आकर्षित कर रही है. बांटती नहीं, अब सबको जोड़ती है आज की अयोध्या.

मुख्यमंत्री ने गांव का भ्रमण कर ग्रामीणों से संवाद किया. ग्राम प्रधान राम नगीना के आवास पर दीप प्रज्ज्वलित किया. सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर गरीब तक खुशी पहुंचाना है. कम से कम हर गरीब के घर तक मिठाई और खुशी जरूर पहुंचे, इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए. वहीं मुख्यमंत्री के आगमन से वनटांगिया ग्रामवासियों में उत्साह का माहौल रहा.

गोरखपुर : सीएम योगी ने वनग्राम में पहुंचकर वनटांगिया समुदाय के साथ दीपावली मनाई. सभी को मिठाई बांटकर त्यौहार की शुभकामनाएं भी दीं. सीएम सोमवार को बनटांगिया जंगल तिनकोनिया नंबर-3 में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने करीब 49 करोड़ की 133 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा.

अनुशासन और समर्पण में है हमारी ताकत : मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में अनुशासन और कार्य के प्रति समर्पण ही हमारी ताकत होती है. इसी के दम पर उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नए मानक गढ़े हैं. अनुशासन और समर्पण से ही आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और बेहतर करने में सफल होगा. सीएम ने स्वदेशी के प्रति लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि हमारी समृद्धि में स्वदेशी की झलक देखनी चाहिए.

'अब योजनाओं से संतृप्त हैं वनटांगिया' : सीएम योगी ने कहा कि वनटांगिया गांव में 15 वर्ष को सुविधाओं का घोर अभाव था. न सड़क थी, न बिजली, न मकान, न स्कूल. जबकि आज यहां हर व्यक्ति के पास पक्का मकान है, बच्चों के लिए स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, बिजली है, पानी है. यहां के लोग राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजनाओं के लाभ से आच्छादित हैं. वनटांगिया गांव योजनाओं और सुविधाओं से संतृप्त है. यहां की महिलाएं सब्जी की खेती कर समृद्धि के मार्ग पर चल पड़ी हैं.

'वंचितों को सुविधाएं मुहैया कराना सरकार का संकल्प' : मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने वनवासियों, गिरिवासियों, जनजातियों सहित सभी वंचितों को सभी सुविधाओं से आच्छादित करने का संकल्प लिया है. इसी संकल्प के अनुरूप कार्य भी हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि मुसहर, थारू, कोल, सहरिया, चेरो, बुक्सा आदि को गरीबी की रेखा से बाहर निकालकर समृद्धि को उसके घर तक ले जाएंगे.

'हर व्यक्ति के घर जले दीप, मिष्ठान पहुंचे' : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास के वंचित लोगों की मदद अवश्य करें. उन्होंने कहा कि यह कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति दीपपर्व के उल्लास से वंचित न रहे. हमारा प्रयास होना चाहिए दीपावली में हर घर में दीप जले और हर व्यक्ति तक मिठाई भी पहुंचे. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कम से कम एक गरीब परिवार में दीपावली की खुशियां जरूर बांटें.

डॉ. संजय निषाद बोले- सीएम योगी से सीख लेते हैं दूसरे राज्य : प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनकल्याण के कार्यों से अन्य प्रदेशों के नेतृत्वकर्ता भी सीख लेते हैं. सीएम योगी के नेतृत्व में त्यौहार अब भय में नहीं बल्कि सौहार्द और प्यार के माहौल में मनाए जाते हैं. मुख्यमंत्री ने यूपी को अपराधमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त बनाकर अर्थव्यवस्था को भी अग्रणी पंक्ति में ला दिया है. डॉ. संजय निषाद ने कहा कि जो सम्मान त्रेता में भगवान श्रीराम ने वनगमन के दौरान निषादराज को दिया था, वर्तमान दौर में वही भाव सीएम योगी भी रखते हैं.

विधायक विपिन सिंह बोले- अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का हो रहा उद्धार : वनटांगिया गांव (वनग्राम) के दीपोत्सव समारोह में गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच से सभी वनटांगिया गांव दशकों की उपेक्षा से निजात पाकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़े हैं. पिपराइच के विधायक महेंद्रपाल सिंह ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का भी उद्धार हुआ है. वनटांगिया समुदाय के लोग इसके उदाहरण हैं.

इस अवसर पर महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, कुशीनगर के सांसद विजय दूबे, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक श्रीराम चौहान, डॉ. विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, काशी से आए जगद्गुरु स्वामी संतोषाचार्य सतुआ बाबा, कालीबाड़ी के महंत रविंद्रदास, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, ब्लॉक प्रमुख वंदना सिंह, शिव प्रसाद जायसवाल, जनार्दन जायसवाल, प्रमुख प्रतिनिधि रणविजय सिंह मुन्ना, वनटांगिया समुदाय के रामगणेश, बलराम, विश्वम्भर, परमात्मा आदि प्रमुख रूप से मंच पर उपस्थित रहे. कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती, मां भारती, बजरंग बली और गुरु गोरखनाथजी के चित्रों पर पुष्पार्चन से हुआ.

विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मिला सम्मान : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव और लोकार्पण-शिलान्यास समारोह के मंच से मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी, आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, पशुपालन विभाग के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, उद्यान विभाग के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व मिनी बीज किट प्रदान किए. इन सभी लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने दीपावली का उपहार भी दिया.

सीएम के हाथों मिला 49 करोड़ का दीपावली उपहार : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों को 49 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का दीपावली उपहार भी दिया. उन्होंने 32 करोड़ 81 लाख 60 हजार रुपये के 128 विकास कार्यों का लोकार्पण और 16 करोड़ 80 हजार रुपये की लागत वाली 5 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया.

सीएम ने किया स्टालों का अवलोकन : मुख्यमंत्री योगी ने वन, कृषि, उद्यान, महिला कल्याण, बाल विकास, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, बेसिक शिक्षा, पशुपालन, स्वास्थ्य, ओडीओपी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, समाज कल्याण, खादी आदि विभागों की तरफ से स्टालों के माध्यम से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया. प्रदर्शनी के जरिए लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी. उन्होंने स्टालों पर रुककर वहां मौजूद लोगों से जानकारी भी ली. इस दौरान उन्होंने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के स्टाल पर 3 बच्चों का अन्नप्राशन कराया. सीएम योगी ने तीन गर्भवतियों की गोदभराई भी कराई.

दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ : स्टालों का अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव के भ्रमण पर निकले. वह वनटांगिया समाज के मुखिया रहे व पूर्व प्रधान रामगणेश के घर पहुंचे. उनके घर के बाहर सजाई रंगोली के बीच दीप प्रज्वलित किया. सीएम ने सभी गांववासियों के लिए दीपोत्सव का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने छोटे बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई.

यह भी पढ़ें : दीपावली 2025: अयोध्या में सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए, मिठाई और फल बांटे; सीतापुर और बरेली में मनाया गया दीपोत्सव