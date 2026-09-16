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गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा- "माफिया और मच्छर की तरह इंसेफेलाइटिस भी हुआ खत्म"

आईएमए के चैरिटेबल ब्लड बैंक का उद्घाटन करते हुए सीएम योगी ने कहा कि माफिया और मच्छर की तरह इंसेफेलाइटिस भी खत्म हो चुका है.

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"हर जिले में बनेगी 10 बेड की डायलिसिस यूनिट": सीएम योगी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 3:37 PM IST

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गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साढ़े नौ वर्ष पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस से तड़पते बच्चों को देखकर हर अभिभावक चिंतित रहता था. लेकिन अब यह चिंता पूरी तरह खत्म हो चुकी है. उन्होंने कहा कि माफिया और मच्छर की तरह इंसेफेलाइटिस भी अब पूरी तरह समाप्त हो गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में दस-दस बेड की डायलिसिस यूनिट शुरू कर रही है.

IMA गोरखपुर के चैरिटेबल ब्लड बैंक का किया उद्घाटन: सीएम योगी बुधवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) गोरखपुर की तरफ से शुरू हुए चैरिटेबल ब्लड बैंक के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने फीता काटकर इस ब्लड सेंटर का शुभारंभ किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं व उपकरणों की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि साढ़े नौ वर्ष पहले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज ही स्वास्थ्य सुविधाओं का एकमात्र केंद्र था. तब वहां एक ही बेड पर चार-चार मरीज भर्ती रहते थे और बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव था.

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बीआरडी मेडिकल कॉलेज का बदला स्वरूप: सीएम योगी ने याद दिलाई साढ़े नौ साल पुरानी स्थिति (Photo Credit: ETV Bharat)

मेडिकल कॉलेजों और एमबीबीएस सीटों में हुई बढ़ोतरी: मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहले स्वयं अस्वस्थ था, आज वही सुपर स्पेशियलिटी सेंटर बन चुका है. प्रदेश के 75 जिलों में अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है और दो एम्स भी काम कर रहे हैं. एमबीबीएस की सीटें 4600 से बढ़कर 13500 से अधिक हो चुकी हैं और पीजी की सीटें भी दोगुनी हुई हैं. नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा का भी लगातार विस्तार किया जा रहा है.

सुरक्षित माहौल में काम कर रहे हैं डॉक्टर और व्यापारी: सीएम योगी ने पुरानी घटनाओं को याद करते हुए कहा कि एक समय प्रदेश के हर जिले की पहचान किसी न किसी माफिया से जुड़ी थी. डॉक्टरों का अपहरण होता था, रंगदारी मांगी जाती थी और उनके चेंबर में घुसकर मारपीट होती थी. आज पूरे प्रदेश में चिकित्सक, व्यापारी और नागरिक स्वयं को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं. अब राज्य की पहचान माफिया से नहीं बल्कि 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज' से बन रही है.

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आईएमए के चैरिटेबल ब्लड बैंक का किया उद्घाटन: रक्तदान को लेकर सीएम योगी ने की अपील. (Photo Credit: ETV Bharat)

रक्तदान को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने की अपील: रक्तदान का महत्व बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक और संसाधन तो जुटाए जा सकते हैं लेकिन खून बनाया नहीं जा सकता. उन्होंने डॉक्टरों से अपील की कि वे लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करें और सोशल मीडिया का उपयोग करें. सीएम ने पेशेवर रक्तदाताओं पर रोक लगाने की जरूरत बताई ताकि बीमारियों का संक्रमण न फैले. आईएमए गोरखपुर के अध्यक्ष डॉ. आरपी शुक्ला ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में गोरखपुर मेडिकल हब बन रहा है.

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