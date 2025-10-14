ETV Bharat / state

सीएम योगी ने शिक्षामित्रों-अनुदेशकों को दी राहत; दीपावली से पहले मिलेगा मानदेय, त्यौहार मनाने में नहीं आएगी दिक्कत

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के करीब 148000 शिक्षामित्र और 23000 से अधिक अनुदेशकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. इन सभी को सितंबर महीने का मानदेय दीपावली से पहले ही मिल जाएगा. इसे लेकर सीएम योगी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है.

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आदेश में सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि वे दीपावली से पहले सभी शिक्षामित्र और अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करें. इसके लिए 129 करोड़ 33 लाख 20 हजार की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है.

मानदेय भुगतान के लिए ये है शर्त : आदेश में कहा गया है कि यह धनराशि राज्य परियोजना कार्यालय के स्तर पर उपलब्ध शिक्षामित्र की संख्या के आधार पर है. जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्तीय एवं लेखा अधिकारी सितंबर महीने के मानदेय का भुगतान करते समय यह जरूर ध्यान रखें कि केवल उन शिक्षामित्र को ही मानदेय का भुगतान किया जाए जिन्हें समग्र शिक्षा के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानदेय का भुगतान किया गया हो.

भुगतान सीधे शिक्षामित्र के पीएफएमएस प्रणाली के जरिए उनके खातों में किया जाएगा. राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने इस संदर्भ में आदेश जारी भी कर दिया है.