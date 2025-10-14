सीएम योगी ने शिक्षामित्रों-अनुदेशकों को दी राहत; दीपावली से पहले मिलेगा मानदेय, त्यौहार मनाने में नहीं आएगी दिक्कत
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किया गया आदेश, पीएफएमएस सिस्टम से सीधे खातों में भेजी जाएगी धनराशि.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 5:45 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के करीब 148000 शिक्षामित्र और 23000 से अधिक अनुदेशकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. इन सभी को सितंबर महीने का मानदेय दीपावली से पहले ही मिल जाएगा. इसे लेकर सीएम योगी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है.
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आदेश में सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि वे दीपावली से पहले सभी शिक्षामित्र और अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करें. इसके लिए 129 करोड़ 33 लाख 20 हजार की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है.
मानदेय भुगतान के लिए ये है शर्त : आदेश में कहा गया है कि यह धनराशि राज्य परियोजना कार्यालय के स्तर पर उपलब्ध शिक्षामित्र की संख्या के आधार पर है. जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्तीय एवं लेखा अधिकारी सितंबर महीने के मानदेय का भुगतान करते समय यह जरूर ध्यान रखें कि केवल उन शिक्षामित्र को ही मानदेय का भुगतान किया जाए जिन्हें समग्र शिक्षा के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानदेय का भुगतान किया गया हो.
भुगतान सीधे शिक्षामित्र के पीएफएमएस प्रणाली के जरिए उनके खातों में किया जाएगा. राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने इस संदर्भ में आदेश जारी भी कर दिया है.
कुछ महीनों के अंतराल पर मिलता है मानदेय : बता दें कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्र और अनुदेशकों को कुछ महीनों के अंतराल पर मानदेय का भुगतान किया जाता है. सितंबर माह के मानदेय का भुगतान अभी तक नहीं हुआ था. इसे देखते हुए सीएम योगी ने यह आदेश जारी किया है. इससे शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को काफी राहत मिलेगी. दीपावली मनाने में उन्हें पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
राज्य कर्मचारियों के लिए बोनस का भी ऐलान : इससे पूर्व सीएम योगी ने राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का भी ऐलान किया. मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा ₹7,000 के आधार पर 30 दिन की परिलब्धियों का आगणन करते हुए दिया जाएगा.
इससे प्रत्येक पात्र कर्मचारी को ₹6,908 का लाभ मिलेगा. इस निर्णय से राज्य सरकार के लगभग 14 लाख 82 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
