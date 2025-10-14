ETV Bharat / state

सीएम योगी ने शिक्षामित्रों-अनुदेशकों को दी राहत; दीपावली से पहले मिलेगा मानदेय, त्यौहार मनाने में नहीं आएगी दिक्कत

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किया गया आदेश, पीएफएमएस सिस्टम से सीधे खातों में भेजी जाएगी धनराशि.

सीएम ऑफिस से आई खुशखबरी.
सीएम ऑफिस से आई खुशखबरी. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 5:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के करीब 148000 शिक्षामित्र और 23000 से अधिक अनुदेशकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. इन सभी को सितंबर महीने का मानदेय दीपावली से पहले ही मिल जाएगा. इसे लेकर सीएम योगी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है.

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आदेश में सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि वे दीपावली से पहले सभी शिक्षामित्र और अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करें. इसके लिए 129 करोड़ 33 लाख 20 हजार की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है.

मानदेय भुगतान के लिए ये है शर्त : आदेश में कहा गया है कि यह धनराशि राज्य परियोजना कार्यालय के स्तर पर उपलब्ध शिक्षामित्र की संख्या के आधार पर है. जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्तीय एवं लेखा अधिकारी सितंबर महीने के मानदेय का भुगतान करते समय यह जरूर ध्यान रखें कि केवल उन शिक्षामित्र को ही मानदेय का भुगतान किया जाए जिन्हें समग्र शिक्षा के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानदेय का भुगतान किया गया हो.

भुगतान सीधे शिक्षामित्र के पीएफएमएस प्रणाली के जरिए उनके खातों में किया जाएगा. राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने इस संदर्भ में आदेश जारी भी कर दिया है.

कुछ महीनों के अंतराल पर मिलता है मानदेय : बता दें कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्र और अनुदेशकों को कुछ महीनों के अंतराल पर मानदेय का भुगतान किया जाता है. सितंबर माह के मानदेय का भुगतान अभी तक नहीं हुआ था. इसे देखते हुए सीएम योगी ने यह आदेश जारी किया है. इससे शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को काफी राहत मिलेगी. दीपावली मनाने में उन्हें पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

राज्य कर्मचारियों के लिए बोनस का भी ऐलान : इससे पूर्व सीएम योगी ने राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का भी ऐलान किया. मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा ₹7,000 के आधार पर 30 दिन की परिलब्धियों का आगणन करते हुए दिया जाएगा.

इससे प्रत्येक पात्र कर्मचारी को ₹6,908 का लाभ मिलेगा. इस निर्णय से राज्य सरकार के लगभग 14 लाख 82 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे.

यह भी पढ़ें : सीएम योगी का दीपावली तोहफा; 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

TAGGED:

DIWALI 2025
CM YOGI HONORARIUM ORDER
HONORARIUM BEFORE DIWALI
शिक्षामित्र अनुदेशक मानदेय दीपावली
SHIKSHAMITRAS HONORARIUM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.