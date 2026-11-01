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गोरखपुर: सपा जब आती है तो बदमाश लाती है, भाजपा आती है तो बदलाव लाती है; सीएम योगी का तंज

गोरखपुर: सीएम योगी ने रविवार को चौरी चौरा में आयोजित जनसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला. कहा कि सपा अपनी सरकार में उत्तर प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाती है. जब सपा सत्ता में आती है, अपने साथ बदमाश लाती है. जबकि भाजपा जब सत्ता में आती है तो बदलाव लाती है. समाजवादी पार्टी लूटपाट करने के लिए बदमाश पालती है. कांग्रेस पर प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सड़कों पर अराजकता पैदा कर मोदी के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं. माहौल मोदी जी के खिलाफ नहीं है, यह गरीबों के खिलाफ है, जिनके चेहरे पर खुशहाली लाई है. यह उसका विरोध है. ये किसान विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, युवा विरोधी है. ये नक्सलवाद-आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थक हैं. इसीलिए जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो हमें याद रखना होगा कि साजिशकर्ताओं को छूट नहीं देनी होगी. इनके खिलाफ हमें निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी करनी है होगी.

मुख्यमंत्री योगी 59.44 करोड़ रुपये से बने भोपा बाजार (समपार संख्या 147बी) रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन करने के साथ ही 287.56 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 84 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब पतन और शोषण की नहीं, बल्कि प्रगति और संस्कृति की धरती बन गई है. अब यहां कर्फ्यू नहीं लगता, उपद्रव व दंगा नहीं होता. अब तो उत्तर प्रदेश में उत्सव है. उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में बाहर के लोग बड़ी श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हैं. सीएम ने सवाल किया, ​पहले अखिलेश यादव के समय क्या स्थिति थी? इसका जवाब भी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के लोग सौ कोस दूर भागते थे. पर, आज ऐसा नहीं है.

योगी ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की चार बार सरकार रही. सपा की उपलब्धि यह है कि उसने अपने चार बार की सरकार में प्रदेश के अंदर 1500 दंगे करवाए. उसने 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया' दिया था. चार बार की सरकार में उसने 10 लाख गुंडे पाले हुए थे. ये गुंडे हर जिले में लूट करते थे, अराजकता फैलाते थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, अव्यवस्था पैदा करते थे, बेटी व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा थे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और सपा के लोग किस मुंह नैतिकता की बात करते हैं. जब सपा की सरकार थी, तब एक नारा चलता था, 'देख सपाई, बिटिया घबराई'. हर बेटी स्कूल जाने में डरती थी, हर व्यापारी व्यापार करने से डरता था. पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे. महीनों-महीनों कर्फ्यू रहता था, दंगा होता था. व्यापारी के साथ कब लूट हो जाए, गरीब की जमीन पर कोई दबंग कब्जा कर ले, कोई भरोसा नहीं था. सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी का मतलब है बदमाश को बुला देना जबकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है बदलाव का सारथी बन जाना.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मोदी सरकार से भ्रष्टाचारियों को परेशानी हो रही है. सड़कों पर अराजकता पैदा करके पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने का काम करने वाले वास्तव में गरीबों के ही खिलाफ माहौल बना रहे हैं. क्योंकि गरीबों के चेहरों पर खुशहाली लाने का काम पीएम मोदी ने किया. जो लोग आज मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, वे इसलिए कर रहे हैं. क्योंकि पीएम ने गरीबों का उत्थान किया है.

सपा पर हमला जारी रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने प्रदेश के सामने पहचान, सुरक्षा का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने युवाओं के रोजगार और नौकरी पर डकैती डाली थी, किसानों के चेहरे की खुशहाली छीनी थी, गरीबों के हकों पर डकैती डाली थी, ऐसे गिरगिटों से सावधान रहने की आवश्यकता है. सतर्क रहने की आवश्यकता है.

सपा सरकार और भाजपा सरकार में अंतर समझाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने 10 वर्षों में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है. 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज' दिया है, 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' दिया है. भाजपा सरकार ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी किया है. अब किसी गरीब की जमीन पर कोई माफिया कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता. किसी बेटी की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि आगे का अंजाम क्या होने वाला है.

गोरखपुर का विकास

सीएम योगी ने कहा कि आज गोरखपुर का विकास हो रहा है. उत्तर प्रदेश बदल चुका है और भारत दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ा है. यह नया भारत है, जहां 140 करोड़ भारतवासी पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत पर गौरव की अनुभूति करते हैं. सीएम ने कहा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में 46 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठकर सामान्य जीवन यापन करने का अवसर मिला है. पीएम मोदी ने देश को गरीबी के कलंक से उबारने का काम किया है. मोदी के कारण गरीबों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आया है. उन्हें आवास मिल रहा है, उनके घर में शौचालय बन रहे हैं, उन्हें फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है. भारत के अंदर पहली बार हुआ है जब 55 करोड़ लोगों को फ्री में 5 लाख रुपये की प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है. ​जनधन अकाउंट में 55 करोड़ लोगों के खाते खोले गए. कांग्रेस भ्रष्ट सरकार में 100 रुपये की योजना में गरीब को 15 रुपये ही मिलते थे जबकि जनधन खातों के जरिये डिजिटल ट्रांजेक्शन भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का आधार बना है.

नेहरू ने नहीं की थी चौरीचौरा के क्रांतिकारियों की पैरवी

सीएम योगी ने कहा कि चौरीचौरा की ऐतिहासिक घटना में 172 देशभक्तों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी. ये कांग्रेस के लोग हायतौबा मचाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के बहुत बड़े अधिवक्ता थे. पर, सच्चाई यह है कि उस समय के इन 172 किसानों, श्रमिकों, व्यापारियों की पैरवी नेहरू ने नहीं की थी. तब पंडित मदन मोहन मालवीय पैरवी करने आगे आए. मालवीय जी ने इतनी अच्छी पैरवी की थी कि 151 क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे से छुड़ाने में सफलता प्राप्त हुई थी. सीएम ने चौरीचौरा की ऐतिहासिक घटना के मुख्य मार्गदर्शक भगवान अहीर के साथ नजर अली, कोमल सिंह यादव, लाल मोहम्मद, अब्दुल्ला, श्याम सुंदर, महादेव सिंह, विक्रम अहीर, मेघू अली, कालीचरण, लौटू कुम्हार, रघुबीर सुनार, राम लखन, रामरूप, सहदेव, रुदई केवट, संपत अहीर, सीताराम, दुधई भर आदि की पुण्य स्मृतियों को भी नमन किया.



वर्तमान अराजकतावादियों पर कटाक्ष भी

कार्यक्रम में ​बाबा गोरखनाथ, मां तरकुलहा देवी, शहीद बंधु सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजा हरिप्रसाद मल्ल और चौरीचौरा की ऐतिहासिक घटना के क्रांतिकारियों, अमर बलिदानियों की स्मृतियों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मैं चौरीचौरा आता हूं तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की कुछ पंक्तियां याद आती हैं. भारत के क्रांतिकारियों के बारे में उन्होंने लिखा था, ‘जला अस्थियां बारी-बारी, चटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्यवेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल’.

सीएम ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार ने मां तरकुलहा देवी के सुंदरीकरण के लिए धनराशि अवमुक्त कराई. कहा कि जब हम तरकुलहा देवी की बात करते हैं तो बाबू बंधु सिंह का भी स्मरण करते हैं. बाबू बंधु सिंह ने 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर में अंग्रेजों की चूलें हिलाने का काम किया था. उन्हें गोरखपुर में फांसी की सजा दी गई थी. कहते हैं, जब उनको फांसी की सजा दी जा रही थी, बार-बार फांसी का फंदा टूटता था. अंत में बाबू बंधु सिंह ने स्वयं मां तरकुलहा का आह्वान किया, ‘माई अब देर मत कर, कई बंधु सिंह पैदा होंगे, अब मुझे अपनी गोदी में सुलाओ’.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, वे चौरीचौरा को दीपावली और छठ के उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप हैं. कहा कि पहले चरण में हम लोगों ने रेल ओवरब्रिज बनाया है, मार्ग दिया है. इस मार्ग को बनाने में जितना पैसा नहीं खर्च हुआ, उससे ज्यादा हमने मुआवजे में पैसा खर्च किया है. कारण, यहां का आवागमन बंद नहीं होना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहां के विकास तभी होता है जब करने की इच्छा शक्ति होती है. उन्होंने पूरे प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को अपना परिवार मानकर बिना भेदभाव काम किया है. लोगों के सुख-दुख में कदम से कदम मिलाकर चलने का जज्बा दिखाया है. जब ऐसा जज्बा होता है तो दुनिया की कोई ताकत लोगों को विकास से वंचित नहीं कर सकती है. मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत मुंडेरा बाजार के कार्यालय भवन और अन्य मांगों पर आश्वासन दिया कि प्रस्ताव भेजा जाए, धन की कोई कमी नहीं है.

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