सीएम योगी बोले- यूपी में विदेशी आक्रांता का स्मारक या मेला स्वीकार नहीं, बहराइच को 352 करोड़ की 70 परियोजनाओं का तोहफा
सीएम योगी के कहा- यूपी में 16 करोड़ लोग फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं. पहले ये राशन 'बबुआ के गुर्गे' खा जाते थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 6:39 PM IST
बहराइच : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बहराइच में 352 करोड़ रुपये से अधिक की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला बोला. सीएम योगी ने कहा, ये नए भारत का नया यूपी है और नए भारत के नए यूपी में किसी विदेशी आक्रांता का स्मारक या मेला स्वीकार नहीं किया जाएगा. मैं अभिनंदन करूंगा बहराइच वासियों का, जिन्होंने गाजी के नाम पर होने वाले आयोजन को पूरी तरह रोक दिया. आने वाले समय में भी गाजी के नाम पर कोई आयोजन न हो, इसका हम पुख्ता व्यवस्था करें. बहराइच अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि विकास के पथ पर गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है.
सीएम योगी ने कहा, भू-माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया ये सभी इस जनपद पर हावी थे. यहां की प्राकृतिक संसाधनों को लूटते थे. हर प्रकार की अवैध और अनैतिक गतिविधियों का संचालन सत्ता के संरक्षण में रहने वाले माफिया करते थे. बदनाम बहराइच जनपद होता था और आर्थिक स्थिति भी खराब होती थी, न केवल यहां के नागरिकों की बल्कि पूरे जनपद की.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के हम सब आभारी हैं, जिन्होंने बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर से खलीलाबाद की रेल लाइन को स्वीकृति दी और कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 21, 2026
श्रावस्ती भी श्री अयोध्या धाम जैसी वायु सेवा के साथ जुड़ेगी... pic.twitter.com/1gXrXJbk1b
विकास एजेंडे में नहीं था : वह हर व्यक्ति चिंतित होता था. कांग्रेसी और समाजवादी चिंतित नहीं होते थे, क्योंकि विकास इनके एजेंडे में कभी नहीं था. इनके लिए एक वंश का विकास, एक परिवार का विकास, इनका स्वयं का विकास हो, यही इनके एजेंडे का हिस्सा था और यही कारण था, इन्होंने बहराइच की ओर ध्यान नहीं दिया. जिस महाराजा सुहेलदेव को स्वतंत्र भारत ने सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया.
जिस महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में मेले लगने चाहिए थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मेले नहीं आयोजित किए, बल्कि भारत को रौंदने के लिए, भारत को अपमानित करने के लिए बहराइच को और मां पाटेश्वरी धाम को लूटने के लिए जो विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी आया था, इन लोगों ने उस गाजी के नाम पर गाजी मियां का मेला लगाना प्रारंभ कर दिया था.
बहराइच अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि विकास के पथ पर गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 21, 2026
महाराजा सुहेलदेव जी के शौर्य एवं पराक्रम की पावन धरा जनपद बहराइच के महसी तथा नानपारा विधान सभा क्षेत्रों में ₹352 करोड़ से अधिक लागत की 70 विकास परियोजनाओं का आज लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
इस अवसर… pic.twitter.com/huO7zs0pFa
1947 में मिलने वाला सम्मान डबल इंजन सरकार में मिला : आयोजन होना चाहिए महाराजा सुहेलदेव के नाम पर. जो काम कांग्रेस और सपा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनको तो कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाने और गाजी मियां का मेला कराने से ही फुर्सत नहीं था. महाराज सुहेलदेव की स्मृतियों को वर्तमान और भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए डबल इंजन की सरकार ने चित्तौड़ में भव्य स्मारक बनाया है. जो कार्य 1947 में होना चाहिए था, 48 में होना चाहिए था, वह कार्य नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद हो पाया है.
आज बहराइच अपने गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है. 17 के पहले यही तो समस्या थी. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे. 2 बजे तक तैयार होते थे. चच्चू जब उनको बताते थे कि क्या होना चाहिए था, तो उनकी समझ ही में नहीं आता था कि चच्चू बोल क्या रहे हैं. फिर 5 बजे जिम चले गए. 6:30-7:00 बजे तक आए तो उसके बाद उनकी अपनी महफिल जम जाती थी.
बेटी-व्यापारी सुरक्षित नहीं थे : सीएम योगी ने कहा, यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, ना बेटी सुरक्षित थी ना व्यापारी सुरक्षित था, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था, तब कोई विकास की योजना नहीं थी, कोई पुरसा हाल नहीं था, ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना गरीब के लिए आवास था, ना राशन की सुविधा थी, ना आयुष्मान की सुविधा थी, आज जो यह पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा तब नहीं था, पैसा तब भी था, लेकिन नीयत साफ नहीं थी.
यूपी के अंदर 16 करोड़ लोग आज फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं. पहले ये राशन 'बबुआ के गुर्गे' खा जाते थे. सैफई खानदान सारे पैसे को हड़प जाता था. कहीं चाचा ने, कहीं भतीजे ने, कहीं किसी और नातेदार रिश्तेदार ने, क्योंकि महाभारत के सारे रिश्ते वहां थे. खूब लूट खसोट चलती थी. खूब अराजकता फैलती थी और अगर किसी ने आवाज उठा दी, तो फिर उसके घर पर यह लोग कब्जा कर लेते थे. हमने पहले भी कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाया तो दो ही जगह होगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी.
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