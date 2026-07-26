इटावा में सीएम योगी ने दी 604 करोड़ की 128 परियोजनाओं की दी सौगात, अखिलेश पर निशाना
कहा-सैफई सिंडीकेट ने प्रदेश की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, सपा मुखिया 12 बजे सोकर उठते हैं, जनता की समस्याएं क्या जानेंगे?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 4:37 PM IST
इटावा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इटावा के नुमाइश पंडाल में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रदेश में नौकरी योग्यता नहीं बल्कि चेहरा देखकर दी जाती थी. भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही वसूली का खेल चलता था. आरोप लगाया कि परिवारवाद, वंशवाद और "सैफई सिंडीकेट" ने प्रदेश की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया.
जनपद इटावा में ₹604 करोड़ लागत की 128 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास हेतु आयोजित कार्यक्रम में... https://t.co/Qwx1eAyHxn— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 26, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने जमीन से जुड़कर राजनीति की, लेकिन बाद में परिवारवाद और वंशवाद ने उस विरासत को कमजोर कर दिया. कहा कि पहले प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब थी, जिससे व्यापारी निवेश करने से डरते थे. आज उत्तर प्रदेश निवेश और उद्योग के लिए बेहतर माहौल वाला राज्य बन चुका है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. पहले बहन-बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौतियां थीं, जबकि अब अपराधियों के लिए "जेल या जहन्नुम" ही विकल्प बचा है.
पहले समाजवादी पार्टी कहती थी, कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे दंगा हो जाएगा...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 26, 2026
वे शंख नहीं बजने देते थे, घंटा नहीं बजने देते थे। केसरिया कपड़े से तो समाजवादी पार्टी को जैसे लगता है जन्मजात दुश्मनी हो... pic.twitter.com/xwdtealh0t
सीएम ने दावा किया कि पहले लोग इटावा और मैनपुरी के नाम से डरते थे, लेकिन अब प्रदेश भयमुक्त वातावरण की ओर बढ़ा है. मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले बाधाएं उत्पन्न की जाती थीं, जबकि अब श्रद्धालुओं को पूरी सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है. कहा कि किसानों को समय पर खाद, बीज, सिंचाई के लिए पानी और बिजली उपलब्ध कराई जा रही है. साथ ही विपक्ष पर कटाक्ष किया कि सपा के मुखिया 12 बजे सोकर उठते हैं, वे जनता की समस्याएं क्या जानेंगे.
जो व्यक्ति 12 बजे सोकर उठेगा...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 26, 2026
उसका तो भगवान ही मालिक है, यही यूपी की दुर्गति का कारण था... pic.twitter.com/uHrGKDGEVJ
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश में विकास कार्य करा रही है. उन्होंने इटावा जनपद के लिए ₹604 करोड़ की लागत वाली 128 विकास परियोजनाओं की सौगात दी. इनमें 59 परियोजनाओं का लोकार्पण और 69 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है. उन्होंने अपनी सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का भी उल्लेख किया.
मुख्यमंत्री के इटावा आगमन पर सदर विधायक सरिता भदौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार 'अन्नू' गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.
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