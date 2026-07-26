ETV Bharat / state

इटावा में सीएम योगी ने दी 604 करोड़ की 128 परियोजनाओं की दी सौगात, अखिलेश पर निशाना

इटावा में सीएम योगी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

इटावा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इटावा के नुमाइश पंडाल में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रदेश में नौकरी योग्यता नहीं बल्कि चेहरा देखकर दी जाती थी. भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही वसूली का खेल चलता था. आरोप लगाया कि परिवारवाद, वंशवाद और "सैफई सिंडीकेट" ने प्रदेश की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने जमीन से जुड़कर राजनीति की, लेकिन बाद में परिवारवाद और वंशवाद ने उस विरासत को कमजोर कर दिया. कहा कि पहले प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब थी, जिससे व्यापारी निवेश करने से डरते थे. आज उत्तर प्रदेश निवेश और उद्योग के लिए बेहतर माहौल वाला राज्य बन चुका है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. पहले बहन-बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौतियां थीं, जबकि अब अपराधियों के लिए "जेल या जहन्नुम" ही विकल्प बचा है.