ETV Bharat / state

सीएम योगी ने सोनभद्र को 548 करोड़ की 432 परियोजनाओं की दी सौगात, बोले- जनजातीय उत्थान के लिए म्यूजियम बनेगा

सीएम योगी ने कहा, बिहार में जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है, विकाश, सुरक्षा, सुशासन को लेकर जनादेश पर बिहार की जनता का अभिनंदन है. आज जनजातीय समुदाय देश की तरक्की में साथ चल रहा है. जनजातीय गौरव दिवस में लखनऊ में 22 राज्यों से कलाकारों की टीम आई थी. जनजातीय उत्थान के लिए सोनभद्र में म्यूजियम बनाया जाएगा.

सोनभद्र : सीएम योगी शनिवार को सोनभद्र पहुंचे. चोपन में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने जिले में 548 करोड़ की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित करने के साथ ही मिशन शक्ति के तहत महिला सिपाहियों को स्कूटी दी. इसके बाद अफसरों संग कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर चर्चा की.

उन्होंने कहा, 140 करोड़ वर्ष पुराना फासिल्क पार्क यहां पर है. यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में पार्क को शामिल किया है. पंचमुखी, कंडाकोट, ज्वालामुखी, मुखफल समेत अन्य स्थल हैं. सीएम ने कहा कि 15 जन जातियों में सोनभद्र में 14 जनजातियां अकेले निवास करती हैं, इनकी चार लाख से ज्यादा संख्या है. पिछली सरकार इनका शोषण करती थी. बीजेपी सरकार ने 23 हजार से ज्यादा वनाधिकार का पट्टा दिया है.

सीएम ने कहा, सोनभद्र में ओबरा में 1320 मेगावाट नया पावर प्लांट लगाया, इसकी 13 हज़ार करोड़ से ज्यादा की लागत है. दुद्धी की कन्हर सिंचाई परियोजना से 108 गांवों के लोगों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी. सोनभद्र में एक राजकीय मेडिकल कॉलेज की सुविधा है. सोनभद्र में हजारों-करोड़ के निवेश आ रहे हैं.

कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों ने अपने-अपने स्टाल लगाए थे. जिसमें खादी ग्रामोद्योग, बाल विकास, रेशम विकास के साथ श्री अन्न के स्टॉल भी लगाए गए थे. मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के जनजाति समूहों ने अपना-अपना नृत्य प्रस्तुत किया. कलाकारों ने कहा कि पहली बार जनजाति गौरव के इस उत्सव में आकर उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है.

यह भी पढ़ें : दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉ. शाहीन शाहिद के लखनऊ से कनेक्शन तलाश रहीं एजेंसियां, गलत पते पर लिया था मोबाइल का सिम