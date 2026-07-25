आगरा में CM योगी ने 2027 चुनाव से पहले खेला ट्रंप कार्ड; बोले-आगरा में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
सपा पर साधा निशाना, कहा-सैफई सिंडीकेट करता था लूट-खसोट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 8:34 PM IST
आगरा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को दोपहर आगरा पहुंचे. सीएम योगी तय समय से देरी से आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्राउंड पर पहुंचे. सीएम ने जनता को 421 करोड़ की 53 परियोजनाओं की सौगात दी. सबसे पहले चांदी की चम्मच से बच्चों को खीर खिलाकर अन्नप्राशन कराया. इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की. जनसभा के संबोधन में सीएम योगी ने केंद्र और यूपी सरकार की योजनाएं गिनाईं.
जनपद आगरा में ₹342 करोड़ से अधिक लागत की 53 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास हेतु आयोजित कार्यक्रम में... https://t.co/yluvZ6RlNT— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 25, 2026
सीएम योगी ने कहा कि आगरा में एयरपोर्ट ही नहीं बनेगा. बल्कि हम यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. प्रदेश में बहन-बेटियों, व्यापारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. जो लोग बहन-बेटियों या व्यापारियों पर बुरी नजर डालते हैं, उनकी जगह या तो जेल में है या फिर जहन्नुम में. सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि साल 2017 से पहले प्रदेश में आम जनता की समस्याओं पर सुनवाई नहीं होती थी. युवाओं की नौकरी और जनता की मेहनत की कमाई की "सैफई सिंडीकेट" लूट-खसोट करता था.
सीएम योगी को शनिवार करीब चार बजे आगरा में फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्राउंड पर पहुंचना था. सीएम योगी देरी से पहुंचे. सबसे पहले सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया. प्रदर्शनी की स्टॉलों पर जानकारी ली. अधिकारियों से योजनाओं के बारे में चर्चा की. इसके साथ ही सरकारी स्कूल के बच्चों के प्रोजेक्ट देखे और उन्हें चॉकलेट प्रदान करके उत्साहवर्धन किया. सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल पर अन्नप्राशन संस्कार में बच्चों का तिलक किया. उन्हें चांदी की चम्मच से बच्चों को खीर खिलाई. इस दौरान बच्चे को गोद में लेकर उसे दुलार और प्यार भी किया. सीएम योगी का दुलार और प्यार देखकर मासूम उनकी गोद से अपनी मां के पास ही नहीं जा रहा था. सीएम योगी ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की.
हम आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुके हैं... pic.twitter.com/37evRpMHor— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 25, 2026
राधे-राधे से किया संबोधन शुरू
जनसभा में सीएम योगी ने अपना संबोधन राधे-राधे’ से शुरू किया. इससे जनसभा ‘राधे-राधे’ के जयघोष से गूंज उठी. सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में बहन और बेटियों पर नजर रखने वाले जेल या जहन्नुम में जाएंगे. प्रदेश में कानून-व्यवस्था सख्त हैं. सूबे में बहन-बेटियों, व्यापारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. कहा कि जो लोग बहन-बेटियों या व्यापारियों पर बुरी नजर डालते हैं. उनकी जगह या तो जेल में है या फिर जहन्नुम में है. प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. जबकि, 2017 से पहले ऐसा नहीं होता था. पहले प्रदेश में आम जनता की समस्याओं पर सुनवाई नहीं होती थी. सपा पर जुबानी हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि उस समय "सैफई सिंडीकेट" जनता की मेहनत की कमाई की लूट-खसोट में करता था. वर्तमान सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का उल्लेख किया. अब शासन की प्राथमिकता जनता को पारदर्शी और जवाबदेही है.
ग्रेटर आगरा के लिए हम लोगों ने ₹5,200 करोड़ से अधिक लागत की 10 टाउनशिप के निर्माण को सहमति दी है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 25, 2026
ये ग्रेटर आगरा का एक मॉडल बनेगा... pic.twitter.com/6MoC0tqKtt
आगरा में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
सीएम ने कहा कि आगरा में आज मैंने 53 विकास की इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकापर्ण किया. इससे तीन माह पहले मैं जब आगरा आया था तो 6500 करोड की योजनों का शिलान्यास और लोकापर्ण किया था. जिसमें ग्रेटर आगरा परियोजना शामिल थी. जहां पर एक नया शहर बसेगा, जो एक अलग पहचान बनाएगा. ऐसे ही आगरा में ग्वालियर रोड पर बन रहा अटलपुरम भी दस हजार परिवार से अधिक के लिए आवास मिलेंगे. सीएम योगी ने कहा कि आगरा में सिविल टर्मिनल का काम तेजी से चल रहा है. हम एयरपोर्ट ही नहीं बनेगा कि बल्कि हम यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
जिस आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना शौर्य दिखाया था, समाजवादी पार्टी सरकार वहां मुगल म्यूजियम बना रही थी।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 25, 2026
हमने कहा- किसी आक्रमणकारी के नाम पर नहीं, बल्कि राष्ट्रनायकों के नाम पर म्यूजियम बनेगा... pic.twitter.com/IMIA9by0VG
सैफई सिंडिकेट करता था लूट-खसोट
सीएम योगी ने कहा कि आगरा की जनता ने हर बार भाजपा का साथ दिया है. चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 में यूपी का विधानसभा चुनाव. इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता के आर्शीवाद से ही यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी. जिसकी वजह यहां के जनप्रतिनिधि हैं. जो क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए लखनऊ और दिल्ली में पैरवी करते हैं. परियोजना को लागू कराते हैं. जबकि, 2017 से पहले यही संवाद नहीं था, जो लोग चुने गए थे. विधायक अपने विकास में व्यस्त थे, जनता का पैसा सैफई सिंडिकेट के लूट, खसोट और डकैती का माध्यम बन गया था. यूपी में नाैजवान की नाैकरी पर डकैती, गरीब की योजना पर छीना झपटी, अन्नदाता को खुशहाली से दूर करना. समाजवादी पार्टी के लोग और उससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा ये पाप लगातार किया जा रहा था. इस पाप के चलते यूपी के नाैजवान के सामने पहचान का संकट था, अन्नदाता आत्महत्या के लिए मजबूर होता था, बेटी और व्यापारी दोनों असुरक्षित थे. आज डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के हर तबके के उन्नयन का काम कर रही है.
आलू प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की मांग
सीएम की जनसभा में फतेहपुर सीकरी से भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने आगरा आलू प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की मांग की. कहा कि आगरा और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आलू का उत्पादन होता है, लेकिन प्रसंस्करण इकाइयां नहीं है. जिसकी वजह से आलू किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता.
रात्रि प्रवास, कल शिक्षकों को देंगे ये सौगात
सीएम योगी अब शनिवार को आगरा में रात्रि प्रवास पर हैं. जनसभा के बाद आयुक्त सभागार में ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक के साथ ही मथुरा और आगरा की कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं. शनिवार रात सीएम योगी सर्किट हाउस में प्रवास करेंगे. रविवार सुबह सीएम योगी खंदारी स्थित डाॅ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय परिसर के शिवाजी ऑडिटोरियम में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना और बीमा सुरक्षा योजना को लॉन्च करेंगे. इसके बाद आगरा के खेरिया एयरपोर्ट से मैनपुरी के लिए प्रस्थान करेंगे.
सीएम की ये बातें भी रहीं अहम
- आगरा Smart City के साथ-साथ Safe City के एक नए मॉडल के रूप में भी आगे बढ़ रहा है. ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) के तहत 468 औद्योगिक इकाइयों के NOC से जुड़े जो प्रकरण लंबित थे, उन सभी को माननीय उच्चतम न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त हो गई है.
- International Potato Center (CIP) की भारत में स्थापना होनी थी. हमने इसके लिए आगरा में भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया और आज CIP ने यहां सफलतापूर्वक अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है.
- इसका सीधा लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को मिलेगा. उनके उत्पादों का वैल्यू एडिशन होगा, आय में वृद्धि होगी और उनके जीवन में समृद्धि आएगी.
- जिस आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शौर्य दिखाया था. सपा आगरा में मुगल म्यूजियम बना रही थी. हमने कहा कि किसी आक्रांता के नाम पर म्यूज़ियम नहीं बनेगे. छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर बन रहे भव्य Museum का निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा.
- इसके साथ ही आगरा में जिस कोठी में छत्रपति शिवाजी महाराज प्रवास करते थे, उसके अधिग्रहण की कार्यवाही को भी हमने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है.
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