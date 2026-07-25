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आगरा में CM योगी ने 2027 चुनाव से पहले खेला ट्रंप कार्ड; बोले-आगरा में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट

आगरा में सीएम योगी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को दोपहर आगरा पहुंचे. सीएम योगी तय समय से देरी से आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्राउंड पर पहुंचे. सीएम ने जनता को 421 करोड़ की 53 परियोजनाओं की सौगात दी. सबसे पहले चांदी की चम्मच से बच्चों को खीर खिलाकर अन्नप्राशन कराया. इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की. जनसभा के संबोधन में सीएम योगी ने केंद्र और यूपी सरकार की योजनाएं गिनाईं. सीएम योगी ने कहा कि आगरा में एयरपोर्ट ही नहीं बनेगा. बल्कि हम यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. प्रदेश में बहन-बेटियों, व्यापारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. जो लोग बहन-बेटियों या व्यापारियों पर बुरी नजर डालते हैं, उनकी जगह या तो जेल में है या फिर जहन्नुम में. सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि साल 2017 से पहले प्रदेश में आम जनता की समस्याओं पर सुनवाई नहीं होती थी. युवाओं की नौकरी और जनता की मेहनत की कमाई की "सैफई सिंडीकेट" लूट-खसोट करता था. सीएम योगी को शनिवार करीब चार बजे आगरा में फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्राउंड पर पहुंचना था. सीएम योगी देरी से पहुंचे. सबसे पहले सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया. प्रदर्शनी की स्टॉलों पर जानकारी ली. अधिकारियों से योजनाओं के बारे में चर्चा की. इसके साथ ही सरकारी स्कूल के बच्चों के प्रोजेक्ट देखे और उन्हें चॉकलेट प्रदान करके उत्साहवर्धन किया. सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल पर अन्नप्राशन संस्कार में बच्चों का तिलक किया. उन्हें चांदी की चम्मच से बच्चों को खीर खिलाई. इस दौरान बच्चे को गोद में लेकर उसे दुलार और प्यार भी किया. सीएम योगी का दुलार और प्यार देखकर मासूम उनकी गोद से अपनी मां के पास ही नहीं जा रहा था. सीएम योगी ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की. राधे-राधे से किया संबोधन शुरू जनसभा में सीएम योगी ने अपना संबोधन राधे-राधे’ से शुरू किया. इससे जनसभा ‘राधे-राधे’ के जयघोष से गूंज उठी. सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में बहन और बेटियों पर नजर रखने वाले जेल या जहन्नुम में जाएंगे. प्रदेश में कानून-व्यवस्था सख्त हैं. सूबे में बहन-बेटियों, व्यापारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. कहा कि जो लोग बहन-बेटियों या व्यापारियों पर बुरी नजर डालते हैं. उनकी जगह या तो जेल में है या फिर जहन्नुम में है. प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. जबकि, 2017 से पहले ऐसा नहीं होता था. पहले प्रदेश में आम जनता की समस्याओं पर सुनवाई नहीं होती थी. सपा पर जुबानी हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि उस समय "सैफई सिंडीकेट" जनता की मेहनत की कमाई की लूट-खसोट में करता था. वर्तमान सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का उल्लेख किया. अब शासन की प्राथमिकता जनता को पारदर्शी और जवाबदेही है.