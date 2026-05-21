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यूपी में बेलगाम सड़क हादसों पर सीएम योगी ने दिए सख्त; कहा- स्टंटबाजी और ओवर स्पीडिंग पर लगाएं स्थाई रोक, बिना फिटनेस कोई भी स्कूली वाहन ना चले

सड़क हादसों पर सीएम योगी सख्त ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने साफ कहा कि स्टंटबाजी, ओवरस्पीडिंग और अवैध वाहनों पर परमानेंट ब्रेक लगाएं. साथ ही सीएम योगी ने कहा कि हादसों को रोकने के लिए टॉप टू बॉटम' अफसरों की जवाबदेही तय होगी. बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में परिवहन विभाग की बैठक हुई. जिसमें सड़क सुरक्षा के संबंध में गंभीर चर्चा की गई. योगी आदित्यनाथ ने हाल दिनों में लखीमपुर खीरी, अमरोहा, आगरा, अलीगढ़ आदि जनपदों में हुई मार्ग दुर्घटनाओं पर दुख भी जताया है. बता दें कि, उत्तर प्रदेश देश में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में दूसरे नंबर पर तो मौतों के मामलों में पहले नंबर पर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार सख्ती के बाद अब परिवहन विभाग ने दुर्घटनाओं और मौतों का आंकड़ा कुछ कम कर पाने में कामयाबी पाई है. जनवरी से अप्रैल तक दुर्घटनाओं में 21 प्रतिशत और मृतकों की संख्या में 22 प्रतिशत की कमी आई है. बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है. सड़क दुर्घटनाओं में हो रहीं मौतें देश और राज्य की क्षति है. यह अधिकांश दुर्घटनाएं जागरूकता के अभाव में होती है, ऐसे में सभी जिलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान चलाए जाएं. सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में टॉप टू बॉटम हर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए. शासन स्तर पर सड़क सुरक्षा के संबंध में पाक्षिक बैठक कर कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाए. उन जिलों और स्थानों की पहचान करें, जहां अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं. वहां के कारणों का पता लगाते हुए समस्याओं के समाधान की कार्ययोजना भी बनाई जाए. मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि सड़कों पर स्टंटबाजी, ओवर स्पीड, नशे में वाहन संचालन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं है. ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. जिला प्रशासन, परिवहन, पुलिस समेत संबंधित विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर नियमित बैठक करें. किसी भी दशा में अवैध वाहनों का परिचालन नहीं हो सके. सड़कों से अवैध स्टैंड तत्काल हटाए जाएं. सड़क के किनारे कहीं भी वाहनों की पार्किंग न हो. उपयुक्त स्थल पर ही पार्किंग सुनिश्चित की जाए. शासन स्तर पर तैनात परिवहन विभाग या निगम के अधिकारी भी फील्ड में उतरें. जिलों में तैनात आरटीओ-एआरटीओ की जवाबदेही तय की जाए. परिवहन निगम सुनिश्चित करे कि सही फिटनेस वाली बसें ही सड़कों पर चलें और उनकी बसें अपने स्टैंड की पार्किंग में ही खड़ी हों. चालकों-परिचालकों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण होता रहे.