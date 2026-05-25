ETV Bharat / state

UP पुलिस होगी और हाईटेक, 12 जिलों में शुरू होगी डिजिटल वायरलेस सेवा, ये है प्लान

UP पुलिस होगी और हाईटेक: 12 जिलों में शुरू होगी डिजिटल वायरलेस सेवा ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को और ज्यादा हाईटेक बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने आदेश दिया है कि पुलिस के रेडियो विभाग को बिल्कुल नया, सुरक्षित और आधुनिक बनाया जाए. दरअसल, रविवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें सीएम ने कहा कि पुलिस की लोकेशन, मूवमेंट और संचार गतिविधियों की गोपनीयता सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसमें किसी भी तरह की हैकिंग की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी संचार व्यवस्था बनाएं कि राज्य के दूर से दूर इलाकों में भी पुलिस का वायरलेस बिना किसी रुकावट के काम करे. उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों की सीसीटीवी फुटेज की लाइव मॉनिटरिंग के लिए एक सेंट्रल डैशबोर्ड विकसित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इससे कानून व्यवस्था की निगरानी अधिक प्रभावी और पारदर्शी होगी. साथ ही बेहतर पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए विभाग के सिस्टम को और मजबूत बनाया जाए. वायरलेस सेट की तकनीकी जांच जरूरी इस दौरान डीआईजी रेडियो पूर्वी का मुख्यालय आजमगढ़ और डीआईजी रेडियो पश्चिमी का मुख्यालय अलीगढ़ में स्थापित किए जाने पर भी विचार किया गया. वहीं, रेडियो विभाग के कर्मचारियों के रिकॉर्ड की जांच अब जिलों के एसपी के जरिए कराई जाएगी और किसी भी पुराने वायरलेस सेट को खराब या बेकार घोषित करने से पहले उसकी तकनीकी जांच जरूरी होगी. करीब 1.23 करोड़ रुपये की बचत