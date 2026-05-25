UP पुलिस होगी और हाईटेक, 12 जिलों में शुरू होगी डिजिटल वायरलेस सेवा, ये है प्लान
सभी थानों की सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए बनेगा सेंट्रल डैशबोर्ड, सीएम योगी ने दिए दिशा-निर्देश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 12:46 PM IST
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को और ज्यादा हाईटेक बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने आदेश दिया है कि पुलिस के रेडियो विभाग को बिल्कुल नया, सुरक्षित और आधुनिक बनाया जाए.
दरअसल, रविवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें सीएम ने कहा कि पुलिस की लोकेशन, मूवमेंट और संचार गतिविधियों की गोपनीयता सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसमें किसी भी तरह की हैकिंग की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी संचार व्यवस्था बनाएं कि राज्य के दूर से दूर इलाकों में भी पुलिस का वायरलेस बिना किसी रुकावट के काम करे.
उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों की सीसीटीवी फुटेज की लाइव मॉनिटरिंग के लिए एक सेंट्रल डैशबोर्ड विकसित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इससे कानून व्यवस्था की निगरानी अधिक प्रभावी और पारदर्शी होगी. साथ ही बेहतर पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए विभाग के सिस्टम को और मजबूत बनाया जाए.
वायरलेस सेट की तकनीकी जांच जरूरी
इस दौरान डीआईजी रेडियो पूर्वी का मुख्यालय आजमगढ़ और डीआईजी रेडियो पश्चिमी का मुख्यालय अलीगढ़ में स्थापित किए जाने पर भी विचार किया गया. वहीं, रेडियो विभाग के कर्मचारियों के रिकॉर्ड की जांच अब जिलों के एसपी के जरिए कराई जाएगी और किसी भी पुराने वायरलेस सेट को खराब या बेकार घोषित करने से पहले उसकी तकनीकी जांच जरूरी होगी.
करीब 1.23 करोड़ रुपये की बचत
बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले वित्तीय वर्ष में थानों के लिए 275 फ्लैट बेस मास्ट, 5322 बैटरियां, 120 बैकपैक सेट और केबल, चार्जर और एंटीना सहित अन्य सहायक उपकरण खरीदे गए थे. इसी तरह 50 नए पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए गए. वहीं, पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन बोली (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया की वजह से उपकरणों की खरीद में सरकार के करीब 1.23 करोड़ रुपये की बचत हुई है.
12 जनपदों में डिजिटल वायरलेस सेवा
वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की समीक्षा के दौरान यह भी बताया गया कि 47 करोड़ रुपये की लागत से 12 जनपदों में डिजिटल वायरलेस सेवाएं शुरू करने की योजना है. इसके अलावा मापक उपकरण, पोर्टेबल संचार के लिए 5 जी फिल्टर, दूर दराज के थानों के लिए सेल्फ सपोर्टेड मास्ट और पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के लिए हैंड हेल्ड वायरलेस संचार व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है.
कर्मचारियों का डेटा पोर्टल पर अपडेट
वहीं, मुख्यमंत्री ने विभागीय मानव संसाधन प्रबंधन को भी तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कर्मचारियों का डेटा मानव सम्पदा पोर्टल पर अपडेट किया जाए. उसके काम का डेटा, छुट्टी और अन्य सेवा संबंधी कार्य पूरी तरह डिजिटल होने चाहिए. सीएम ने मुख्यमंत्री ने विभागीय मानव संसाधन प्रबंधन के कर्मचारियों को नई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की ट्रेनिंग और बेहतर तरीके से बातचीत और संदेश भेज सकें, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाए.
ये भी पढ़ें- लगातार बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों ने तोड़ा आम जनता का सब्र, कहा- 'घर का बजट बिगड़ गया'