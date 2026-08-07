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सीएम योगी ने अंबेडकरनगर को दी 706 करोड़ की सौगात, बोले-चाचा-भतीजे की जोड़ी युवाओं के हक पर डालती थी डाका

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगाइयों के सामने सपा सरकार घुटने टेकती थी. संभल में सपा के एक गुंडे ने दंगा कराया था. आपने देखा कि सरकार उस गुंडे को घुटनों पर लाकर नाक रगड़वा रही है. बरेली में एक गुंडा दंगे कराता था. एक बार प्रशासन उसके आगे थोड़ा सहमा. मैंने कहा कि जरा रुक जाओ, उसको आने दो, फिर बताते हैं. आज वह गुंडा जेल में है. कह रहा है कि छोड़ दो, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा.

विधानसभा में सपा के हंगामे पर आगे कहा कि हमने अनुपूरक बजट में सामाजिक विभूतियों को सम्मानित करने की योजना बनाई थी. रविदास महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, छत्रपति शाहू जी महाराज से जुड़े स्मारकों के लिए व्यवस्था करने की योजना बनाई. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था की थी. कोटेदारों का इंसेंटिव बढ़ाने और चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था की थी. इन लोगों ने विधानसभा नहीं चलने दी, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं.

सीएम योगी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में हालात बदले हैं.आज उत्तर प्रदेश माफिया-मुक्त और कर्फ्यू-मुक्त है. अगर नौजवानों के भविष्य से कोई खिलवाड़ करेगा तो उसकी जगह जेल में होगी. बाप-दादा की कमाई को जब्त कर गरीबों में बांट देंगे. आज कोई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता. कोई व्यापारी को धमका नहीं सकता.

सीएम योगी ने मंच से आरोप लगाया कि सपा के लोगों ने विधानसभा नहीं चलने दी. दरअसल सपा के लोग विकास विरोधी हैं. सपा पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने हर जिले में एक माफिया पाल रखा था. कहीं बालू माफिया, कहीं भू-माफिया तो कहीं वन माफिया. इनके इतिहास को देखकर नौजवान पीढ़ी को बताना चाहिए कि कैसे इन लोगों ने अराजकता फैला रखी थी.

अंबेडकरनगर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अंबेडकरनगर में थे. जिले के गोविंद साहब में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने 706.81 करोड़ रुपये की लागत वाली 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. साथ ही समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला. इस दौरान सीएम योगी ने ऐतिहासिक गोविंद साहब मेले को राजकीय मेले की मान्यता की घोषणा की. कहा कि महात्मा गोविंद साहब की इस पवित्र तपोस्थली पर लगने वाला मेला पूर्वांचल में लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है. अब इस मेले को राजकीय मेला की मान्यता मिलेगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आलापुर के विकासखंड रामनगर स्थित गोविंद साहब में 706.81 करोड़ रुपये की लागत वाली 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और प्रमाण-पत्र दिए. स्वास्थ्य योजना का लाभ ले चुके दो बच्चों को आर्थिक सहायता के प्रतीकात्म चेक और चॉकलेट दी.

निकल पड़ती थी चाचा-भतीजे की जोड़ी

कार्यक्रम में सपा पर हमलावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले नौकरी का विज्ञापन आते ही चाचा-भतीजे की जोड़ी निकल पड़ती थी. युवाओं के हक पर यह जोड़ी डाका डालती थी. रोज दंगे होते थे. कभी मेरठ, तो कभी अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर तो कभी बरेली, लखनऊ और कानपुर में दंगे होते थे. सपा का झंडा लेकर गुंडे जाते थे और वसूली करते थे. जिस गाड़ी में सपा का झंडा होता था, उस गाड़ी में सपा का गुंडा होता था. अब हमारी सरकार इन गुंडों से निपटने का काम कर रही है.

कुर्सी जाने के डर से नहीं आते लोग

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज जिस धाम में मैं आया हूं, इस गोविंद धाम में पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं आया. 2017 से पहले जो मुख्यमंत्री थे, वे यहां कभी नहीं आए. वे डरते थे कि नोएडा चले गए तो कुर्सी चली जाएगी. मैंने कहा कि कुर्सी कल जानी है तो आज चली जाए. मैं जनता के लिए नोएडा जरूर जाऊंगा.

12 बजे सोकर उठते थे बबुआ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा मुखिया अखिलेश यादव का नाम लिए बना उन पर तंज कसा. कहा कि पहले बबुआ 12 बजे सोकर उठते थे. दो बजे एक ट्वीट करते थे. उसके बाद चच्चू उन्हें कुछ समझाते थे. तब उन्हें कुछ समझ आता था. फिर वे जिम चले जाते थे. उसके बाद शाम को महफिल सज जाती थी. फिर उन्हें होश नहीं रहता था कि वे इस देश में हैं या कहीं और. जिससे खुद संभला नहीं जाता, वह प्रदेश को क्या खाक संभालेगा. इसीलिए दंगे होते थे. आज कोई दंगा कराने की धमकी देता है तो मैं कहता हूं कि आ जाओ बच्चू. पहले मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर दंगाइयों को सम्मानित किया जाता था. आज दंगाई जेल में हैं. अब यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा। सब चंगा.

बहराइच में बंद कराया सालार मसूद के नाम पर चल रहा मेला

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने विदेशी आक्रांता सालार मसूद के नाम पर गाजी मियां का मेला लगाना शुरू कर दिया था. मेरी सरकार आई तो हमने कहा कि किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने देंगे. बहराइच में, जहां महाराजा सुहेलदेव ने सालार मसूद को मार गिराया था, वहां हमने 56 फीट ऊंची प्रतिमा लगाकर सनातन के सम्मान का कार्य किया है. सपा वालों को समय ही नहीं था कि महापुरुषों को सम्मान दे सकें.

अयोध्या को मिल रहा सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि नौ साल पहले यूपी के लोग जब बाहर जाते थे तो उन्हें सम्मान नहीं मिलता था. बल्कि लोग यूपी का नाम सुनकर डरते थे. साथ में बैठा व्यक्ति 10 कदम दूर चला जाता था, लेकिन आज 10 कदम दूर बैठा व्यक्ति भी पास आकर गले मिलने का प्रयास करता है. सपा और कांग्रेस को खटकता है कि कैसे अयोध्या को सम्मान मिल गया. विकास और विरासत के गौरव की यात्रा को सरकार आगे बढ़ा रही है. आज सपा के लोगों को इस बात की चिंता हो रही है कि अयोध्या को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है. क्योंकि सपा और कांग्रेस के लोग राम विरोधी हैं. कांग्रेस ने कहा था कि राम तो हुए ही नहीं. आज काशी हो या मथुरा-वृंदावन, विंध्याचल हो या अयोध्या, सब नए कलेवर में नजर आ रहे हैं.



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