लखनऊ में सीएम योगी बोले-काशी से रामेश्वरम यात्रा सुलभ बनाएगी यूपी सरकार
कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने वाले 555 श्रद्धालुओं को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 6:30 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को आर्थिक सहायता देने के कार्यक्रम के दौरान घोषणा की है कि वाराणसी से तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम तक यात्रा को सुलभ बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे. इस संबंध में एक बड़ी घोषणा जल्दी की जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पूरी करने वाले 555 श्रद्धालुओं को एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता राशि वितरित करने के कार्यक्रम में लोकभवन में शिरकत की.
कैलाश मानसरोवर तीर्थ के दर्शनार्थियों को वित्तीय सहायता राशि के वितरण हेतु लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में... https://t.co/1HqVAY1d1L— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 17, 2026
मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आस्था को बढ़ावा देने वाली एक बड़ी पहल है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के सनातन धर्म में प्राचीन काल से तीर्थ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण रही है. यात्रा न सिर्फ पुण्य कमाने का माध्यम है, बल्कि समाज को जोड़ने, राष्ट्र में एकता और भाईचारे को मजबूत करने का भी जरिया है. पहले लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से समय निकालकर यात्रा पर निकलते थे. इससे वे समाज को बेहतर समझते थे और आपसी बंधन मजबूत होते थे.
योगी ने आदि शंकराचार्य का उदाहरण दिया. उन्होंने बताया कि आदि शंकर ने केरल से निकलकर देश के चार कोनों में चार पीठों की स्थापना की.उस समय राजा-रजवाड़े अलग-अलग थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पूरा भारत एक था. आज भी हम उसी भावना को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. धार्मिक स्थलों की यात्रा करते समय श्रद्धा सबसे पहले होनी चाहिए. पर्यटन और मनोरंजन उसके बाद आते हैं.अगर हम इन तीन बातों का ध्यान रखें, तो पवित्र स्थलों की मर्यादा बनी रहेगी और हमारी आने वाली पीढ़ी भी संस्कारी बनेगी.
श्रद्धालु जनों को कोई समस्या न हो इसलिए हम लोगों ने वर्ष 2017-18 में गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण किया... pic.twitter.com/evo12Ng4NL— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 17, 2026
मुख्यमंत्री ने कैलाश मानसरोवर भवन का जिक्र किया, जो गाजियाबाद में 2017-18 में बनाया गया था. यह यात्रा का पहला पड़ाव है. यहां विदेश मंत्रालय की औपचारिकताएं पूरी होती हैं और श्रद्धालु ठहरते हैं. यह सुविधा यात्रा को आसान बनाती है. उन्होंने उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की बात भी की. 2025 में अलग-अलग धर्म स्थलों पर 164 करोड़ श्रद्धालु आए. इसमें अकेले महाकुंभ में 66 करोड़ लोग स्नान करने पहुंचे. अयोध्या, काशी विश्वनाथ धाम, मथुरा-वृंदावन में करोड़ों की भीड़ आई. यह एक चुनौती भी है और अवसर भी.
कहा कि लोग महाकुंभ में 10 किलोमीटर पैदल चलकर भी खुश थे. वे नकारात्मक तरीके से परेशान करने वाले यूट्यूबर्स को भी डपट देते थे. इससे पता चलता है कि श्रद्धालु कितने जागरूक और मजबूत हैं. योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार काशी से रामेश्वरम तक यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराएगी. इससे उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच संबंध और मजबूत होंगे. कैलाश मानसरोवर जैसी यात्रा महंगी होती है, लेकिन सरकार की यह सहायता श्रद्धालुओं के लिए बड़ी मदद है. यह सिर्फ पैसे की बात नहीं, बल्कि आस्था को सम्मान देने की बात है.
मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी यात्रा के अनुभव दूसरों को बताएं, ताकि और लोग इस पवित्र यात्रा पर निकलें.सरकार की यह पहल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और लोगों की आस्था को मजबूत कर रही है.
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