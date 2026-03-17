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लखनऊ में सीएम योगी बोले-काशी से रामेश्वरम यात्रा सुलभ बनाएगी यूपी सरकार

कैलाश मानसरोवर यात्रियों को वित्तीय सहायता मिली. ( Photo Credit; UP government )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को आर्थिक सहायता देने के कार्यक्रम के दौरान घोषणा की है कि वाराणसी से तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम तक यात्रा को सुलभ बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे. इस संबंध में एक बड़ी घोषणा जल्दी की जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पूरी करने वाले 555 श्रद्धालुओं को एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता राशि वितरित करने के कार्यक्रम में लोकभवन में शिरकत की. मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आस्था को बढ़ावा देने वाली एक बड़ी पहल है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के सनातन धर्म में प्राचीन काल से तीर्थ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण रही है. यात्रा न सिर्फ पुण्य कमाने का माध्यम है, बल्कि समाज को जोड़ने, राष्ट्र में एकता और भाईचारे को मजबूत करने का भी जरिया है. पहले लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से समय निकालकर यात्रा पर निकलते थे. इससे वे समाज को बेहतर समझते थे और आपसी बंधन मजबूत होते थे. योगी ने आदि शंकराचार्य का उदाहरण दिया. उन्होंने बताया कि आदि शंकर ने केरल से निकलकर देश के चार कोनों में चार पीठों की स्थापना की.उस समय राजा-रजवाड़े अलग-अलग थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पूरा भारत एक था. आज भी हम उसी भावना को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. धार्मिक स्थलों की यात्रा करते समय श्रद्धा सबसे पहले होनी चाहिए. पर्यटन और मनोरंजन उसके बाद आते हैं.अगर हम इन तीन बातों का ध्यान रखें, तो पवित्र स्थलों की मर्यादा बनी रहेगी और हमारी आने वाली पीढ़ी भी संस्कारी बनेगी.