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गांधी जयंती पर सीएम योगी का ऐलान: उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी तक खादी पर मिलेगी 25% की छूट

गांधी आश्रम पहुंचे सीएम योगी ने खरीदा भगवा गमछा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बड़ा संदेश दिया. सीएम योगी ने बापू के स्वदेशी और स्वावलंबन के मंत्र को आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बताया. उन्होंने कहा कि बापू का चरखा केवल सूत कातने का साधन नहीं, बल्कि देश की आजादी और स्वावलंबन का मुख्य प्रतीक था. उत्तर प्रदेश सरकार की 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' योजना इसी स्वदेशी भावना को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय उत्पादों को 'लोकल से ग्लोबल' बनाने में जुटी है.