Tata Motors प्लांट में 10 लाखवीं गाड़ी का फ्लैग ऑफ़, सीएम योगी बोले- 'टाटा मतलब ट्रस्ट'
लखनऊ के देवा रोड स्थित टाटा मोटर्स प्लांट में 10 लाखवें कमर्शियल वाहन के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 2:57 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 3:17 PM IST
लखनऊ: लखनऊ स्थित टाटा मोटर्स के देवा रोड, चिनहट प्लांट में बुधवार को 10 लाखवीं कमर्शियल वाहन के फ्लैग ऑफ़ का भव्य कार्यक्रम हुआ. इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टाटा मोटर्स का नाम सुनते ही लोगों के मन में विश्वास की भावना पैदा होती है. उन्होंने अपनी बचपन की यादों को शेयर करते हुए बताया कि हम सबने टाटा की बसों में यात्राएं की हैं.
लखनऊ स्थित टाटा मोटर्स प्लांट में निर्मित 10 लाखवीं गाड़ी के फ्लैग ऑफ हेतु आयोजित कार्यक्रम में... https://t.co/hekztREK40— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 15, 2026
सीएम योगी ने कहा- टाटा मतलब ट्रस्ट: टाटा के हैवी व्हीकल्स और ट्रक लास्ट माइल तक सामान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं. टाटा मतलब ट्रस्ट कहते हुए सीएम योगी ने जोर दिया कि कंपनी के संस्थापकों, लीडरशिप और कर्मचारियों के अथक परिश्रम ने टाटा ब्रांड को विश्वसनीय बना दिया है.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने जो विजन हम सबको दिया है,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 15, 2026
आज यूपी उस Scale को Skill, Innovation और Technology के साथ जोड़कर Market Ready and Industry Ready Workforce के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है... pic.twitter.com/ZGF7ATKoM2
सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जहां मास यानी आम जनता होती है, वहां गति भी आती है. उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी और 56 प्रतिशत युवा वर्कफोर्स एक बड़ी ताकत है.
टाटा मोटर्स के लखनऊ प्लांट में निर्मित 10 लाखवीं गाड़ी को आज झंडी दिखाकर रवाना किया।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 15, 2026
इस अवसर पर टाटा संस के चेयरमैन श्री एन. चंद्रशेखरन जी भी उपस्थित रहे।
फ्लैग ऑफ का यह कार्यक्रम एक Industrial Revolution मात्र नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक उड़ान का लॉन्च पैड है, जो 'नए उत्तर प्रदेश'… pic.twitter.com/qGiGSDVhqf
ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की ओर यूपी: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप युवाओं को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जोड़कर तैयार वर्कफोर्स के रूप में विकसित किया जा रहा है. उन्होंने इस कार्यक्रम को मात्र एक औद्योगिक उपलब्धि नहीं, बल्कि नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की उड़ान का लॉन्चपैड बताया.
उत्तर प्रदेश के साथ टाटा ग्रुप की साझेदारी सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 15, 2026
ये साझेदारी विश्वास की, विकास की और 'नए भारत के नए उत्तर प्रदेश' की समृद्धि को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की है... pic.twitter.com/dNwU40UNrL
यह 10 लाखवीं बस केवल एक माइलस्टोन नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह उड़ान खुशहाली और समृद्धि के नए आयाम स्थापित करेगी.
34 वर्षों की यात्रा के सफल परिणाम: मुख्यमंत्री ने टाटा मोटर्स को 34 वर्षों की यात्रा में 10 लाखवीं बस तैयार करने पर बधाई दी. उन्होंने प्लांट में कार्यरत सभी कर्मचारियों के परिश्रम की सराहना की और कहा कि उनकी मेहनत से बनी यह बस अब जनता को बेहतर सुविधा देगी.
इसी महीने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कर-कमलों से गंगा एक्सप्रेस-वे का राष्ट्र को समर्पण समारोह होने वाला है... pic.twitter.com/d7SNr2DYyY— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 15, 2026
जब हम लोग अपने कार्य के प्रति ईमानदार होते हैं, तो हमें जनता का विश्वास प्राप्त होता है...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 15, 2026
टाटा समूह ने वह विश्वास अर्जित किया है... pic.twitter.com/MBMOfJcuS1
औद्योगिक विकास के लिए गर्व का विषय: यह उपलब्धि न केवल टाटा मोटर्स के लिए, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए गर्व का विषय है. सरकार के प्रयासों से प्रदेश में निवेश और उत्पादन के नए अवसर पैदा हो रहे हैं. टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों का विस्तार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है. अंत में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य और औद्योगिक प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
यह भी पढ़ें- CM Awas Yojana: यूपी के इन 4 जिलों के 19000 परिवार हुए घर वाले, जानिए कैसे पूरा हुआ सपना