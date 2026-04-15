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Tata Motors प्लांट में 10 लाखवीं गाड़ी का फ्लैग ऑफ़, सीएम योगी बोले- 'टाटा मतलब ट्रस्ट'

10 लाखवें कमर्शियल वाहन को सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सीएम योगी ने कहा- टाटा मतलब ट्रस्ट: टाटा के हैवी व्हीकल्स और ट्रक लास्ट माइल तक सामान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं. टाटा मतलब ट्रस्ट कहते हुए सीएम योगी ने जोर दिया कि कंपनी के संस्थापकों, लीडरशिप और कर्मचारियों के अथक परिश्रम ने टाटा ब्रांड को विश्वसनीय बना दिया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टाटा मोटर्स का नाम सुनते ही लोगों के मन में विश्वास की भावना पैदा होती है. उन्होंने अपनी बचपन की यादों को शेयर करते हुए बताया कि हम सबने टाटा की बसों में यात्राएं की हैं.

लखनऊ: लखनऊ स्थित टाटा मोटर्स के देवा रोड, चिनहट प्लांट में बुधवार को 10 लाखवीं कमर्शियल वाहन के फ्लैग ऑफ़ का भव्य कार्यक्रम हुआ. इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया.

सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जहां मास यानी आम जनता होती है, वहां गति भी आती है. उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी और 56 प्रतिशत युवा वर्कफोर्स एक बड़ी ताकत है.

ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की ओर यूपी: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप युवाओं को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जोड़कर तैयार वर्कफोर्स के रूप में विकसित किया जा रहा है. उन्होंने इस कार्यक्रम को मात्र एक औद्योगिक उपलब्धि नहीं, बल्कि नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की उड़ान का लॉन्चपैड बताया.

यह 10 लाखवीं बस केवल एक माइलस्टोन नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह उड़ान खुशहाली और समृद्धि के नए आयाम स्थापित करेगी.

34 वर्षों की यात्रा के सफल परिणाम: मुख्यमंत्री ने टाटा मोटर्स को 34 वर्षों की यात्रा में 10 लाखवीं बस तैयार करने पर बधाई दी. उन्होंने प्लांट में कार्यरत सभी कर्मचारियों के परिश्रम की सराहना की और कहा कि उनकी मेहनत से बनी यह बस अब जनता को बेहतर सुविधा देगी.

इस मौके पर टाटा मोटर्स के अधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी भी गौरवशाली क्षण के गवाह बने. कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने 10 लाखवीं बस को विधिवत हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

औद्योगिक विकास के लिए गर्व का विषय: यह उपलब्धि न केवल टाटा मोटर्स के लिए, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए गर्व का विषय है. सरकार के प्रयासों से प्रदेश में निवेश और उत्पादन के नए अवसर पैदा हो रहे हैं. टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों का विस्तार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है. अंत में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य और औद्योगिक प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

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