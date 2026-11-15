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CM योगी ने भोजपुरी में दी छठ महापर्व की बधाई; 25 लाख युवाओं को टैबलेट देने का शुभारंभ

CM योगी ने भोजपुरी में दी छठ महापर्व की बधाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ महापर्व पर भोजपुरी में शुभकामनाएं दी हैं. उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल समेत बिहार और देश-विदेश के अनेक हिस्सों में रहने वाले लोगों को उन्होंने इस महापर्व की बधाई दी. कहा है कि यह पर्व समाज को एकता के बंधन में पिरोने का काम करता है. उन्होंने छठी मैया और भगवान सूर्यदेव से सभी के मनोरथ पूरे होने की प्रार्थना की है.

मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि जय छठी मैया. छठ महापर्व में शामिल सभी भाई बहन रऊआ के ई पावन पर्व के बहुत-बहुत बधाई और मंगल कामना. हम छठी मैया और भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करतानी की सभी पर उनकर कृपा बनी रहे. आप सभी के अनुरोध पूरा हो जावै.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Video Credit: ETV Bharat) छठ महापर्व के प्रकृति, जल और भगवान सूर्य के प्रति कृतज्ञता जतावे का पर्व है. यह हमनी के श्रद्धा, पवित्रता, अनुशासन के सीख देला. यह पर्व की विशेषता बा कि हमनी के उगते सूरज के साथे डूबत सूरज के भी अर्घ्य दे तानी. यह पर्व के सबसे बड़ा शक्ति हमार मातृशक्ति ह. हमार माई, बहन लोग तीन-तीन दिन निर्जला व्रत रख लीन. परिवार, संतान और पूरा समाज के मंगल खातिर तपस्या करे लीं. यह हमनी के संस्कृति या सामाजिक समरसता के अद्भुत उदाहरण बा. आज छठ महापर्व पर देश दुनिया के हर कोने में छठी मैया के गीत गूंजत बा. हमार उत्तर प्रदेश के पहचान एक भाषा, क्षेत्र से नईखे. हमने के संस्कृति, विविधता एकात्मकता से बा. पिछला साढ़े नौ साल में हमनी के अइसन व्यवस्था बनउली, जहां हर व्यक्ति आपन आस्था के अनुसार पर्व त्यौहार मना सकेला. हम छठी मैया से प्रार्थना करतानी कि हर माई, बहन के जीवन सुखमय होय. हर बेटी के सुरक्षा मिलै. हर परिवार में खुशहाली आवै. किसान के खेत लहलहात रहे. नौजवान के रोजगार मिलै और उत्तर प्रदेश विकास के नई ऊंचाई छुई. पूर्वांचल, बिहार औऊ देश दुनिया में रहत सभी परिवार के छठ महापर्व की बहुत-बहुत बधाई. जय छठी मैया, जय भगवान सूर्य देव.