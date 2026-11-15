CM योगी ने भोजपुरी में दी छठ महापर्व की बधाई; 25 लाख युवाओं को टैबलेट देने का शुभारंभ
मुख्यमंत्री योगी ने युवाओं के उत्थान को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपने मनोभाव प्रकट किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 12:43 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ महापर्व पर भोजपुरी में शुभकामनाएं दी हैं. उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल समेत बिहार और देश-विदेश के अनेक हिस्सों में रहने वाले लोगों को उन्होंने इस महापर्व की बधाई दी. कहा है कि यह पर्व समाज को एकता के बंधन में पिरोने का काम करता है. उन्होंने छठी मैया और भगवान सूर्यदेव से सभी के मनोरथ पूरे होने की प्रार्थना की है.
मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि जय छठी मैया. छठ महापर्व में शामिल सभी भाई बहन रऊआ के ई पावन पर्व के बहुत-बहुत बधाई और मंगल कामना. हम छठी मैया और भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करतानी की सभी पर उनकर कृपा बनी रहे. आप सभी के अनुरोध पूरा हो जावै.
छठ महापर्व के प्रकृति, जल और भगवान सूर्य के प्रति कृतज्ञता जतावे का पर्व है. यह हमनी के श्रद्धा, पवित्रता, अनुशासन के सीख देला. यह पर्व की विशेषता बा कि हमनी के उगते सूरज के साथे डूबत सूरज के भी अर्घ्य दे तानी. यह पर्व के सबसे बड़ा शक्ति हमार मातृशक्ति ह. हमार माई, बहन लोग तीन-तीन दिन निर्जला व्रत रख लीन.
परिवार, संतान और पूरा समाज के मंगल खातिर तपस्या करे लीं. यह हमनी के संस्कृति या सामाजिक समरसता के अद्भुत उदाहरण बा. आज छठ महापर्व पर देश दुनिया के हर कोने में छठी मैया के गीत गूंजत बा. हमार उत्तर प्रदेश के पहचान एक भाषा, क्षेत्र से नईखे. हमने के संस्कृति, विविधता एकात्मकता से बा.
पिछला साढ़े नौ साल में हमनी के अइसन व्यवस्था बनउली, जहां हर व्यक्ति आपन आस्था के अनुसार पर्व त्यौहार मना सकेला. हम छठी मैया से प्रार्थना करतानी कि हर माई, बहन के जीवन सुखमय होय.
हर बेटी के सुरक्षा मिलै. हर परिवार में खुशहाली आवै. किसान के खेत लहलहात रहे. नौजवान के रोजगार मिलै और उत्तर प्रदेश विकास के नई ऊंचाई छुई. पूर्वांचल, बिहार औऊ देश दुनिया में रहत सभी परिवार के छठ महापर्व की बहुत-बहुत बधाई. जय छठी मैया, जय भगवान सूर्य देव.
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर लखनऊ में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत 25 लाख टैबलेट वितरण के उद्घाटन कार्यक्रम में... https://t.co/S9TY9wb9NR— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 15, 2026
युवाओं पर क्या कहा: मुख्यमंत्री योगी ने युवाओं के उत्थान को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपने मनोभाव प्रकट किए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज का युवा अपनी प्रतिभा और परिश्रम से दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है. उसे सिर्फ अवसर और आधुनिक संसाधन चाहिए.
डबल इंजन सरकार की ओर से अब तक 60 लाख से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान किए गए हैं. इसी क्रम में लखनऊ से 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ होगा.
पूर्ववर्ती सरकारों ने प्रतिभा को तकनीक का साथ देने की कोई ठोस पहल नहीं की. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने उत्तर प्रदेश में युवाओं के भविष्य की चिंता करने के बजाय उन्हें जाति, क्षेत्र और परिवारवाद की राजनीति में उलझाए रखा.
उनकी प्रतिभा को तकनीक का साथ देने की कोई ठोस पहल नहीं हुई. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने इस स्थिति को बदला. 'डिजिटल इंडिया' के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के माध्यम से अब तक 60 लाख से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान किए गए हैं.
इसी यात्रा के अंतर्गत आज लखनऊ से 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ होगा. मुख्यमंत्री योगी ने लिखा कि हमारा प्रयास है कि संसाधनों का अभाव किसी युवा की प्रतिभा के आड़े न आए. प्रदेश का हर नौजवान अपनी मेहनत से सफलता की कहानी लिखे. लाभार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं.
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