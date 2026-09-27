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सीएम योगी बोले- राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा में नहीं गए कांग्रेसी और सपाई, डर था कहीं जालीदार टोपी न छिटक जाए

सीएम ने चेताया कि रामकाज में कालनेमि भी घुसेंगे, इनसे सावधान रहें. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर के शिलान्यास व रामलला के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद कांग्रेसी व सपाई नहीं गए. उन्हें वोटबैंक दिखाई देता था. भय था कि कहीं जालीदार टोपी छिटक न जाए. सीएम ने चेताया कि रामकाज में कालनेमि भी घुसेंगे, इनसे सावधान रहने की जरूरत है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल के जन्मशताब्दी वर्ष (1926-2026) के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर अशोक सिंघल के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई.

सीएम योगी ने कहा कि अशोक सिंघल ने श्रीराम जन्मभूमि के ‘प्राण’ के रूप में अपना जीवन समर्पित किया था. उन्होंने जो ज्वाला प्रज्ज्वलित की थी, वह रामजन्मभूमि मात्र के लिए नहीं है, बल्कि हर मानबिंदु की प्राण प्रतिष्ठा के लिए है. गुलामी के हर चिह्नों को समाप्त करने के लिए हमें एकजुट होकर कार्य करना है. सीएम ने आरोप लगाया कि रामद्रोही अयोध्या को बदनाम करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ते. राममंदिर का विरोध और रामभक्तों पर गोलियां चलाने वाले गाहे-बगाहे अपने को राम भक्त ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, यह विश्व हिंदू परिषद की वैचारिक विजय है. उन्होंने बजरंगियों को चेताया कि रामकाज में कालेनमि भी घुसेंगे, इनसे सावधान रहना. बाबर के भक्त आपको अपमानित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बजरंग बली के भक्तों को इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है. विहिप के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल को दी गई श्रद्धांजलि. (Photo Credit; ETV Bharat) अयोध्या को अपमानित करने वाले हमसे पूछ रहे प्रश्न : सीएम ने कहा कि रामजन्मभूमि का मामला जब न्यायालय में पहुंचा तो अशोक सिंघल की टीम में तथ्यों व प्रमाण के साथ अधिवक्ता, पुरातत्वविद, विषय विशेषज्ञ होते थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस, सपाइयों व वामपंथियों के अनर्गल प्रलाप व झूठे तथ्य होते थे. वे साजिश करते थे कि राममंदिर के पक्ष में फैसला न आए. कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय में शपथपत्र दिया था कि राम-कृष्ण का कोई वजूद नहीं है. जिन्होंने हिंदू समाज को अपमानित किया, वे लोग हमसे अयोध्या के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं. अशोक सिंघल ने जिस ज्योति को 1980 के दशक में प्रज्ज्वलित किया था, वह ज्वाला बनकर सकल हिंदू समाज के संरक्षण व संवर्धन के लिए अहर्निश लगी हुई है. कोई जीवन का उद्देश्य पूछता था तो वह कहते थे कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं. यह भाव अपने लिए नहीं बल्कि देश, सनातन, एकता-अखंडता और सकल हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए था. सनातन की सुरक्षा से किसी को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे : मुख्यमंत्री ने अशोक सिंघल के जीवन को याद करते हुए कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग करने के दौरान वह आरएसएस के संपर्क में आए. उन्होंने देश व सनातन धर्म के लिए जीवन समर्पित कर दिया. उन्होंने आरएसएस के प्रचारक-कार्यकर्ता के रूप में काम किया. उस समय कोई मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय जनसंघ आएगा और केंद्र-राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी. उनका एक ही ध्येय था कि सनातन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे और इसकी सुरक्षा से किसी को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे.