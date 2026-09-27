सीएम योगी बोले- राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा में नहीं गए कांग्रेसी और सपाई, डर था कहीं जालीदार टोपी न छिटक जाए
सीएम ने कहा, बाबर के भक्त अपमानित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बजरंग बली के भक्तों को साजिश को सफल नहीं होने देना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 9:54 PM IST
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर के शिलान्यास व रामलला के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद कांग्रेसी व सपाई नहीं गए. उन्हें वोटबैंक दिखाई देता था. भय था कि कहीं जालीदार टोपी छिटक न जाए. सीएम ने चेताया कि रामकाज में कालनेमि भी घुसेंगे, इनसे सावधान रहने की जरूरत है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल के जन्मशताब्दी वर्ष (1926-2026) के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर अशोक सिंघल के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई.
सीएम योगी ने कहा कि अशोक सिंघल ने श्रीराम जन्मभूमि के ‘प्राण’ के रूप में अपना जीवन समर्पित किया था. उन्होंने जो ज्वाला प्रज्ज्वलित की थी, वह रामजन्मभूमि मात्र के लिए नहीं है, बल्कि हर मानबिंदु की प्राण प्रतिष्ठा के लिए है. गुलामी के हर चिह्नों को समाप्त करने के लिए हमें एकजुट होकर कार्य करना है. सीएम ने आरोप लगाया कि रामद्रोही अयोध्या को बदनाम करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ते.
राममंदिर का विरोध और रामभक्तों पर गोलियां चलाने वाले गाहे-बगाहे अपने को राम भक्त ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, यह विश्व हिंदू परिषद की वैचारिक विजय है. उन्होंने बजरंगियों को चेताया कि रामकाज में कालेनमि भी घुसेंगे, इनसे सावधान रहना. बाबर के भक्त आपको अपमानित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बजरंग बली के भक्तों को इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है.
अयोध्या को अपमानित करने वाले हमसे पूछ रहे प्रश्न : सीएम ने कहा कि रामजन्मभूमि का मामला जब न्यायालय में पहुंचा तो अशोक सिंघल की टीम में तथ्यों व प्रमाण के साथ अधिवक्ता, पुरातत्वविद, विषय विशेषज्ञ होते थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस, सपाइयों व वामपंथियों के अनर्गल प्रलाप व झूठे तथ्य होते थे. वे साजिश करते थे कि राममंदिर के पक्ष में फैसला न आए. कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय में शपथपत्र दिया था कि राम-कृष्ण का कोई वजूद नहीं है.
जिन्होंने हिंदू समाज को अपमानित किया, वे लोग हमसे अयोध्या के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं. अशोक सिंघल ने जिस ज्योति को 1980 के दशक में प्रज्ज्वलित किया था, वह ज्वाला बनकर सकल हिंदू समाज के संरक्षण व संवर्धन के लिए अहर्निश लगी हुई है. कोई जीवन का उद्देश्य पूछता था तो वह कहते थे कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं. यह भाव अपने लिए नहीं बल्कि देश, सनातन, एकता-अखंडता और सकल हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए था.
सनातन की सुरक्षा से किसी को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे : मुख्यमंत्री ने अशोक सिंघल के जीवन को याद करते हुए कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग करने के दौरान वह आरएसएस के संपर्क में आए. उन्होंने देश व सनातन धर्म के लिए जीवन समर्पित कर दिया. उन्होंने आरएसएस के प्रचारक-कार्यकर्ता के रूप में काम किया. उस समय कोई मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय जनसंघ आएगा और केंद्र-राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी. उनका एक ही ध्येय था कि सनातन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे और इसकी सुरक्षा से किसी को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे.
500 वर्ष तक चुप नहीं बैठा समाज : सीएम योगी ने कहा कि 1528 में प्रभु श्रीराम के मंदिर को तोड़कर विदेशी आक्रांता ने गुलामी का ढांचा बना दिया. इस 500 वर्ष में हिंदू समाज, धर्माचार्य, संत, नागा, सिखवीर, युवा, नारी, राजा कोई चुप नहीं बैठा. हर व्यक्ति निरंतर सिर पर कफन बांधकर रामजन्मभूमि की मुक्ति के लिए टूट पड़ता था. वे रामजन्मभूमि के लिए बलिदान देते रहे. अवध क्षेत्र के दर्जनों गांव ऐसे थे, जिन्होंने 500 वर्ष तक चप्पल व साफा नहीं पहना.
उस समय ताकत विभाजित थी, हम एकजुट होकर लड़ नहीं पा रहे थे. एक पक्ष मजबूत होता था तो दूसरा कमजोर. तब भी तोड़ने वाले विरोधियों व साजिशकर्ताओं की कमी नहीं थी. हिंदू समाज के पास उस समय भी शक्ति व सामर्थ्य था, सभी लोग लड़कर उसे वापस ले सकते थे, लेकिन उन्हें एक मंच पर लाने का अभाव था. अशोक सिंहल ने इस नेतृत्व की कमी को पूरा किया.
जब तक राम का काम नहीं, तब तक विश्राम नहीं : सीएम ने कहा कि 1982 में अशोक सिंघल को जब विहिप का दायित्व मिला. 1983 में राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति का गठन हुआ, तब उनके जीवन का एक ही संकल्प था कि जब तक राम का काम नहीं होगा, तब तक विश्राम नहीं लूंगा. उन्होंने बिना रुके, झुके, डिगे चरैवेति-चरैवेति को जीवन का मंत्र बनाया और संतों को एक मंच पर लाने में सफलता प्राप्त की. उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बिखरे हुए समाज को एकजुट किया और वनवासी क्षेत्रों व मलिन बस्तियों में एकल विद्यालयों की श्रृंखला खड़ी की. गोरखनाथ मंदिर में ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय के एक कमरे में उन्होंने पूर्वोत्तर के बच्चों को लाकर पढ़ाने की व्यवस्था प्रारंभ की.
सीएम योगी ने कहा कि दो नवंबर 1990 को रामधुन गाते भक्तों पर तत्कालीन रामद्रोही सरकार ने लाठीचार्ज व गोलियां चलवाईं, तब अशोक सिंघल सीना तानकर खड़े हो गए. केसरिया गमछे व युवाओं की हुंकार से उनका मन प्रफुल्लित होता था. संतुष्टि है कि उनके सान्निध्य में हमने राम मंदिर आंदोलन में बढ़-चढ़ कर भाग लिया था. उनका सपना अब भव्य राम मंदिर के रूप में दिख रहा है.
जो कहा, करके दिखाया : सीएम ने कहा कि मेरे गुरुदेव अवेद्यनाथ महाराज श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष थे. अशोक सिंघल के साथ गोरखपुर व कारसेवकपुरम में राम मंदिर आंदोलन, निर्माण आदि को लेकर लगातार बैठकें होती थीं. सौभाग्य है कि उनके सपने को आज त्रेतायुगीन अयोध्या के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ. कोई भी वाणी मंत्र तब बनती है, जब उसके वाचन व आचरण करने वाले में अंतर नहीं होता. उन्होंने जो कहा, वह करके दिखाया.
कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक कौशल, संत श्रीकृष्ण शाह विद्यार्थी, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, भंते शीलरत्न जी, सरदार निर्मल सिंह, महंत अवधेश दास, महंत धर्मेंद्र दास, महंत दिव्य गिरि, विहिप के प्रांत अध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल, क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, विधान परिषद सदस्य महेंद्र सिंह आदि की मौजूदगी रही.
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