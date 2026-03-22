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नर्सिंग अधिकारियों को CM योगी ने बांटे नियुक्ति प्रमाण-पत्र, 9 साल बनाम 70 साल पर कसा तंज़

उन्होंने नर्सिंग सेवा के बारे में कहा कि आपने देखा होगा, जब डिप्टी सीएम बृजेश पाठक अपनी बात कह रहे थे और विभाग के राज्य मंत्री जब अपनी बात कर रहे थे, तो उन्होंने आप लोगों से पूछा कि आप नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं तो किस उद्देश्य से? जवाब आपकी ओर से आए कि सेवा भाव के उद्देश्य से.

उन्होंने कहा कि नर्सिंग का जो पेशा है. यह सेवा का है. संवेदना का भी है. आपकी सेवा और संवेदना जब मरीज़ के साथ सहयोगी बनती है, तो उसके परिणाम भी हम सब के सामने आते हैं.

इस सेवा के साथ आज आपको जोड़ने के लिए एक विश्वास के साथ यह कार्यक्रम राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है. अब वह दिन दूर गए जब लोग कहते थे, मेडिकल कॉलेज खोलकर क्या होगा? नर्सिंग कॉलेज खोलकर क्या होगा?

सीएम ने कहाकि "आज के दिन पर मैं इस बात को मानता हूं कि मेडिकल की पढ़ाई महंगी हो सकती है निजी क्षेत्र में, आज के दिन दुनिया के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जिसमें हम मान सकते हैं कि हंड्रेड परसेंट गारंटी दी जा सकती है कि अगर उसने अपनी डिग्री ली है, तो उसका प्लेसमेंट भी जरूर होगा, वह नर्सिंग है. आज नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग केवल भारत में नहीं है. भारत के नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग दुनिया भर में है. हाल ही में मैं जापान गया था. भारी पैमाने पर वह डिमांड कर रहे हैं. जर्मनी में डिमांड कर रहे हैं. कोरिया में डिमांड कर रहे हैं. आप यूरोप के तमाम देशों में जाएंगे, वहां पर भारत के नर्सिंग प्रोफेशनल्स के बारे में लोगों के मन में एक भाव है कि वह आएंगे तो अच्छा कार्य करेंगे. उस भाव के साथ आज आपको जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर हम अपने मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग केयर की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करा सके हैं. इसके लिए सरकार आपको अपनी सेवाओं के साथ जोड़ रही है. चिकित्सा शिक्षा विभाग आज आपको नियुक्त पत्र उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है. लोक सेवा आयोग से आपका चयन हुआ है. चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से आपको इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़कर काम करना है."

मुख्यमंत्री ने कहा कि "2017 से पहले प्रदेश के अंदर बदहाल स्थितियां थीं. 1947 से लेकर 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रदेश में सीमित संख्या में मेडिकल कॉलेज थे. केवल 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे. निजी क्षेत्र को मिला लें, तो संख्या 40 थी. आज उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र को मिलाकर कुल संख्या 81 हो गई है. इनमें भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या ज्यादा है. पिछले 9 साल में हमने खूब काम किया है. कई मेडिकल कॉलेज प्रदेश को दिए हैं. पहले नर्सिंग प्रोफेशनल्स गंभीर नहीं होते थे. जैसे तैसे नियुक्ति हो जाए, डॉक्टर जाए न जाए, औपचारिकता की जाती थी. वहां पर स्टॉफ होता ही नहीं था. सब कुछ भगवान भरोसे चलता था. स्वास्थ्य की सुविधा भी भगवान भरोसे थी. लोग मरते थे. अज्ञात बीमारी दिखाकर उन्हें जैसे-तैसे छोड़ दिया जाता था, लेकिन हम लोगों ने इस बात को देखा कि कैसे इन सेवाओं को आगे बढ़ाने का परिणाम किस रूप में आगे बढ़ा. स्वास्थ्य की सुविधा के लिए केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया और एसजीपीजीआई पहले से काम कर रहे हैं. पिछले साल नेशनल मेडिकोज के एक कार्यक्रम में मैं गया था. कल्याण सिंह कैंसर इंस्टिट्यूट के कार्यक्रम में. जब मैंने उनके कार्यक्रम के बारे में पूरा डेटा देखा कि किन जनपदों में उनकी यात्रा हुई थी. भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र का जो डेटा सामने आया था, उसमें लाखों की संख्या में मरीजों के बारे में उपचार की व्यवस्था की गई थी. वहां पर देश भर से वॉलिंटियर और प्रदेश भर से डॉक्टर जाकर पूरी यात्रा में सहभागी बनकर वहां स्वास्थ्य मेला का आयोजन करते हैं. शिविर आयोजित करते हैं. जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करते हैं. वास्तव में उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सेवा आवश्यक है, जिन क्षेत्रों में अब तक कोई नहीं पहुंचा. आज यात्रा ही नहीं, हमारे मेडिकल कॉलेज भी पहुंच रहे हैं. मेडिकल कॉलेज के माध्यम से नर्सिंग कॉलेज भी वहां पहुंच रहे हैं."

मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कहा कि "मुझे याद है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधा और उसकी बदहाली स्थिति क्या थी? हजारों मौतें होती थीं कोई पूछता नहीं था. इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थीं. अन्य तमाम प्रकार की बीमारियों से मौतें लगातार होती रहती थीं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता था. गोरखपुर में एक जिला चिकित्सालय चलता था. वहां की प्रिंसिपल अकेली थीं. वही फैकल्टी भी थीं. वहां जीएनएम और एएनएम के कोर्स से चलते थे. वह रिटायर हो रही थीं. वह मेरे पास आईं मैं उस वक्त सांसद था. उन्होंने कहा मैं रिटायर हो रही हूं. इसके बाद क्या होगा? वहां पर 100 छात्राएं अपनी ट्रेनिंग ले रही हैं. मैंने वहां के सीएमओ से पूछा कि वहां की प्रिंसिपल आई थीं. सीएमओ ने कहा मैं प्रदेश सरकार को लिखते लिखते थक गया हूं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है. वह नहीं चाहते कि यह संस्थान चले. मैंने कहा कि जब तक वहां पर कोई नियुक्ति नहीं होती तब तक उन प्रशिक्षुओं को कौन देखेगा तो उन्होंने कहा कि यही प्रिंसिपल जूनियर भी हैं, सीनियर भी हैं, यही फैकल्टी भी हैं. यही सब कुछ हैं. बाकी कोई नियुक्ति नहीं है. मैंने प्रिंसिपल से कहा कि कुछ दिन आप वहां पर काम कर लें. उन्होंने कहा मानदेय का क्या होगा तो मैंने कहा कि अगर सरकार मानदेय नहीं देती है, तब तक हम आपको मानदेय देंगे. आप वहां पढ़ाइए. इस तरह की स्थितियां उत्तर प्रदेश में थीं."

मुख्यमंत्री ने कहा कि "पिछली सरकारों में जीएनएम और एएनएम के इंस्टीट्यूट बंद हो चुके थे. उन्हें हमारी सरकार आते ही फिर से शुरू किया गया है. आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 35 ऐसे एएनएम प्रशिक्षण केंद्र, जो बंद हो चुके थे, उन्हें फिर से शुरू किया है. प्रदेश के अंदर 31 नर्सिंग कॉलेज का नए सिरे से निर्माण कराया गया. नर्सिंग स्टॉफ अस्पताल का बैकबोन होता है. हमारी सरकार ने हेल्थ केयर को प्राथमिकता के आधार पर लिया. मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भारी कमी आई है. आज यूपी नेशनल एवरेज के समक्ष खड़ा है. पहले हम नेशनल एवरेज के वन थर्ड में थे, क्योंकि सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा था. आज यूपी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जिसमें यूपी के अंदर लगभग सवा नौ करोड़ लाभार्थी से जुड़े हुए हैं. आभा आईडी 14 करोड़ 28 लाख जारी किए गए हैं. टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. टेली कंसल्टेंट की सुविधा वहां पर उपलब्ध है. पहले हर जिले में माफिया होता था और हर विभाग कैसे चलेगा माफिया तय करता था. अब माफिया नहीं, अब प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं. नर्सिंग कॉलेजेज खोले जा रहे हैं. अब अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय सभी मेडिकल कॉलेज को एक पाठ्यक्रम के साथ संचालित कर रहा है. सफलतापूर्वक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है. प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है. गोरखपुर में और रायबरेली में एम्स अच्छे ढंग से संचालित हो चुका है. पीपीपी मोड पर भी हम कुछ मेडिकल कॉलेज संचालित कर रहे हैं, जो सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं. यह केवल पीपीपी मोड नहीं है अब यह पब्लिक ट्रस्ट पार्टनरशिप बन चुका है. जनता का विश्वास सरकार पर है इसलिए पब्लिक भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कि हेल्थ सेक्टर में ट्रांसफर्मेशन हो रहा है. नर्सिंग में 60000 सीट और पैरामेडिकल में 2000 सीट की बढ़ोतरी हुई है. एमबीबीएस की पहले जो सीट सिर्फ 5390 थी अब बढ़कर 12,700 हो गई हैं."

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के अंदर आज 1228 अभ्यर्थियों को उनके सफल चयन के बाद नियुक्त-पत्र वितरित करने की कार्रवाई हुई है. इनमें 1097 केवल महिलाएं हैं और 171 पुरुष. योगी ने कहा कि "मुझे लगता है कि आज महिलाएं प्रसन्न हो रही होंगी कि नवरात्र के अवसर पर उन्होंने पुरुषों को पीछे कर दिया है और नर्सिंग अधिकारी के रूप में इतनी बड़ी संख्या में उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं. हमने पुलिस भर्ती में पहले ही महिलाओं को 20% आरक्षण दिया है. अब वह संख्या बढ़कर 44000 पहुंची है. 1947 से 2017 तक यह संख्या मात्र 10000 थी. अब पुलिस कार्मिक में महिलाओं की संख्या 44 हजार है. हम लगातार महिलाओं के लिए बेहतर कदम उठा रहे हैं."

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा पिछले नौ साल में हमने नौ लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं. कोई ऐसा राज्य नहीं है, जिसने इतनी ज्यादा नौकरियां दी हैं. सबसे बड़ी बात है कि नौकरियों में कोई यह नहीं कह सकता कि किसी प्रकार की भी सिफारिश चली हो, रिश्वत ली गई हो. चयन पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हुआ है. संबंधित आयोग तय करता है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी कैसे करनी है. आयोग को वॉच करने के लिए हमारे कैमरे भी उन पर नजर रखते हैं. उसकी भी मॉनिटरिंग हम करते रहते हैं. पूरी टीम लगी रहती है. यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है.

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने चयनित नर्सिंग अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल थी. स्वास्थ्य के उपकरण होते ही नहीं थे. अब वहां पर काफी संख्या में स्वास्थ्य के उपकरण हैं. बेहतर इलाज मरीज को मिल रहा है. हमारी सरकार की पूरी कोशिश है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और भी बेहतर करें. इस मौके पर राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने भी सभी चयनित नर्सिंग अधिकारियों को शुभकामनाएं दीं.