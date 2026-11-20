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छात्रों की बल्ले-बल्ले! 50 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट की सौगात देंगे सीएम योगी

गोरखपुर मंडल के 50 हजार युवाओं को टैबलेट बांटेंगे सीएम योगी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

​गोरखपुर: सीएम योगी शुक्रवार को गोरखपुर मंडल के 50 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करेंगे. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट वितरण का समारोह रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित चंपा देवी पार्क में होगा. टैबलेट वितरण समारोह में गोरखपुर मंडल के चारों जिलों गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया व कुशीनगर की युवा प्रतिभाएं एक मंच पर जुटेंगी.

वितरण का सबसे बड़ा हिस्सा गोरखपुर जिले के खाते में है, जहां के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 35000 विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे. इसके साथ ही मंडल के अन्य 3 जिलों देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज के 5000-5000 विद्यार्थी भी इस उपहार के हकदार बनेंगे. एक ही दिन में 50 हजार युवाओं के हाथों में आधुनिक गैजेट पहुंचने से गोरखपुर मंडल में डिजिटल क्रांति को नई गति मिलेगी.

जिलाधिकारी दीपक मीणा के अनुसार, साल 2021-22 में योजना की शुरुआत से लेकर अब तक जिले के 141085 विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन से लाभान्वित किया जा चुका है. जिले में आवंटित शत-प्रतिशत स्मार्टफोन का वितरण पहले ही पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष बचे 52,800 टैबलेट कॉलेजों के माध्यम से बांटे जा रहे हैं, जिसका मुख्य आयोजन बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य के होगा.