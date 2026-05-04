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सीएम योगी ने नव चयनित लेखा परीक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले-बदलते यूपी को हर कोई देख रहा

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन में सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के नव चयनित लेखा परीक्षकों को नियुक्ति-पत्र वितरित किए. इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद आए बदलावों को रेखांकित करते हुए कहा कि बदलते भारत के साथ बदलते उत्तर प्रदेश को आज हर कोई देख रहा है.

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2017 से पहले और उसके बाद के उत्तर प्रदेश में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है. कहा कि किसी भी सरकार की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना होती है, और प्रदेश सरकार ने दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है.

कहा कि यदि बेहतर वित्तीय प्रबंधन नहीं होता और बिना बजट के खर्च करने की प्रवृत्ति जारी रहती, तो उत्तर प्रदेश कभी भी रेवेन्यू सरप्लस राज्य नहीं बन पाता. उन्होंने पूर्व स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब प्रदेश को बीमारू राज्य माना जाता था और कोई भी बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमारी सरकार 2017 में आई, तब खजाने की स्थिति बेहद कमजोर थी. यहां तक कि बैंक के चेयरमैन और सीएमडी तक फोन उठाने को तैयार नहीं होते थे. उस समय हमने तय किया कि बिना कर्ज लिए वित्तीय अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे.