सीएम योगी ने 665 नर्सिंग अधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले- भर्ती प्रक्रिया में सेंध लगाने वालों को वॉच करती है हमारी तीसरी आंख
सीएम योगी ने कहा, जो राज्य पहले बीमारू था, वह आज भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 9:52 PM IST
लखनऊ : लोक भवन में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 665 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. सीएम योगी ने कहा, पिछले नौ वर्षों में नौ लाख मैनपावर सरकारी सेवाओं में जुड़ी है. ये सभी प्रतिभाशाली और युवा ऊर्जा से भरपूर हैं. इसी का नतीजा है कि जो राज्य पहले बीमारू था, वह आज भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन गया है.
उन्होंने कहा, पहले वेतन देने के लिए पैसे नहीं होते थे, आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है. आज यूपी देश की टॉप थ्री अर्थव्यवस्था में एक है. 2016 की तुलना में आज प्रति व्यक्ति आय तीन गुना करने में सफलता प्राप्त की है. प्रतिभा जब भी सम्मानित होगी और उसे प्लेटफार्म मिलेगा, उसका लाभ देश और राज्य को मिलेगा. भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए एक-एक स्टेजेस पर शासन द्वारा निगरानी की जाती है.
हर सेक्टर में हुआ विकास : उन्होंने कहा, हमारी तीसरी आंख उन सबको वॉच करती है, जो भर्ती प्रक्रिया में सेंध लगाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं. ऐसे लोगों को हम पहले ही खींच कर बाहर निकाल लाते हैं और उनका कैसे इलाज किया जाता है, यह किसी से छिपा नहीं है. प्रत्येक सेक्टर में यूपी ने विकास किया है. यूपी के नौजवानों के सामने जो पहचान का संकट था, उस पहचान के संकट से वह मुक्त हुआ है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का लोकार्पण किया. इसे प्रदेश सरकार ने बनाया, जिस प्रदेश की आबादी सबसे बड़ी है, हम कार्य भी सबसे बड़ा करेंगे. इसे हम लोगों ने जेवर में करके दिखाया है. इससे एक लाख नौजवानों को सीधे-सीधे नौकरी मिलेगी. वर्ष 2017 के पहले यह क्षेत्र प्रदेश के साथ देश के क्राइम कैपिटल के रूप में जाना जाता था. शाम को पांच बजे के बाद गतिविधियां शून्य हो जाती थीं.
यूपी बना इन्वेस्टमेंट का बेस्ट डेस्टिनेशन : आज यह डबल इंजन सरकार की स्पीड और दृढ़ इच्छाशक्ति है कि केवल प्रदेश नहीं, बल्कि देश और दुनिया का इन्वेस्टमेंट का बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश और दुनिया का हर बड़ा संस्थान ग्रेटर नोएडा आना चाहता है. आज वहां मेडिकल डिवाइस पार्क, इंटरनेशनल फिल्म सिटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, टॉय पार्क और अपैरल पार्क बन रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी यूनिट का शिलान्यास किया. इस युग में सेमीकंडक्टर के बगैर पूरी दुनिया एकदम लाचार है, जैसे एक समय तेल के बगैर दुनिया लाचार हो जाती थी, ऐसे ही सेमीकंडक्टर के बगैर दुनिया लाचार हो जाती है, वह अब यूपी के अंदर बनेगा. इसे वर्ष 2017 के पहले सोचा नहीं जा सकता था क्योंकि उस दौरान इच्छाशक्ति और नीयत साफ नहीं थी.
गल्फ वार से जवाब दे रही इकॉनमी : दुनिया संकट में है और उथल-पुथल चल रही है. तमाम देशों में इमरजेंसी लागू हो गई है. लोगों में वहां संशय का माहौल बना हुआ है. गल्फ वार के नाते अस्थिरता का माहौल है. तमाम देशों ने अपने यहां लोगों की सर्विस को कम करना प्रारंभ कर दिया है. कार्य के घंटे और वेतन को कम करना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि अब उनकी इकॉनमी जवाब दे रही है.
अमेरिका जैसा देश, जिसकी खाड़ी के देशों पर निर्भरता कम है, वहां पर भी पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छू रहे हैं. भारत के अगल-बगल के देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया सबकी हालत खराब है. अघोषित इमरजेंसी जैसी स्थितियां चल रही हैं, लेकिन इन सब में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके भारत दुनिया के अंदर एकमात्र देश है, जो लगातार अपनी यात्रा की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, इसलिए क्योंकि भारत के पास प्रधानमंत्री मोदी जैसी विजनरी लीडरशिप है.
अफवाह के चक्कर में नहीं पड़ें : मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 दिन चलने वाले रसोई गैस के सिलेंडर के लिए हम सातवें दिन लाइन लगाने के लिए क्यों खड़े हो रहे हैं. वहीं गाड़ी की टंकी भरी है जो अगले चार दिन चल सकती है तो हम पेट्रोल निकाल करके क्यों फिर से लाइन में खड़े हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए. हमें किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिये. प्रधानमंत्री ने कोरोना जैसी महामारी में खुद की परवाह किए बिना सड़कों पर उतर करके वैक्सीन के साथ हर प्रकार की सुविधाएं दीं. ऐसे में हम विश्वास खो चुके इन अफवाहबाजों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? एकदम नहीं पड़ना चाहिए.
लोहिया संस्थान में अब तक 350 से अधिक सफल रोबोटिक सर्जरी : सीएम योगी ने कहा कि लोहिया संस्थान ने काफी कम समय में अपनी इमेज बनाई है. कोरोना के समय एसजीपीजीआई, केजीएमयू और लोहिया संस्थान ने वर्चुअल आईसीयू प्रारंभ किया. यह सभी संस्थान संकट के दौरान खड़े थे और इसलिए सरकार भी इनके साथ हमेशा खड़ी रहती है. आज लोहिया संस्थान ने मॉडर्न हेल्थ केयर का एक अच्छा टर्शियरी सेंटर विकसित किया है. प्रदेश का पहला गामा नाइफ संस्थान में लग गया है. रोबोटिक सर्जरी में अग्रणी स्थान और अब तक 350 से अधिक सफल रोबोटिक सर्जरी की जा चुकी है.
नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर पुरुषों के मुकाबले बेटियों ने ज्यादा स्थान प्राप्त किया है. डबल इंजन की सरकार ने बैकबोन की ताकत को पहचाना है. आज सरकार 31 नए नर्सिंग कॉलेज चला रही है. सरकार हेल्थ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उपलब्ध करवा रही है, जिसका काम एसजीपीजीआई में चल रहा है. इसी तरह केजीएमयू में भी तमाम कार्य प्रारंभ हुए हैं.
सीएम ने कहा कि आज रविवार के दिन नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं. हमारे लिए रविवार का दिन छुट्टी का नहीं होता है. संडे हो या मंडे हमारे लिए सब एक जैसे दिन होते हैं. हमें सुबह से लेकर शाम तक काम करना ही करना है, क्योंकि नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं आएंगे. हम लोग छुट्टी की परवाह किए बगैर, बिना रुके- डिगे- थके प्रधानमंत्री की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं. ऐसे ही डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को नई ऊंचाई तक लेकर के जाना है. हम सभी को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनाना है.
अब पढ़िए नियुक्ति पत्र पाने वालों ने क्या कहा...
पारदर्शी परीक्षा ने दिलाया प्रथम रैंक : मोहनलालगंज की प्रियंका सिंह ने कहा कि पारदर्शी परीक्षा के कारण मुझे प्रथम रैंक हासिल करने का गौरव मिला. सकारात्मक बदलाव कर परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष बनाया गया. प्रियंका ने मुख्यमंत्री से मिलने को अपना सपना पूरा होना बताया. भावुक होकर परिवार व अपने बड़े भाई के सहयोग को याद किया.
योग्यता को मिला सम्मान : सुल्तानपुर की संध्या सिंह ने कहा कि दो चरणों में हुई परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी रही. इसकी सबसे खास बात यह रही कि जो योग्य थे, वही चयनित हुए. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अधिकारियों का आभार जताते हुए इसे अपने जीवन का गौरवपूर्ण क्षण बताया.
योगी सरकार ईमानदार : मैनपुरी की अनामिका यादव ने कहा, सख्ती के कारण किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं थी. योगी सरकार की ईमानदारी और मेरिट आधारित चयन से उन्हें मौका मिला.
योगी सरकार ने बदली सोच : शरिमा सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि मैं वास्तव में आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूं. मैं पहले सेना में थी और वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद मेरी उत्तर प्रदेश में बसने की कोई योजना नहीं थी. पहले मेरे मन में इस राज्य को लेकर एक गलत धारणा थी, लेकिन आपके नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में यह राज्य बहुत ही खूबसूरत और शानदार ढंग से विकसित हुआ है.
गर्व और खुशी का पल : आकांक्षा ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने को जीवन का गर्वपूर्ण क्षण बताया. उन्होंने कहा कि पारदर्शी परीक्षा से योग्य उम्मीदवारों को ही अवसर मिला है. कार्यक्रम में शामिल अभ्यर्थियों ने एक स्वर में परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता की सराहना की. इस चयन प्रक्रिया ने यह संदेश दिया कि अब सरकारी भर्तियों में मेहनत और योग्यता ही सफलता का आधार बन रही है.
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