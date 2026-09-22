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प्रयागराज के प्रतियोगी छात्रों के समर्थन में आए सीएम योगी, NCTE से नियमों में छूट देने की सिफारिश

"हम नियुक्ति पत्र देंगे, आप गिनते रहिए": सीएम योगी का सैफई सिंडिकेट और सपा पर तंज ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े नियमों को लेकर धरने पर बैठे युवाओं के मामले में संवेदनशील रुख अपनाया है. उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंत्री को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) को पत्र लिखकर प्रभावित अभ्यर्थियों को नियमों में एक बार की छूट देने की सिफारिश करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं की प्रशासनिक जड़ता और विपक्षी दलों की कार्यशैली पर सीधा प्रहार किया. उन्होंने रोजगार के आंकड़े सामने रखकर विपक्षी खेमे को आड़े हाथों लिया. प्रतियोगी छात्रों के भविष्य के लिए राहत की पहल: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में चल रहे छात्र आंदोलन पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंत्री से आज ही NCTE को पत्र लिखने को कहा है. प्रयागराज में कुछ युवा धरने पर बैठे हैं, इसलिए उन्होंने पत्र लिखकर उन बच्चों को एक बार के लिए राहत देने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के भविष्य को प्रशासनिक जटिलताओं में नहीं उलझाना चाहिए.