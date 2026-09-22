प्रयागराज के प्रतियोगी छात्रों के समर्थन में आए सीएम योगी, NCTE से नियमों में छूट देने की सिफारिश
प्रयागराज में धरने पर बैठे प्रतियोगी छात्रों के लिए सीएम योगी ने NCTE को पत्र लिखकर नियमों में छूट देने के निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 5:33 PM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े नियमों को लेकर धरने पर बैठे युवाओं के मामले में संवेदनशील रुख अपनाया है. उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंत्री को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) को पत्र लिखकर प्रभावित अभ्यर्थियों को नियमों में एक बार की छूट देने की सिफारिश करने के निर्देश दिए हैं.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं की प्रशासनिक जड़ता और विपक्षी दलों की कार्यशैली पर सीधा प्रहार किया. उन्होंने रोजगार के आंकड़े सामने रखकर विपक्षी खेमे को आड़े हाथों लिया.
...किसी भी प्रधानाचार्य से, प्रधानाध्यापक से, प्रवक्ता से या शिक्षक से लेनदेन की मांग की तो उसको जेल के अंदर सड़ना पड़ेगा... pic.twitter.com/v0CC3zR80h— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 22, 2026
प्रतियोगी छात्रों के भविष्य के लिए राहत की पहल: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में चल रहे छात्र आंदोलन पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंत्री से आज ही NCTE को पत्र लिखने को कहा है. प्रयागराज में कुछ युवा धरने पर बैठे हैं, इसलिए उन्होंने पत्र लिखकर उन बच्चों को एक बार के लिए राहत देने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के भविष्य को प्रशासनिक जटिलताओं में नहीं उलझाना चाहिए.
प्रयागराज में कुछ युवा धरने पर बैठे हैं, मैंने माध्यमिक शिक्षा के मंत्री जी से आज कहा है कि NCTE को पत्र लिखें...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 22, 2026
कोई ऐसी व्यवस्था बना दो कि एक समय के बाद 'वे' उसमें अपीयर हो सकें... pic.twitter.com/4Vk4BSYOU5
पुरानी व्यवस्था पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ: उन्होंने एक ऐसी प्रणाली विकसित करने पर बल दिया, जिससे निश्चित समय सीमा के बाद अभ्यर्थी निर्बाध रूप से परीक्षा में शामिल हो सकें. उन्होंने कहा कि पुरानी जकड़ी हुई व्यवस्था नौजवानों के हौसलों पर लगातार ब्रेक लगाने का काम करती रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि व्यवस्था में सुधार न चाहने वाले तत्वों ने कभी युवाओं के हित में ठोस कदम नहीं उठाए. मुख्यमंत्री ने राज्य में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और रोजगार वितरण के आंकड़े साझा किए.
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 3,567 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र वितरण हेतु लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में...https://t.co/NvJuTtLQdR— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 22, 2026
सैफई सिंडिकेट और विपक्ष पर कसा तंज: कार्यक्रम के दौरान 3,567 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए. पिछले एक हफ्ते के भीतर कुल 5,297 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं. पिछले 9 सालों के दौरान 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के बयानों के बाद यह लगातार तीसरा बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है. उन्होंने कहा कि हमने सैफई सिंडिकेट से कह दिया है कि हम नियुक्ति पत्र देते जाएंगे और आप गिनते जाइए.
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