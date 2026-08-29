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'नौजवानों के लिए नौकरी का खजाना निकलने वाला है', बेरोजगारी खत्म करने क्या है 'महाप्लान'?

सीएम योगी ने बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण.

बलिया में हवाई सर्वेक्षण, देवरिया में विपक्ष पर निशाना
बलिया में हवाई सर्वेक्षण, देवरिया में विपक्ष पर निशाना (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 2:06 PM IST

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Updated : August 29, 2026 at 2:44 PM IST

2 Min Read
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बलिया/ देवरिया: सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बलिया और देवरिया का दौरा किया. मुख्यमंत्री ने बलिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया. देवरिया में 305 करोड़ लागत की 80 लोक-कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया.

बाढ़ पीड़ितों के बीच सीएम: सीएम योगी ने बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया. इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर पीड़ितों की मदद करने के निर्देश दिए. सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया. उन्होंने राहत सामग्री का वितरण किया. जिला प्रशासन ने सभी पीड़ितों के खातों में मुआवजा भेज दिया है. लगभग 4 हजार बाढ़ राहत किट का वितरण किया जा चुका है.

बलिया के 31 गांव प्रभावित: जिले में गंगा और सरयू नदी उफान पर है. अब तक करीब 43 पक्के मकान विलीन हो चुके हैं. जिले के कुल 31 गांव बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं, जिनमें भोजपुरवा और गोपाल टाड़ी गांव को भारी नुकसान हुआ है.

देवरिया में विकास की बयार: बाबा दुग्धेश्वरनाथ की पावन धरा जनपद देवरिया के सलेमपुर एवं भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्रों में ₹305 करोड़ लागत की 80 लोक-कल्याणकारी परियोजनाओं का सीएम योगी ने लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. इस अवसर पर विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र, नियुक्ति-पत्र, टूल किट और सहायता राशि का वितरण भी हुआ. इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि, यूपी में नौजवानों के लिए नौकरी का खजाना निकलने वाला है.

विपक्ष पर निशाना: देवरिया में सीएम योगी ने कहा कि, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों की मानसिकता बीमार थी. बीमारी यहां के मासूमों को निगल रही थी और इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती थी. अब यहां विकास की बयार बह रही है.

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Last Updated : August 29, 2026 at 2:44 PM IST

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