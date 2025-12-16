ETV Bharat / state

यूपी में कट गए 4 करोड़ मतदाता; सीएम योगी बोले, ये हमारे थे, अखिलेश ने 6 प्वाइंट में बताया SIR से किसको फायदा?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) (Special Intensive Review) प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है. मुख्यमंत्री ने 14 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा था कि SIR प्रक्रिया के तहत अब तक लगभग 12 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं, जबकि यूपी की आबादी 25 करोड़ से अधिक है. इस लिहाज से प्रदेश में मतदाताओं की संख्या कम से कम 16 करोड़ होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने यह भी याद दिलाया था कि 2024 की मतदाता सूची में प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे, लेकिन SIR प्रक्रिया में करीब 4 करोड़ नाम हटाए गए. अब जब 12 करोड़ मतदाता हैं, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये मतदाता सरकार या पार्टी के विरोधी नहीं थे, बल्कि “ये मतदाता हमारे थे”, जिनके नाम प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अभी दो हफ्ते का समय शेष है और इस अवधि में पूरी पारदर्शिता के साथ छूटे हुए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं. मुख्यमंत्री के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि SIR के दौरान जिन 4 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हुए, उनमें 85 से 90 प्रतिशत भाजपा के मतदाता थे.

अखिलेश यादव ने इस बयान के राजनीतिक अर्थ भी निकाले. उन्होंने लिखा, पहला अर्थ यह है कि ‘पीडीए प्रहरी’ की सतर्कता के कारण SIR में भाजपा मनमाफिक गड़बड़ी नहीं कर पाई. दूसरा यह कि जिन मतदाताओं के नाम साक्ष्य के अभाव में हटाए गए, उनमें से अधिकांश भाजपा समर्थक थे. यानी गड़बड़ी भाजपा के वोटरों की ओर से थी.

तीसरा, अगर चार करोड़ में से 85 प्रतिशत भी मानें तो करीब 3 करोड़ 40 लाख भाजपा मतदाता कम हो गए. चौथा, इसका सीधा असर आगामी विधानसभा चुनाव की 403 सीटों पर पड़ेगा. पांचवां, गणित के हिसाब से देखें तो प्रति सीट भाजपा को लगभग 84 हजार वोटों का नुकसान हुआ है. छठा और अंतिम निष्कर्ष यह कि इस गणना से भाजपा आगामी चुनावी रेस से बाहर होती दिख रही है, जबकि यह ‘पीडीए की जीत का अंकगणित’ है.