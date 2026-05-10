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UP सरकार का कैबिनेट विस्तार आज! 6 नए चेहरे हो सकते शामिल, 'कृष्णावतारम' की स्पेशल स्क्रीनिंग

सीएम योगी मंत्रिमंडल विस्तार आज लोकभवन लखनऊ जानें संभावित मंत्री कौन-कौन

UP सरकार का कैबिनेट विस्तार आज.
UP सरकार का कैबिनेट विस्तार आज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 9:46 AM IST

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Updated : May 10, 2026 at 9:54 AM IST

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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. इसके बाद 4:30 बजे लोकभवन में पौराणिक फिल्म 'कृष्णावतारम' का विशेष प्रदर्शन देखेंगे. राज्यपाल और नए मंत्रिमंडल के सदस्य भी इस फिल्म स्क्रीनिंग में उनके साथ होंगे.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में 6 नए मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है. संभावित नामों में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडेय, पूजा पाल, कृष्णा पासवान, पलटू राम, छतरपाल गंगवार और संजीव कुमार गौर जैसे नेता शामिल हो सकते हैं.

मंत्रियों की संख्या होगी 60: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मौजूदा मंत्रियों की कुल संख्या 54 है. अब 6 नए चेहरे शामिल होने के बाद मंत्रियों की संख्या बढ़कर 60 तक पहुंच जाएगी.

शपथ ग्रहण के बाद लोकभवन में फिल्म 'कृष्णावतारम' का कार्यक्रम खास मायने रखता है. यह फिल्म भगवान कृष्ण के जीवन और सनातन धर्म की मूल्यवत्ता पर आधारित है. हाल ही में फिल्म की टीम ने सीएम योगी से मुलाकात की थी. सीएम ने भारतीय संस्कृति पर आधारित ऐसी फिल्मों को बढ़ावा देने की बात कही थी.

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और अन्य मंत्री भी इस स्क्रीनिंग में शामिल होंगे. यह कार्यक्रम दो मकसदों को पूरा करता है. एक तरफ नई सरकार की शुरुआत हो रही है, तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का संदेश दिया जा रहा है.

'कृष्णावतारम' की स्पेशल स्क्रीनिंग: 'कृष्णावतारम' फिल्म सनातन परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी. फिल्म में कृष्ण भक्ति, धर्म और संस्कृति के संदेश दिए गए हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा से सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार पर जोर देते रहे हैं.

लोकभवन का यह कार्यक्रम सरकारी स्तर पर फिल्म को बढ़ावा देने का उदाहरण है. नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद सरकार पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगी. संभावित मंत्रियों में अनुभवी और युवा चेहरों का मिश्रण है, जो विभिन्न विभागों को संभालेंगे.

भूपेंद्र चौधरी जैसे नेता संगठनात्मक मजबूती ला सकते हैं, जबकि अन्य नए नाम विकास कार्यों में गति प्रदान करेंगे. इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं. सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई हैं. लोकभवन में फिल्म स्क्रीनिंग के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.

इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर भी काम कर रही है. योगी सरकार का यह कदम युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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Last Updated : May 10, 2026 at 9:54 AM IST

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