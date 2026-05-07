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झांसी में सड़क अतिक्रमण पर चला सीएम योगी का बुलडोजर, कई होटल, दुकान, मकान जमींदोज

नगर निगम ने यह अभियान शहर के दो अहम चौराहों के बीच आने वाली रोड पर चलाया है.

गरजा सीएम योगी का बुलडोजर
गरजा सीएम योगी का बुलडोजर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 10:20 AM IST

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झांसी: यूपी के झांसी में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई है. झांसी नगर निगम ने कई होटलों, दुकानों और मकानों को तोड़ा है. नगर निगम ने यह अभियान शहर के दो अहम चौराहों के बीच आने वाली रोड पर चलाया है.

जानकारी के अनुसार, झांसी नगर निगम ने चित्रा चौराहा और बीकेडी चौराहा के बीच आने वाली सड़क पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया. इस रोड को सीएम ग्रिड योजना के तहत विकसित किया जाना है. नगर निगम ने जब इस पर काम करना शुरू किया तो विभिन्न जगहों पर अतिक्रमण के मामले सामने आए.

सड़क पर कई बड़े होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, दुकानें और रिहायशी मकान बने हुए हैं. इनमें से अधिकतर ने अपनी सीमा से आगे जाकर निर्माण कर लिया था. नगर निगम ने इन्हें कई बार नोटिस दिया. बुलडोजर द्वारा जो भी अतिरिक्त निर्माण था, उसे ध्वस्त किया गया.

अपर नगर आयुक्त राहुल यादव (Video Credit: ETV Bharat)
अपर नगर आयुक्त राहुल यादव ने बताया कि नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ नियमित रुप से अभियान चलाया जाता है. चित्रा चौराहा और बीकेडी चौराहा के मध्य जो भी अवैध निर्माण था, उसे ध्वस्त किया गया. इन सभी लोगों को पूर्व में नोटिस भी दिया गया था. कोई संतोषजनक जवाब ना मिलने पर आज यह कार्रवाई की गई. ऐसे अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे.

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