यूपी में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की बल्ले-बल्ले, सीएम योगी ने बढ़ाया मानदेय, शिक्षा मित्र बोले- सरकार ने दिया होली गिफ्ट

लखनऊ : यूपी में 1,43,781 शिक्षा मित्रों और 24,781 अनुदेशकों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. शिक्षा मित्रों को अब 18 हजार और अनुदेशकों को 17 हजार रुपए हर महीने मिलेंगे. अभी तक शिक्षा मित्रों को 10 और अनुदेशकों को 9 हजार रुपए ही मिल रहे थे.

बजट सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को सीएम योगी ने सदन इसका ऐलान किया. साथ ही सभी शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पांच लाख रुपये तक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाएगी. एक अप्रैल 2026 से यह आदेश लागू होगा.

सीएम ने कहा कि हम इस बार रानी लक्ष्मीबाई योजना से बेटियों को स्कूटी देने जा रहे हैं. इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.

शिक्षा मित्र और अनुदेशक लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे. इस मांग को सीएम योगी ने स्वीकार कर लिया है. वहीं शिक्षा मित्र नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. शिक्षा मित्रों का कहना है कि सरकार ने मानदेय बढ़ा कर बहुत बड़ी राहत दी है. सरकार ने जिस तरह से इस महंगाई में हमें राहत दी है, उसी तरह हमें नियमित भी कर दे. मानदेय की घोषणा कर सरकार ने होली गिफ्ट दिया है.



‘संजीवनी’ साबित होगी घोषणा : शिक्षा मित्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री की यह घोषणा उनके लिए संजीवनी का काम करेगी. लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मानदेय में वृद्धि नहीं हो रही थी. 10,000 रुपये में परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया था. अब 18,000 रुपये मानदेय मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.