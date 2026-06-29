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बरेली में सीएम योगी के दौरे से पहले पोस्टर वार, सपा नेता ने पूछा- "आखिर कहां गयी विधायक निधि?"

सपा नेताओं ने स्मार्ट सिटी और कैंट विधानसभा की समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया.

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टूटी सड़कें और जलभराव का मुद्दा गरमाया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 8:00 PM IST

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बरेली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित बरेली दौरे से एक दिन पहले शहर की राजनीति में पोस्टर वार शुरू हो गया है. शहर के पॉश इलाके में समाजवादी पार्टी के नेता संजीव सक्सेना की ओर से लगाए गए पोस्टर ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है. पोस्टर में लिखा गया है, कैंट की जनता पूछे एक सवाल... आखिर कहां गयी विधायक निधि?

वहीं दूसरे हिस्से में लिखा है, विधायक जी मस्त, जनता त्रस्त. मुख्यमंत्री के आगमन से ठीक पहले लगाए गए इस पोस्टर को लेकर शहर में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं.

जानकारी देते सपा नेता संजीव सक्सेना. (Video Credit: ETV Bharat)

जनता के फीडबैक पर उठाया सवाल: पोस्टर लगाने वाले सपा नेता संजीव सक्सेना का कहना है कि वह लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनते रहे हैं. उनके अनुसार, लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर ही उन्होंने यह पोस्टर लगाकर जनता की आवाज उठाने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि उनका किसी व्यक्ति विशेष से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य क्षेत्र की समस्याओं को सामने लाना है. संजीव सक्सेना ने आरोप लगाया कि कैंट क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, सुभाषनगर अंडरपास, श्मशान भूमि तक पहुंचने में आने वाली दिक्कतों सहित कई मूलभूत समस्याएं आज भी बनी हुई हैं.

अंडरपास और जलभराव की समस्या से लोग परेशान: उनका कहना है कि बरसात के दौरान सुभाषनगर अंडरपास में जलभराव होने से स्कूली छात्राओं और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. वहीं सिटी श्मशान घाट तक शव ले जाने वाले लोगों को भी लंबे समय तक जाम और अव्यवस्था झेलनी पड़ती है. सपा नेता ने दावा किया कि यदि भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो इन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जनता विकास के मुद्दों पर मतदान करेगी और आगामी चुनाव में इसका जवाब देगी.

सीएम योगी के दौरे से पहले पोस्टर वार: मुख्यमंत्री के दौरे से पहले सामने आए इस पोस्टर ने बरेली के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है. अब निगाहें मुख्यमंत्री के दौरे और सरकार की ओर से विकास कार्यों को लेकर दिए जाने वाले संदेश पर टिकी हैं. बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित बरेली दौरे से पहले समाजवादी पार्टी के नेता एवं पूर्व प्रवक्ता मयंक शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शहर के विकास को लेकर भाजपा सरकार और जिला प्रशासन पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि बरेली में विकास के बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है.

करोड़ों खर्च पर बंद पड़ी फाइलें: करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद कई परियोजनाएं आज तक आम जनता के लिए शुरू नहीं हो सकी हैं. मयंक शुक्ला ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए, लेकिन शहर आज भी टूटी सड़कों, जाम, अधूरी परियोजनाओं और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं जैसी समस्याओं से जूझ रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई स्काईवॉक, संजय कम्युनिटी हॉल परिसर का अमृत सरोवर और रेलवे स्टेशन के पास नगर निगम का कॉम्प्लेक्स अब तक जनता के उपयोग में नहीं आ सके हैं. इन परियोजनाओं पर खर्च हुई धनराशि की जवाबदेही तय होनी चाहिए.

बरेली के विकास पर बड़े आरोप: सपा नेता ने काष्ठकला केंद्र की निर्माण प्रक्रिया, सीएम ग्रिड योजना के तहत दीनदयालपुरम क्षेत्र के अधूरे विकास, किला ओवरब्रिज की गुणवत्ता, सीबीगंज आईटी पार्क, 300 बेड अस्पताल, यूनानी अस्पताल, स्मार्ट मीटर, ट्रैफिक सिग्नल, खुले मेनहोल, सुभाषनगर पुलिया, रबर फैक्ट्री की खाली पड़ी भूमि और शहर में बढ़ते प्रदूषण जैसे मुद्दे भी उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि कई योजनाएं वर्षों से अधूरी हैं और जनता को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है. मयंक शुक्ला ने यह भी कहा कि बरेली की जनता को केवल शिलान्यास और उद्घाटन नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाला विकास चाहिए. उन्होंने सरकार, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से अधूरी परियोजनाओं को जल्द पूरा कराने, अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की.

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