ETV Bharat / state

CM योगी ने काशी में परखी पीएम मोदी के आगमन की तैयारी, दर्शन पूजन के बाद अफसरों संग बैठक

बनारस में सीएम योगी. ( Photo Credit; ETV BHARAT )

वाराणसी: 7 और 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में बिहार चुनाव के बीच होने वाला प्रस्तावित दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और काशी से देश के अलग-अलग हिस्सों में नई ट्रेनों की सौगात भी मिलने जा रही है. इन सभी तैयारियां का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार सुबह तैयारी को जांचने के लिए खुद निकले थे. मुख्यमंत्री ने काल भैरव मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के साथ ही सतुआ बाबा आश्रम में आयोजित एक समारोह में भी शिरकत की और यहां पर भी भगवान शिव के मंदिर में दर्शन पूजन किया. फिलहाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं और सभी अधिकारियों और विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आगमन की तैयारी की भी समीक्षा कर रहे हैं. काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी. (Photo Credit; ETV BHARAT) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां पर तैयारी को जांचा है. यहां से ही प्रधानमंत्री 8 नंबर प्लेटफार्म से वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह से ही लगातार कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं. कार्यक्रम स्तर पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर विधान से दर्शन पूजन किया.