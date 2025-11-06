ETV Bharat / state

CM योगी ने काशी में परखी पीएम मोदी के आगमन की तैयारी, दर्शन पूजन के बाद अफसरों संग बैठक

मुख्यमंत्री ने काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन, सतुआ बाबा आश्रम भी गए.

बनारस में सीएम योगी.
बनारस में सीएम योगी. (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 11:33 AM IST

3 Min Read
वाराणसी: 7 और 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में बिहार चुनाव के बीच होने वाला प्रस्तावित दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और काशी से देश के अलग-अलग हिस्सों में नई ट्रेनों की सौगात भी मिलने जा रही है. इन सभी तैयारियां का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार सुबह तैयारी को जांचने के लिए खुद निकले थे. मुख्यमंत्री ने काल भैरव मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के साथ ही सतुआ बाबा आश्रम में आयोजित एक समारोह में भी शिरकत की और यहां पर भी भगवान शिव के मंदिर में दर्शन पूजन किया. फिलहाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं और सभी अधिकारियों और विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आगमन की तैयारी की भी समीक्षा कर रहे हैं.

काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी.
काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी. (Photo Credit; ETV BHARAT)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां पर तैयारी को जांचा है. यहां से ही प्रधानमंत्री 8 नंबर प्लेटफार्म से वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह से ही लगातार कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं. कार्यक्रम स्तर पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर विधान से दर्शन पूजन किया.

काल भैरव मंदिर में सीएम योगी.
काल भैरव मंदिर में सीएम योगी. (Photo Credit; ETV BHARAT)

बाबा काल भैरव का आशीर्वाद देने के बाद वह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां से विशेष अभिषेक संपन्न करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सतुआ बाबा आश्रम पहुंचकर यहां पर जमुना दास महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण किया. उनको पुण्यतिथि के मौके पर नमन किया. यहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव मंदिर में दर्शन पूजन किया और वर्तमान सातवा बाबा संतोष दास जी महाराज से भी मुलाकात की. सीएम योगी यहां से सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए.

सतुआ बाबा आश्रम में सीएम योगी.
सतुआ बाबा आश्रम में सीएम योगी. (Photo Credit; ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी से भी सर्किट हाउस में मुलाकात की है. प्रधानमंत्री आगमन को देखते हुए क्या तैयारी पार्टी स्तर पर की गई है इसकी भी समीक्षा उन्होंने की है. पीएम मोदी के आगमन को लेकर अलग-अलग जगह पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पार्टी पदाधिकारी ने भी प्लानिंग कर रखी है. कहां-कहां स्वागत द्वारा बनेंगे और कहां-कहां पर यह मोदी पर पुष्प वर्षा होगी, इन सारी चीजों की तैयारी करते हुए पीएम मोदी के आगमन को लेकर पार्टी स्तर की सारी तैयारी की समीक्षा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है. फिलहाल सीएम योगी सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्य और पीएम के आगमन की तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं.

ETV Bharat Logo

