CM योगी बोले- अयोध्या में रामजन्म भूमि के लिये जब भी संघर्ष हुए सिख गुरु पीछे नहीं हटे

विशेष गुरुमति समागम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी के डीएवी कॉलेज में मंगलवार को सुबह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और भजन-कीर्तन हुए. सीएम योगी के साथ मंत्री बलदेव सिंह औलख और राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी उपस्थित रहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु तेग बहादुर के अतुलनीय बलिदान को नमन करते हुए कहा कि “जब-जब हिंदू धर्म की रक्षा का समय आया है, सिख समुदाय ने अपने पराक्रम और बलिदान से उसे पूरा किया है. गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक शहीद पिता के पुत्र हैं तो शहीद पुत्रों के पिता भी हैं. दुनिया के इतिहास में ऐसे महापुरुष विरले ही मिलते हैं. उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामजन्म भूमि के लिये जब भी संघर्ष हुए सिख गुरु पीछे नहीं हटे.



