CM योगी बोले- अयोध्या में रामजन्म भूमि के लिये जब भी संघर्ष हुए सिख गुरु पीछे नहीं हटे
डीएवी कॉलेज में मंगलवार को विशेष गुरुमति समागम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ.
Published : November 25, 2025 at 9:33 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 10:53 PM IST
लखनऊ : राजधानी के डीएवी कॉलेज में मंगलवार को सुबह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और भजन-कीर्तन हुए.
सीएम योगी के साथ मंत्री बलदेव सिंह औलख और राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी उपस्थित रहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु तेग बहादुर के अतुलनीय बलिदान को नमन करते हुए कहा कि “जब-जब हिंदू धर्म की रक्षा का समय आया है, सिख समुदाय ने अपने पराक्रम और बलिदान से उसे पूरा किया है. गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक शहीद पिता के पुत्र हैं तो शहीद पुत्रों के पिता भी हैं. दुनिया के इतिहास में ऐसे महापुरुष विरले ही मिलते हैं. उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामजन्म भूमि के लिये जब भी संघर्ष हुए सिख गुरु पीछे नहीं हटे.
उन्होंने कहा कि औरंगजेब एक अत्यंत क्रूर बादशाह था, जो भारत को इस्लामीकरण की ओर धकेल रहा था. धर्मांतरण के अत्याचारों से व्यथित कश्मीर के पंडितों ने जब गुरु तेग बहादुर की शरण ली, तब उन्होंने अपनी शहादत देकर धर्म और मानवीय मूल्यों की रक्षा की. उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव स्वयं श्रीराम जन्मभूमि पर दर्शन करने जाते थे. आज उसी पवित्र जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और उसके शिखर पर सनातन का भगवा ध्वज फहराया गया है. यही वह ध्वज है, जिसकी रक्षा के लिए सिख गुरुजनों और उनकी पीढ़ियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया.
उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित 'विशेष गुरुमति समागम' में शामिल होकर उनकी पावन स्मृतियों को नमन किया. दूसरी ओर, श्रद्धालुओं ने भी उत्सव को पूरे उत्साह और आस्था के साथ मनाया. कई श्रद्धालुओं ने बातचीत में कहा कि औरंगजेब के समय जब सिखों और हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे थे, तब गुरु तेग बहादुर जी ने अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा की.
