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लखनऊ में क्रिकेटर कुलदीप यादव के रिसेप्शन में पहुंचे सीएम योगी, बुके देकर आशीर्वाद दिया, गेस्ट ने ली सेल्फी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभकामनाएं देने के लिए रिसेप्शन में पहुंचे. सीएम ने बुके देकर वर-वधू को आशीर्वाद दिया. कुलदीप ने योगी के पैर छुए. वंशिका ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया. सीएम ने कुलदीप और वंशिका को गिफ्ट भी दिया. स्टेज से जाते समय भी कुलदीप ने पैर छुए. कुलदीप के परिवार और कार्यक्रम में आए गेस्ट सीएम योगी के साथ में सेल्फी और फोटो खिंचवाते नजर आए.

लखनऊ : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज कुलदीप यादव का आज रिसेप्शन कार्यक्रम है. 14 मार्च को मसूरी में बचपन की दोस्त वंशिका के साथ शादी की थी. रिसेप्शन प्रोग्राम सुशांत गोल्फ सिटी में होटल सेंट्रम में आयोजित किया जा रहा है.

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी कुलदीप और वंशिका को आशीर्वाद देने पहुंचे. गौतम गंभीर ने कुलदीप को गले लगाया और वंशिका को शुभकामनाएं दी. मौके पर लोगों ने उनके साथ में सेल्फी ली. भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल और पूर्व कप्तान शिखर धवन भी पहुंचे समारोह में पहुंचे हैं.

इस आयोजन में लगभग 900 मेहमानों को इनवाइट किया गया है. होटल में उनके स्वागत के लिए भव्य इंतजाम किए गए थे. प्राइवेट और सरकारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. हर मेहमान को सघन जांच के बाद होटल में एंट्री दी गई. शाम करीब 7:45 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कपल को बधाई देने के लिए पहुंचे.

मंच पर पहुंचकर उन्होंने कुलदीप यादव और वंशिका को शुभकामनाएं दी. इसके बाद यहां से वापस चले गए. इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर भी पहुंचे थे. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जो कि कुलदीप यादव के शहर कानपुर के रहने वाले हैं, वह भी इस आयोजन में शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे. कुलदीप की पत्नी वंशिका लखनऊ की रहने वाली हैं.

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