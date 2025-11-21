ETV Bharat / state

सीएम योगी बोले- आधी आबादी बढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा, आठ साल में 45 लाख करोड़ का निवेश आया

फिक्की फ्लो के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए सीएम योगी. ( Photo Credit; CM Media cell )

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज आत्मनिर्भर और प्रगति तभी करता है, जब ऐसे संगठन नेतृत्व करते हैं और सरकार उन्हें पीछे से सपोर्ट करती है. सीएम योगी ने फिक्की फ्लो के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आधी आबादी बढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा. आधी आबादी आत्मनिर्भर होगी तो देश-प्रदेश भी आत्मनिर्भर होगा. आधी आबादी विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होगी, तो भारत को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता. जितनी सशक्त भागीदारी पुरुषों की है, उससे भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महिलाएं निर्वहन कर सकती हैं. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित फिक्की फ्लो के राष्ट्रीय अधिवेशन में ये बातें कहीं. सीएम योगी ने कहा कि 20 चैप्टर में 16 हजार से अधिक प्रोफेशनल्स आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन 140 करोड़ के भारत में यह संख्या कम है. आपने 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है. देश ने अलग-अलग क्षेत्र में प्रगति की है. भारत की अभूतपूर्व प्रगति दुनिया को आकर्षित करती है. पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने खुद को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है. नया भारत सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में है. हम बहुत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे. महिलाओं से सीएम योगी ने की बात. (Photo Credit; CM Media cell) यूपी की कानून व्यवस्था देश में मॉडल : सीएम योगी ने कहा कि साढ़े आठ वर्ष पहले हमें जब सत्ता मिली थी, तबके यूपी की स्थिति किसी से छिपी नहीं है. असुरक्षा का वातावरण, कानून व्यवस्था तार-तार, दंगे होते थे. बेटी, बाजार, व्यापारी, उद्यमी भी सुरक्षित नहीं थे. यूपी की बागडोर जब हमारे हाथ में आई, तब हमने सुरक्षा को प्राथमिकता दी और प्रदेश सरकार ने अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ किया. आज देश में यूपी की कानून व्यवस्था मॉडल के रूप में जानी जाती है. प्रदेश में पिछले आठ साल में 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव लाने में सफलता हासिल हुई है. 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव की सफलतापूर्वक ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं. आठ साल में वीमेन वर्कफोर्स में हुई तीन फीसदी की बढ़ोतरी : सीएम ने कहा कि जब हम सत्ता में आए थे तो वीमेन वर्कफोर्स महज 12 से 15 फीसदी था. आज यह संख्या 35-36 फीसदी (आठ वर्ष में तीन फीसदी बढ़ोतरी) हुई. 2017 में यूपी पुलिस में महिलाओं की संख्या सिर्फ 10 हजार थी. उनमें से कुछ रिटायर भी हुई होंगी. आज यूपी पुलिस में 44,000 महिला कार्मिक हैं. हमने 20 फीसदी महिलाओं की भर्ती अनिवार्य की. स्कूली शिक्षा, आंगनबाड़ी केंद्रों आदि सेक्टरों में महिलाओं का कार्य काफी बेहतरीन है. आठ वर्ष में यूपी में बेसिक शिक्षा को सुधारने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण योजनाएं शुरू की गईं. बच्चों को स्कूल चलो अभियान से जोड़ा गया. जनसहभागिता के जरिए स्कूलों का कायाकल्प करके उन्हें हर सुविधाओं से आच्छादित किया गया. आज यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1.60 करोड़ से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं. इसमें बालिकाओं की संख्या अधिक है. इन बच्चों को यूपी सरकार हर वर्ष दो यूनिफॉर्म, बैग, स्वेटर, मोजा, बुक, शूज उपलब्ध कराती है.