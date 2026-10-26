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सीएम योगी का सपा पर हमला, बोले - अखिलेश जी अब सत्ता नहीं मिलने वाली !

सीएम योगी का सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश जी अब सत्ता नहीं मिलने वाली! ( ईटीवी भारत )

कानपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर बिठूर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला.

411 करोड़ रुपये की 48 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव के लिए कहा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिलती. बुद्धि के लिए ज़मीन पर काम करना पड़ता है.

सीएम योगी का सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश जी अब सत्ता नहीं मिलने वाली! (ईटीवी भारत)

उसके बाद सरकारी विभागों की विकास प्रदर्शनी को देखा और विभिन्न योजनाओं के कई लाभार्थियों को चेक व स्वीकृति पत्र सौंपे.

सोमवार को कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बिठूर स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम में दर्शन-पूजन किया. इसके बाद वे नाना राव पेशवा पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने पहले नाना साहब पेशवा की मूर्ति पर फूल चढ़ाए.

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दें, क्योंकि जनता उनके पुराने कारनामों को देखते हुए उन्हें नकार चुकी है.

अपने भाषण में सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासन का एकमात्र काम दंगा, अराजकता और गंदगी फैलाना था. उन्होंने तंज कसा कि छोटे मियां और बड़े मियां की राजनीति करने वालों को देश के गरीबों, युवाओं और दलितों से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उन्हें बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों से लगाव है.

योगी ने कहा कि सपा सरकार में फर्जी राशन कार्ड बनाकर घुसपैठियों को मदद दी जाती थी और गरीबों का हक़ छीना जाता था. 2017 से पहले के समय को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त प्रदेश के युवा नौकरी के लिए तरसते थे. बहन-बेटियों की सुरक्षा ख़तरे में थी. और दंगाइयों को सम्मानित किया जाता था.

मथुरा के जवाहरबाग कांड की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब पुलिस अधिकारी कार्रवाई करने गए तो, सपा के माफियाओं ने उनकी हत्या कर दी थी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश का पैसा माफियाओं और अवैध कब्जों, कब्रिस्तानों को बनने में खर्च होता था. आज भाजपा की डबल इंजन सरकार में वही पैसा महर्षि वाल्मीकि आश्रम के विकास, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या राम मंदिर, कानपुर मेट्रो और एक्सप्रेसवे जैसी विकास योजनाओं पर साफ-सुथरे तरीके से खर्च हो रहा है.

आखिर में उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी और बच्चा सोनकर के योगदान को याद करते हुए जनता से अपील की कि वे प्रदेश में शांति, सुरक्षा और विकास की इस यात्रा को लगातार मजबूत बनाए रखें.