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अयोध्या में गरजे सीएम योगी: आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को दी मानदेय की बड़ी सौगात, कहा- सपा-कांग्रेस को रास नहीं आ रहा राम मंदिर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि आज से 10 वर्ष पहले की अयोध्या को याद करिए, तब यहां न बिजली थी, न सड़कें थीं और न ही स्वच्छता या कोई अन्य बुनियादी सुविधा. उस समय पूरी अयोध्या अस्त-व्यस्त थी और अराजकता का तांडव चल रहा था. अयोध्या जैसे विश्व प्रसिद्ध धाम में बमुश्किल 3 घंटे बिजली आती थी. बिजली व्यवस्था पर एक खास सिंडिकेट का कब्जा था, जिसके कारण सिर्फ एक-दो वीआईपी जनपदों को छोड़कर शेष पूरा प्रदेश अंधेरे में डूबा रहता था.

सीएम ने कहा कि 2017 की पहले की स्थिति हम किसी से छुपी नहीं है, 3 से 5 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र आते थे, लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, केंद्र सरकार पैसा देती थी, लेकिन राज्य में ऐसी सरकार थी कि वह माफिया के हाथ में चला जाता था. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चाह कर भी कार्य नहीं कर पाती थीं. उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर 70 हजार आंगनबाड़ी केद्रों को व्यवस्थित किया गया है.

इस दौरान कार्यक्रम के संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले आंगनबाड़ी का राशन और पोषाहार एक शराब माफिया संचालित करता था और उसकी पहुंच इतनी प्रभावशाली थी कि कोई उसके सामने बोल नहीं पाता था. इसका नतीजा यह था कि आंगनबाड़ी केंद्र अस्त-व्यस्त पड़े रहते थे और समय पर राशन न मिलने की शिकायतें आती थीं. अब सरकार ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए टेक होम राशन के प्लांट महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 204 स्थानों पर संचालित किए हैं. स्मार्टफोन से रियल टाइम डेटा और स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था की जा रही है.

दरअसल, अयोध्या के जीआईसी (GIC) मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जबकि मेधावी बच्चों और बेहतरीन कार्य करने वाली पर्यवेक्षिकाओं को सम्मानित किया गया. इसके साथ ही, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का सफल अभियान पूरा करके राज्य का नाम रोशन करने वाली बेटियों को भी मंच पर सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया गया. वहीं, विभाग की उपलब्धियों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया, जिसमें शेफ विकी रत्नानी और रणवीर बरार के पोषण जागरुकता प्रयासों को दर्शाया गया है.

इस तोहफे के साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को हर साल 5 लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य कवर देने, साड़ी के लिए 500 रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने और उनके काम को डिजिटल और आसान बनाने के लिए स्मार्टफोन देने की भी घोषणा की है.

अयोध्या/ फर्रुखाबाद : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी सौगात दी है. उनके मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय आठ हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार और सहायिकाओं का मानदेय चार हजार रुपये से बढ़ाकर छह हजार रुपये प्रति माह कर दिया है.

'पूरी तरह विकास विरोधी है सपा'

सीएम ने कहा कि जब हमारी सरकार ने अयोध्या धाम के विकास कार्य शुरू किए और सड़कों का चौड़ीकरण प्रारंभ किया, तो समाजवादी पार्टी ने उसका भी खुलकर विरोध किया. यहां तक कि जब हमने आधुनिक रेलवे स्टेशन के निर्माण की कार्रवाई शुरू की, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन किए. साफ है कि वे लोग अयोध्या में विकास की एक भी सड़क बनने नहीं देना चाहते थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग अयोध्या में रेलवे स्टेशन नहीं बनने देना चाहते थे, और जब हमारी सरकार ने यहां महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू किया, तब भी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध करते हुए आंदोलन किया. ये लोग पूरी तरह विकास विरोधी हैं.

'ये लोग सनातन आस्था और सांस्कृतिक के भी धुर विरोधी हैं'

सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो जनता के सामने पहले से ही साफ था, जब इन्होंने प्रभु श्री राम का विरोध किया था. अयोध्या में राम मंदिर न बनने पाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने अपनी एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया था. इन्होंने न सिर्फ राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं, बल्कि राम मंदिर के विरोध में न्यायालयों में वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर दी थी. ये लोग भारत की सनातन आस्था और हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ विकास के भी धुर विरोधी हैं.

"सोलर सिटी बन चुकी है अयोध्या"

सीएम ने आगे कहा कि जिस तरह इनके तमाम विरोधों के बावजूद अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन न कभी रुका, न झुका और न डिगा, और अंततः प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ, ठीक उसी तरह बिना रुके, बिना थके और बिना डिगे आज अयोध्या की सड़कें फोरलेन की हो चुकी हैं, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बन चुका है, सिंगल रेल लाइन अब डबल लाइन में बदल गई है और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी पूरा हो चुका है. आज जब देश और दुनिया से श्रद्धालु राम की पैड़ी पर आते हैं, तो यहां के अलौकिक विकास को देखकर असीम आनंद का अनुभव करते हैं. अब अयोध्या न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि पूरे देश की पहली 'सोलर सिटी' भी बन चुकी है.

इसके अलावा भी सीएम ने कई मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साधा. साथ ही कहा कि पोषण माह के जरिए अभियान को और गति दी जाएगी, ताकि प्रदेश का कोई बच्चा कुपोषित न रहे. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन-पूजन किए। इसके बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना हो गए.





फर्रुखाबाद : मानदेय बढ़ने पर महिलाओं ने जताई खुशी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अयोध्या से प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि का ऐलान किया है. जिसका फर्रुखाबाद जनपद में लाइव प्रसारण किया गया. इस दौरान जनपद स्तर पर सैम श्रेणी से सामान्य श्रेणी प्राप्त करने वाले 7 बच्चों एवं उनके माता-पिता को उपचार, शॉल एवं प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया. वहीं, सीएम के ऐलान का महिलाओं ने स्वागत करते हुए हर्ष व्यक्त किया.

मानदेय बढ़ने पर महिलाओं ने जताई खुशी (Photo Credit; ETV Bharat)

कार्यक्रम के दौरान सांसद मुकेश राजपूत ने मानदेय में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री योगी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं समाज की भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य एवं विकास की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही हैं. इनकी कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों के उपचार एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है.

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