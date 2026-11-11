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"बसपा-सपा से विरासत में मिले थे 34 लाख मुकदमे" CM योगी ने कहा- साढ़े 9 साल में NO कर्फ्यू, NO दंगा, UP में अब सब चंगा

योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब 2017 में उनकी सरकार सत्ता में आई, तो उन्हें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों से विरासत में 34 लाख लंबित मुकदमे मिले थे. उन्होंने बताया कि सरकार ने एक तय समय-सीमा के भीतर राजस्व विभाग और विभिन्न राजस्व न्यायालयों के माध्यम से अब तक 37 लाख 81 हजार 363 वादों का निस्तारण किया है.

योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान स्थित जुपिटर हॉल में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजस्व विभाग के लिए चयनित 1146 कनिष्ठ सहायकों को बुधवार को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया. इस दौरान सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार विवाद को खड़ा करती थी, समस्या देती थी, समाधान नहीं निकालती थी, हमने समाधान निकाला है. आज हर माह लगभग 3 लाख 78 हजार मामले हर महीने निस्तारित हो रहे हैं.

"महाभारत के सारे रिश्तेदार मिलते हैं तो जुआ भी होता होगा"



उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने को लेकर सपा की तरफ से सवाल उठाए जाने पर भी सीएम योगी ने जवाब दिया. उन्होंने अखिलेश यादव का बगैर नाम लिए कहा कि जब हम नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं तो उनके सोने का समय होता है, बड़े घर के लोग हैं. सीएम ने कहा कि हो सकता है दीपावली के समय महाभारत के सारे रिश्तेदार मिलते हैं तो जुआ हो जाता होगा. जुआ खेलेंगे तो रात्रि में देर हो ही जाएगी, देर से जगना भी होगा, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि नियुक्ति पत्र वितरित हो गए, उन्हें याद नहीं रहता होगा. सीएम ने कहा कि मैंने कहा शिवपाल को साथ रख लें, उन्हें गिनने का ज्यादा अनुभव है, वो जीवन भर गिनते ही रहते हैं.

इस वजह से होता था पलायन



मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभा को उसके अनुरूप कार्य नहीं मिलने पर पलायन होता था. प्रदेश का युवा देश और दुनिया को अपनी मेहनत का लाभ देता था. यूपी विपन्न रहता था, उसके साथ भेदभाव होता था. बिना सिफारिश, बिना लेन-देन कोई नियुक्ति नहीं होती थी, नियुक्ति आयोग बंधक बने थे, सैफई सिंडिकेट काम करता था.

"2017 के पहले शासन में मुन्ना भाई बैठे थे" मुख्यमंत्री ने कहा कि मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह ही मुन्ना भाई 2017 के पहले शासन में बैठे थे, नियुक्ति प्रक्रिया में भी ऐसे ही होता था. परीक्षा कोई देता, नियुक्ति कोई और ले जाता था. शासन में शिकायत करते थे, जबकि ये पाप शासन ही करवाता था फिर आप न्यायालय जाते थे. न्यायालय स्टे करता था, गलत काम करने वाला पैसा लेकर विदेशी बैंकों में जमा कर देता था. उनकी प्रॉपर्टी दुनिया मे बढ़ती थी, यूपी का युवा ठगा जाता था. जिसका दुष्परिणाम यह होता था कि उत्तरप्रदेश बदहाल होता था.