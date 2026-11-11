"बसपा-सपा से विरासत में मिले थे 34 लाख मुकदमे" CM योगी ने कहा- साढ़े 9 साल में NO कर्फ्यू, NO दंगा, UP में अब सब चंगा

"बसपा-सपा से विरासत में मिले थे 34 लाख मुकदमे" CM योगी ने कहा- साढ़े 9 साल में NO कर्फ्यू, NO दंगा, UP में अब सब चंगा
CM योगी ने कहा- पिछली सरकार विवाद को खड़ा करती थी, समाधान नहीं निकालती थी, हमने समाधान निकाला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 1:48 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 2:28 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब 2017 में उनकी सरकार सत्ता में आई, तो उन्हें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों से विरासत में 34 लाख लंबित मुकदमे मिले थे. उन्होंने बताया कि सरकार ने एक तय समय-सीमा के भीतर राजस्व विभाग और विभिन्न राजस्व न्यायालयों के माध्यम से अब तक 37 लाख 81 हजार 363 वादों का निस्तारण किया है.
दरअसल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान स्थित जुपिटर हॉल में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजस्व विभाग के लिए चयनित 1146 कनिष्ठ सहायकों को बुधवार को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया. इस दौरान सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार विवाद को खड़ा करती थी, समस्या देती थी, समाधान नहीं निकालती थी, हमने समाधान निकाला है. आज हर माह लगभग 3 लाख 78 हजार मामले हर महीने निस्तारित हो रहे हैं.
"महाभारत के सारे रिश्तेदार मिलते हैं तो जुआ भी होता होगा"
उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने को लेकर सपा की तरफ से सवाल उठाए जाने पर भी सीएम योगी ने जवाब दिया. उन्होंने अखिलेश यादव का बगैर नाम लिए कहा कि जब हम नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं तो उनके सोने का समय होता है, बड़े घर के लोग हैं.
सीएम ने कहा कि हो सकता है दीपावली के समय महाभारत के सारे रिश्तेदार मिलते हैं तो जुआ हो जाता होगा. जुआ खेलेंगे तो रात्रि में देर हो ही जाएगी, देर से जगना भी होगा, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि नियुक्ति पत्र वितरित हो गए, उन्हें याद नहीं रहता होगा. सीएम ने कहा कि मैंने कहा शिवपाल को साथ रख लें, उन्हें गिनने का ज्यादा अनुभव है, वो जीवन भर गिनते ही रहते हैं.
इस वजह से होता था पलायन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभा को उसके अनुरूप कार्य नहीं मिलने पर पलायन होता था. प्रदेश का युवा देश और दुनिया को अपनी मेहनत का लाभ देता था. यूपी विपन्न रहता था, उसके साथ भेदभाव होता था. बिना सिफारिश, बिना लेन-देन कोई नियुक्ति नहीं होती थी, नियुक्ति आयोग बंधक बने थे, सैफई सिंडिकेट काम करता था.
"2017 के पहले शासन में मुन्ना भाई बैठे थे"
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह ही मुन्ना भाई 2017 के पहले शासन में बैठे थे, नियुक्ति प्रक्रिया में भी ऐसे ही होता था. परीक्षा कोई देता, नियुक्ति कोई और ले जाता था. शासन में शिकायत करते थे, जबकि ये पाप शासन ही करवाता था फिर आप न्यायालय जाते थे. न्यायालय स्टे करता था, गलत काम करने वाला पैसा लेकर विदेशी बैंकों में जमा कर देता था. उनकी प्रॉपर्टी दुनिया मे बढ़ती थी, यूपी का युवा ठगा जाता था. जिसका दुष्परिणाम यह होता था कि उत्तरप्रदेश बदहाल होता था.
"खाली पड़े थे डेढ़ लाख पद"
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरप्रदेश को चलाने के लिए जितने अधिकारी कर्मचारियों की जरूरत होती थी, उतने थे ही नहीं. 2017 में मैं पुलिस गृह विभाग की बैठक ले रहा था, मुझे बताया गया कि उत्तरप्रदेश पुलिस में ही डेढ़ लाख पद खाली है. उस समय की सपा सरकार ने जो दंगाइयों की काल मानी जाती थी, पीएसी बटालियन की 34 कम्पनियां समाप्त कर दी थी.
"चार बार के कार्यकाल में 1500 दंगे"
मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 बार के सपा सरकार के कालखंड में 1500 दंगे हुए थे. अभी आपने अयोध्या दीपोत्सव देखा होगा, धनतेरस, दीपावली मनाई होगी. 2017 के पहले कोई भी त्योहार आता था, उससे पहले दंगे शुरू हो जाते थे, कर्फ्यू लग जाते थे, ऐसे में कौन खरीदीरी करेगा और त्योहार मनाएगा.
"साढ़े नौ वर्ष में यूपी में नो दंगा"
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में पिछले साढ़े 9 साल में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में अब सब चंगा. आप लोगों ने दीपावली मनाई और बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इससे प्रदूषण हो गया. अरे हमने कहा प्रदूषण हो गया, वह समाप्त भी हो जाएगा, काहे चिंता कर रहे हो. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने भ्रष्ट कारनामों से पूरे सिस्टम को प्रदूषित किया, उनको कोई बोलता नहीं, और अगर पब्लिक एक दिन पटाखा, आतिशबाजी कर ले तो प्रदूषण हो गया, हुआ तो समाप्त भी हो जाएगा, वो समस्या नहीं है.
गोरखपुर : 54 युवाओं को नियुक्ति पत्र और 179 किसानों को मिली आर्थिक मदद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन प्रदेश के 1146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं. उनमें से 54 युवा गोरखपुर के भी शामिल हैं. इसी तरह मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 4300 किसान परिवारों के बैंक खातों में 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई. इसमें भी गोरखपुर के 179 किसान परिवार शामिल हैं. इन परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिली है.
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