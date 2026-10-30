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"100 में से 85 रुपये खा जाते थे कांग्रेस के दलाल"; CM योगी का विपक्ष पर करारा वार, बता दिया पहले और अब में अंतर

लखनऊ में सीएम योगी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार इस कदर हावी था कि केंद्र से गरीबों के लिए भेजे जाने वाले 100 रुपये में से केवल 15 रुपये ही लाभार्थी तक पहुंच पाते थे. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्वयं कहते थे कि केंद्र से भेजे जाने वाले 100 रुपये में से 85 रुपये रास्ते में ही खर्च हो जाते हैं.

मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के दलाल बीच में ही 85 रुपये खा जाते थे. उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए गरीब कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा, बल्कि उसकी गरीबी मिटाकर उसे सम्मानजनक जीवन देना पार्टी का संकल्प है.

दरअसल, सीएम योगी शुक्रवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश कार्यसमिति की यह अहम बैठक आगामी कार्ययोजना पर चर्चा के लिए आयोजित की गई है. राम मंदिर आंदोलन का किया स्मरण



मुख्यमंत्री योगी ने राम मंदिर आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि आज की तिथि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है. कैसे आज के दिन रामभक्तों पर गोलियां चलवाई गई थीं और सरयू का जल रक्तरंजित हुआ था. जब राम मंदिर बनाने की बात होती थी तो हमे कहा जाता था कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे. उन्होंने कहा कि यदि उस समय राम मंदिर निर्माण का संकल्प कमजोर पड़ जाता तो क्या आज हम इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन पाते? सीएम ने कहा कि हमारा संकल्प एक था और लक्ष्य भी एक था. यह संकल्प किसी सत्ता से बंधा हुआ नहीं था, बल्कि हमारी आस्था और दृढ़ इच्छाशक्ति से जुड़ा था.उन्होंने कहा कि नीति और नियत स्पष्ट हो तो बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. अयोध्या में हो रहे विकास कार्य इसी संकल्प का परिणाम हैं. "2014 से पहले अलग थी भारत की पहचान"



मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2014 से पहले देश में अराजकता, भ्रष्टाचार और असुरक्षा का माहौल था. व्यवस्था में विश्वास की कमी थी और भारत की विरासत को लेकर गौरव का भाव कमजोर पड़ रहा था. युवाओं के सामने रोजगार और भविष्य को लेकर चुनौतियां थीं. गरीबों के लिए गरीबी हटाओ जैसे नारे तो दिए जाते थे, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस प्रयास नहीं किए जाते थे.