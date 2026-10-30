"100 में से 85 रुपये खा जाते थे कांग्रेस के दलाल"; CM योगी का विपक्ष पर करारा वार, बता दिया पहले और अब में अंतर
लखनऊ में सीएम योगी ने कहा कि भाजपा के लिए गरीब चुनावी मुद्दा नहीं, उसकी गरीबी मिटाना संकल्प है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 8:38 PM IST
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार इस कदर हावी था कि केंद्र से गरीबों के लिए भेजे जाने वाले 100 रुपये में से केवल 15 रुपये ही लाभार्थी तक पहुंच पाते थे. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्वयं कहते थे कि केंद्र से भेजे जाने वाले 100 रुपये में से 85 रुपये रास्ते में ही खर्च हो जाते हैं.
मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के दलाल बीच में ही 85 रुपये खा जाते थे. उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए गरीब कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा, बल्कि उसकी गरीबी मिटाकर उसे सम्मानजनक जीवन देना पार्टी का संकल्प है.
दरअसल, सीएम योगी शुक्रवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश कार्यसमिति की यह अहम बैठक आगामी कार्ययोजना पर चर्चा के लिए आयोजित की गई है.
राम मंदिर आंदोलन का किया स्मरण
मुख्यमंत्री योगी ने राम मंदिर आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि आज की तिथि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है. कैसे आज के दिन रामभक्तों पर गोलियां चलवाई गई थीं और सरयू का जल रक्तरंजित हुआ था. जब राम मंदिर बनाने की बात होती थी तो हमे कहा जाता था कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे. उन्होंने कहा कि यदि उस समय राम मंदिर निर्माण का संकल्प कमजोर पड़ जाता तो क्या आज हम इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन पाते?
सीएम ने कहा कि हमारा संकल्प एक था और लक्ष्य भी एक था. यह संकल्प किसी सत्ता से बंधा हुआ नहीं था, बल्कि हमारी आस्था और दृढ़ इच्छाशक्ति से जुड़ा था.उन्होंने कहा कि नीति और नियत स्पष्ट हो तो बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. अयोध्या में हो रहे विकास कार्य इसी संकल्प का परिणाम हैं.
"2014 से पहले अलग थी भारत की पहचान"
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2014 से पहले देश में अराजकता, भ्रष्टाचार और असुरक्षा का माहौल था. व्यवस्था में विश्वास की कमी थी और भारत की विरासत को लेकर गौरव का भाव कमजोर पड़ रहा था. युवाओं के सामने रोजगार और भविष्य को लेकर चुनौतियां थीं. गरीबों के लिए गरीबी हटाओ जैसे नारे तो दिए जाते थे, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस प्रयास नहीं किए जाते थे.
"गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, पर गरीबी नहीं हटी"
सीएम ने कहा कि आपने कांग्रेस के तीन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को देखा है. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय गरीबी हटाने के नारे दिए जाते रहे, लेकिन गरीबी समाप्त नहीं हुई. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अपनी स्थिति पूरी तरह बदलते हुए देखी है. उन्होंने कहा कि आज भारत तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है. देश अपनी विरासत पर गौरव कर रहा है.
"पार्टी का संकल्प है कि गरीब की गरीबी दूर हो"
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले गरीबों के घरों में शौचालय की कल्पना भी नहीं की जाती थी, लेकिन आज देश में करीब 12 करोड़ गरीब परिवारों के घरों में शौचालय बने हैं. लगभग 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिले हैं. चार करोड़ गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं.
करीब 54 करोड़ लोगों तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ
सीएम ने कहा कि करीब 54 करोड़ लोगों तक आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ पहुंचा है. 55 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खोले गए हैं और देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए गरीब केवल चुनाव के समय याद आने वाला वर्ग नहीं है. पार्टी का संकल्प है कि गरीब की गरीबी दूर हो और वह सम्मान के साथ देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके.
वहीं, मुख्यमंत्री ने बताया कि अयोध्या और प्रयागराज में धार्मिक पर्यटन और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या का उल्लेख करते हुए कहा कि अयोध्या में इस वर्ष 35 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं. प्रयागराज महाकुंभ ने दुनिया के सामने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति का नया उदाहरण प्रस्तुत किया है. करोड़ों श्रद्धालुओं की भागीदारी ने देश की आस्था और विरासत को वैश्विक पहचान दिलाई है.
ये भी पढ़ें- पुलिस की त्वरित कार्रवाई: फर्रुखाबाद में चोरी की घटना का 24 घंटे में पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार