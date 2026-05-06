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"सैनिकों की जगती आंखों के कारण पूरा देश चैन की नींद सोता है"; सीएम योगी बोले- राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, यह हमारे लिए सर्वोपरि है

नॉर्थ टेक सिम्पोजियम कार्यक्रम के समापन पर सीएम योगी ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 के समापन पर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि शांति और क्षमा की भाषा केवल वही बोल सकता है जिसके पास सामर्थ्य हो. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत आयात प्रधान से निर्यात प्रधान राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि प्रयागराज की पावन धरा प्राचीन काल से ही ज्ञान और आध्यात्मिक विरासत की और न्याय की पावन त्रिवेणी के रूप में विख्यात रही है. उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि आज नॉर्थ टेक सिम्पोजियम के माध्यम से हम सब इस त्रिवेणी को टेक्नोलॉजी, नाॅलेज और इनोवेशन के संगम के रूप में भी प्रस्तुत कर रहे हैं. सीएम योगी ने कहा हमारी भारतीय मान्यता रही है और हमने इसे स्वीकार भी किया कि संपूर्ण वसुधा को हम एक परिवार के रूप में अपने साथ जोड़ने और उसके प्रति उदार भाव भारतीय संस्कृति की सदैव से एक प्रेरणा रही है. उन्होंने कहा कि उदारता हमारा संस्कार है, करुणा हमारा स्वभाव, परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा जो सुरक्षित है वही समृद्धि भी है.