राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने पहुंचे सीएम योगी, जानें किसके आगमन की तैयारी में जुटा यूपी प्रशासन
अयोध्या स्थित राम मंदिर में 19 मार्च को दोपहर 12 बजे श्रीराम यंत्र की स्थापना वैदिक आचार्यों के वेद मंत्रोच्चारण से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 12:10 PM IST
अयोध्या: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ आज अयोध्या पहुंचे हैं. राम कथा पार्क हेलीपैड स्थल पर जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया है. इसके बाद सबसे पहले हनुमान गढ़ी पर दर्शन पूजन किया और फिर राम मंदिर, राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे, रामलला का दर्शन किया.
इसके थोड़ी देर में ट्रस्टी और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. लगभग 1 घंटे बैठक होगी. जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के साथ अयोध्या प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, एडीजी जोन प्रवीण कुमार समेत शासन के भी कई अधिकारी अयोध्या पहुंचे हैं.
19 मार्च को होगी श्रीराम यंत्र की स्थापना
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे श्रीराम यंत्र की स्थापना वैदिक आचार्यों के वेद मंत्रोच्चारण से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जायेगा. इस दौरान राष्ट्रपति के राम मंदिर में पहुंचने पर मात्र आधे घंटे पहले यानी 11.30 से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का प्रवेश रोका जाएगा. और दोबारा 1 बजे से श्रद्धालुओं को रामलला का दर्शन प्राप्त होंगे.
अयोध्या में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम कुशल संपन्न होने के लिए आज समीक्षा कर रहे है.
समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पूर्व सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, विधायक राजमन चंद्र यादव, विधायक अभय सिंह, विधायक अमित सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, मेयर गिरीश पति त्रिपाठी, एडीजी जोन प्रवीण कुमार, मंडलायुक्त राजेश कुमार, डीआईजी सोमेन वर्मा, जिलाधिकारी टीकाराम फुंडे, एसएसपी गौरव ग्रोवर समेत अन्य लोग उपस्थित हैं.
ये भी पढ़ें - IAS बनने का दावा करने वाली झूठी निकली, मां-बाप ने झेली शर्मिंदगी, दावावीर शिखा गौतम बोली- जोश में होश खो बैठी