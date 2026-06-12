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CM योगी का दो दिवसीय वाराणसी दौरा शुरू, सर्किट हाउस में की उच्च स्तरीय बैठक, जानिए क्या है मुख्य एजेंडा

सीएम योगी जन कल्याणकारी योजनाओं के महाकुंभ का उद्घाटन के बाद प्रदर्शनी और विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देंगे. इसके अलावा वह योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं. वहीं, दूसरे दिन सीएम योगी बीएचयू में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे.

वाराणसी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे. उन्होंने सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक कर दाल मंडी चौड़ीकरण सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा किया. इसके बाद, मुख्यमंत्री पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित जन कल्याणकारी योजनाओं के महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे.

CM योगी का दो दिवसीय वाराणसी दौरा (Photo Credit; ETV Bharat)

दरअसल, शुक्रवार को शाम लगभग 4:30 बजे सीएम योगी हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे, जहां से उनका काफिला सर्किट हाउस के लिए रवाना हुआ. सर्किट हाउस में वो लगभग 2 घंटे तक मंडल भर में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे. अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर के भी दिशा निर्देश देंगे. उसके बाद लगभग 7:00 बजे सीएम योगी का काफिला गिरजाघर संकुल पहुंचेगा, जहां वह प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूरे होने पर लगाए गए प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे.

जनकल्याणकारी योजनाओं का अवलोकन

प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूरे होने पर सांस्कृतिक संकुल में अलग-अलग विभागों के जनकल्याणकारी योजनाओं के स्टाल लगाए गए हैं, जहां लाभार्थियों को मिलने वाली योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है. इसमें समाज कल्याण विभाग, मत्स्य विभाग, एनआरएलएम समेत अलग-अलग विभाग शामिल हैं. इस मौके पर सीएम योगी वहां मौजूद लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण भी करेंगे. उसके बाद सीएम योगी का काफिला बाबा काल भैरव के दरबार जाएगा, दर्शन पूजन करने के साथ फिर बाबा विश्वनाथ के दरबार में आशीर्वाद लेंगे.

CM योगी का दो दिवसीय वाराणसी दौरा (Photo Credit; ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि वह देर रात किसी परियोजना का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं. वहीं, अगले दिन सुबह वह बीएचयू में आयोजित होने वाले विज्ञान अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे, वहां से लौटने के बाद लगभग 20 मिनट तक सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद वह आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे.



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