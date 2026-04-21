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वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, PM मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर समीक्षा बैठक

वाराणसी : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को वाराणसी पहुंच चुके हैं. बता दें कि शाम लगभग 6:00 बजे सीएम योगी वाराणसी के पुलिस लाइन हेलीपैड उतरे, जहां से उनका काफिला सर्किट हाउस के लिए रवाना हुआ. सर्किट हाउस में वह वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे. साथ ही प्रस्तावित जनसभा के स्थान का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे. सीएम बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ दरबार भी जाएंगे. बता दें कि, 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित द्वारा है.

पीएम मोदी के आगमन की तैयारियां. (Video Credit; ETV Bharat)

लगभग 6:00 बजे सीएम योगी हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे, जहां से उनका काफिला सर्किट हाउस की ओर रवाना हुआ. सर्किट हाउस में वह प्रधानमंत्री की प्रस्तावित और लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं को लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे. इसके साथ ही शहर में चल रहे विकास कार्य का भी जायजा लेंगे. समीक्षा बैठक के बाद सीएम का काफिला बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दरबार जाएगा, जहां वह विधि-विधान से पूजा दर्शन करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री के संभावित जनसभा स्थल BLW का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, इसके बाद वो सर्किट हाउस रवाना हो जाएंगे, जहां रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन सुबह वह निकल जाएंगे.