ETV Bharat / state

वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, PM मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर समीक्षा बैठक

28 अप्रैल को संभावित है प्रधानमंत्री का दौरा, काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे योगी.

सीएम योगी वाराणसी पहुंचे.
सीएम योगी वाराणसी पहुंचे. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 7:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को वाराणसी पहुंच चुके हैं. बता दें कि शाम लगभग 6:00 बजे सीएम योगी वाराणसी के पुलिस लाइन हेलीपैड उतरे, जहां से उनका काफिला सर्किट हाउस के लिए रवाना हुआ. सर्किट हाउस में वह वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे. साथ ही प्रस्तावित जनसभा के स्थान का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे. सीएम बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ दरबार भी जाएंगे. बता दें कि, 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित द्वारा है.

पीएम मोदी के आगमन की तैयारियां. (Video Credit; ETV Bharat)

लगभग 6:00 बजे सीएम योगी हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे, जहां से उनका काफिला सर्किट हाउस की ओर रवाना हुआ. सर्किट हाउस में वह प्रधानमंत्री की प्रस्तावित और लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं को लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे. इसके साथ ही शहर में चल रहे विकास कार्य का भी जायजा लेंगे. समीक्षा बैठक के बाद सीएम का काफिला बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दरबार जाएगा, जहां वह विधि-विधान से पूजा दर्शन करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री के संभावित जनसभा स्थल BLW का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, इसके बाद वो सर्किट हाउस रवाना हो जाएंगे, जहां रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन सुबह वह निकल जाएंगे.

सीएम के आगमन के मद्देनजर वाराणसी में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत कई रूट को डाइवर्ट भी किया गया है. गौरतलब हो कि, 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में संभावित दौरा है. बताया जा रहा है कि, वह लगभग 7000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. इस दौरान काशी को सबसे बड़े सिग्नेचर ब्रिज की सौगात मिलने की भी उम्मीद है.

इस दौरान प्रधानमंत्री की वाराणसी के बीएलडब्ल्यू परिसर में एक जनसभा भी संभावित है, जहां 50000 से ज्यादा महिलाएं मौजूद होंगी, जो पीएम मोदी का स्वागत करेंगी. इसे नारी शक्ति महोत्सव के रूप में भी मनाया जाएगा. इस दौरान पीएम मोदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के महिलाओं को संबोधित भी करेंगे. हालांकि, वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से प्रधानमंत्री के दौरे के मध्य नजर अभी कुछ जानकारी नहीं दी जा रही है.

यह भी पढ़ें: आशुतोष निरंजन ने संभाला परिवहन आयुक्त का कार्यभार, अफसरों को दिए ये निर्देश

TAGGED:

PM MODI VARANASI VISIT
BANARAS CM YOGI MEETING
CM YOGI AND BABA VISHWANATH
बनारस में सीएम योगी
CM YOGI IN VARANASI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.