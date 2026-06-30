बरेली : कथावाचक पंडित राधेश्याम की प्रतिमा का अनावरण, सीएम योगी बोले- सनातन संस्कृति को पहुंचाया जन-जन तक
मुख्यमंत्री योगी ने कथावाचक पंडित राधेश्याम की प्रतिमा का किया अनावरण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 1:12 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 2:57 PM IST
बरेली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बरेली पहुंचे. वहां पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया.
पुलिस लाइन से मुख्यमंत्री का काफिला सीधे जीआईसी ऑडिटोरियम पहुंचा. यहां उन्होंने सुप्रसिद्ध कथावाचक एवं राधेश्याम रामायण के रचयिता पंडित राधेश्याम की प्रतिमा का लोकार्पण किया. प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्होंने उनके साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान को नमन किया.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नवनिर्मित जीआईसी ऑडिटोरियम का नाम बदलकर पंडित राधेश्याम स्मृति भवन करने की घोषणा की. जिला प्रशासन ने उनकी स्मृति को संरक्षित रखने के उद्देश्य से परिसर में यह प्रतिमा स्थापित कराई है. पंडित राधेश्याम अपनी खड़ी बोली में रचित राधेश्याम रामायण और लोकनाट्य परंपरा को नई पहचान देने के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं.
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पंडित राधेश्याम ने रामकथा के माध्यम से सनातन संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया और उन्हें यह सम्मान वर्षों पहले मिल जाना चाहिए था. मुख्यमंत्री ने उनकी तुलना गोस्वामी तुलसीदास की परंपरा से करते हुए कहा कि उनका योगदान अविस्मरणीय है.
उन्होंने पंडित राधेश्याम की पैतृक हवेली को संग्रहालय के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश पर्यटन विभाग को दिए और राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हुए विकास कार्यों की सराहना करते हुए बरेली के महापौर और जिला प्रशासन की प्रशंसा की.
वहीं, मुख्यमंत्री ने पंडित राधेश्याम के परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की. परिवार की ओर से उनकी पौत्री शारदा भार्गव ने इस पहल को भावनात्मक और ऐतिहासिक सम्मान बताया. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं और कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठक निर्धारित की.
बैठक में स्मार्ट सिटी की अधूरी परियोजनाएं, इज्जतनगर में निर्माणाधीन बस अड्डा, नए रोडवेज बस अड्डों के प्रस्ताव, ट्रैफिक प्रबंधन, लंबित विकास योजनाएं और अन्य अहम परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा होने की संभावना है. इसके साथ ही अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की जाएगी.
दरअसल, स्मार्ट सिटी परियोजना पर अब तक करीब 930 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन कई परियोजनाएं अभी भी अधूरी हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री संबंधित विभागों से देरी के कारणों और कार्यों की वर्तमान स्थिति पर जवाब-तलब भी कर सकते हैं. मुख्यमंत्री शाम 3:45 बजे त्रिशूल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से राजकीय विमान द्वारा लखनऊ के लिए रवाना होंगे.
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