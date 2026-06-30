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बरेली : कथावाचक पंडित राधेश्याम की प्रतिमा का अनावरण, सीएम योगी बोले- सनातन संस्कृति को पहुंचाया जन-जन तक

बरेली पहुंचे सीएम योगी: PWD के विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा, कई बड़ी परियोजनाओं को मिल सकती है मंजूरी ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बरेली पहुंचे. वहां पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया. बरेली पहुंचे सीएम योगी (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस लाइन से मुख्यमंत्री का काफिला सीधे जीआईसी ऑडिटोरियम पहुंचा. यहां उन्होंने सुप्रसिद्ध कथावाचक एवं राधेश्याम रामायण के रचयिता पंडित राधेश्याम की प्रतिमा का लोकार्पण किया. प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्होंने उनके साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान को नमन किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नवनिर्मित जीआईसी ऑडिटोरियम का नाम बदलकर पंडित राधेश्याम स्मृति भवन करने की घोषणा की. जिला प्रशासन ने उनकी स्मृति को संरक्षित रखने के उद्देश्य से परिसर में यह प्रतिमा स्थापित कराई है. पंडित राधेश्याम अपनी खड़ी बोली में रचित राधेश्याम रामायण और लोकनाट्य परंपरा को नई पहचान देने के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पंडित राधेश्याम ने रामकथा के माध्यम से सनातन संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया और उन्हें यह सम्मान वर्षों पहले मिल जाना चाहिए था. मुख्यमंत्री ने उनकी तुलना गोस्वामी तुलसीदास की परंपरा से करते हुए कहा कि उनका योगदान अविस्मरणीय है.