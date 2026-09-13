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रायबरेली में शिव महापुराण कथा में पहुंचे सीएम योगी, भागवत कथा को लेकर हजारों साल पुराना किस्सा सुनाया

सीएम योगी ने कहा, जब तक ऐसी पावन कथाओं की धारा प्रवाहित होती रहेगी, सनातन की ध्वज पताका कभी झुकने नहीं पाएगी.

शिव महापुराण कथा में पहुंचे सीएम योगी.
शिव महापुराण कथा में पहुंचे सीएम योगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 5:51 PM IST

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रायबरेली : ऊंचाहार में आयोजित शिव महापुराण कथा में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे. इस कथा का आयोजन यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडेय ने किया है. मंच पर अंतरराष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा को अंगवस्त्र भेंट कर अभिनंदन किया. योगी आदित्यनाथ ने कहा, सनातन धर्म में हम सभी शिव की भक्ति करते हैं. उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक शिवलिंग के रूप में पूजते हैं.

सीएम योगी ने कहा, भगवान शिव लोकमंगल के लिए विष को धारण कर लेते हैं. शिव कल्याण के देवता हैं, नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं, जब तक यह पावन कथा भारत की धरती पर चलती रहेगी तब तक भारत का अहित कोई नहीं कर पाएगा. हमने धर्म को समाज के जीवन से जोड़ा है. गोस्वामी तुलसी दास को अकबर का नवरत्न बनाने का प्रस्ताव लाया गया. तुलसी दास ने मना कर दिया. तुलसी दास ने जवाब दिया- मेरा केवल एक राजा है राम. सीएम योगी ने कहा, धर्म पर प्रहार हो रहा था तब तुलसी दास ने राम कथा के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया.

शिव महापुराण कथा के साथ शक्ति का प्रदर्शन. (Video Credit; ETV Bharat)

सीएम योगी ने सनातन संस्कृति और भारत की आध्यात्मिक चेतना की शक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत की संस्कृति और सभ्यता को कमजोर करने के अनेक प्रयास किए, लेकिन भारत की आस्था कभी पराजित नहीं हुई. जब तक ऐसी पावन कथाओं की धारा प्रवाहित होती रहेगी, सनातन की ध्वज पताका कभी झुकने नहीं पाएगी.

शंख बजाकर सीएम योगी का किया गया स्वागत.
शंख बजाकर सीएम योगी का किया गया स्वागत. (Photo Credit; ETV Bharat)

सीएम योगी ने भागवत कथा को लेकर एक किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा कि इस उत्तर प्रदेश में 5000 वर्ष पहले भागवत भूमि के रूप में जाना जाता था, इसी उत्तर प्रदेश के शुकतीर्थ में शुकदेव महराज जी ने पहली भागवत कथा राजा परीक्षित को सुनाया था. उन्होंने कहा कि 88 हजार ऋषियों ने इसी उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य में ज्ञान की धारा को पुराणों के माध्यम से हम सबकी के वर्तमान पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख गए.

कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने सीएम योगी को किया तिलक.
कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने सीएम योगी को किया तिलक. (Photo Credit; ETV Bharat)

कथाव्यास पं. प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से भगवान शिव की महिमा, शिवभक्ति की शक्ति और महादेव की करुणा का भावपूर्ण वर्णन किया. उन्होंने कहा कि शिवभक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन में विश्वास, संयम, सेवा और सदाचार का भाव उत्पन्न करती है. उन्होंने परिवार में संस्कारों को मजबूत करने और सनातन परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया.

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