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रायबरेली में शिव महापुराण कथा में पहुंचे सीएम योगी, भागवत कथा को लेकर हजारों साल पुराना किस्सा सुनाया

शिव महापुराण कथा में पहुंचे सीएम योगी. ( Photo Credit; ETV Bharat )