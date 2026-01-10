ETV Bharat / state

प्रयागराज माघ मेले में सीएम योगी, लेटे हनुमान के किए दर्शन, बोट से संगम का भ्रमण कर परखीं तैयारियां

मकर संक्रांति व मौनी अमावस्या स्नान पर्व की तैयारियों को लेकर अफसरों को दिए दिशा-निर्देश.

Photo Credit; ETV Bharat
सीएम योगी पहुंचे संगम माघ मेला साइबेरियन बर्ड को खिलाया दाना
January 10, 2026

January 10, 2026

प्रयागराज: तीर्थराज प्रयाग में आयोजित श्रीमद् जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य जी भगवान के 726वें जन्मोत्सव समारोह में भाग लेने सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे. योगी ने पहले संगम स्नान किया. उसके बाद लेटे हनुमान जी का दर्शन किया. इसके बाद घाटों का निरीक्षण कर वह सेतुवा बाबा के शिविर में पहुंचे.

बता दें कि योगी माघ मेले में मकर संक्रांति व मौनी अमावस्या स्नान पर्व की तैयारियों की हकीकत देखने व समीक्षा करने के लिए खास तौर पर आए हैं. सीएम मेला प्राधिकरण कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे.

Photo Credit; ETV Bharat
योगी ने किया संगम स्नान.

मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम गंगा स्नान कर 3 डुबकी लगाई. योगी ने भगवती भागीरथी से प्रार्थना की है कि सभी श्रद्धालुओं के मनोरथ पूर्ण हों, राष्ट्र-समाज में सद्भाव और समृद्धि का प्रवाह बना रहे तथा चराचर जगत का कल्याण हो. इसके बाद सीएम ने साइबेरियन पक्षियों को दाना भी खिलाया. इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, उनके साथ मौजूद रहे.

Photo Credit; ETV Bharat
गंगा पूजन-आरती करते सीएम

गौरतलब हो, इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 नवंबर को प्रयागराज आए थे. यहां उन्होंने माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया था. बोट से संगम नोज गए थे और वहां से फिर बड़े हनुमानजी का दर्शन करने पहुंचे थे. मेला विकास प्राधिकरण पहुंचकर आगामी मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा शिवरात्रि स्नान पर्वों पर तैयारी को लेकर अधिकारियों के बैठक करेंगे.

Photo Credit; ETV Bharat
लेटे हनुमान जी का दर्शन-पूजन करते योगी.

पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने कहा, सीएम की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए. सभी राजपत्रित अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े ड्यूटी प्लान, तैनात बल और मूवमेंट प्लान की पूरी जानकारी सुनिश्चित करने की गई.

संपादक की पसंद

