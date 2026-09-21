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सीएम योगी ने प्रदेशवासियों के लिए लिखी पाती, इंटरनेशनल ट्रेड शो में हिस्सा लेने की अपील

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का चौथा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होगा.

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यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का चौथा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक होगा. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 9:15 AM IST

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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम पाती लिखी है. उन्होंने लिखा है कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का चौथा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होगा. वर्ष 2023 में शुरू हुआ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक मंच देने की पहल था.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनी तो रोजगार सृजन सबसे पहली प्राथिमकता थी. ODOP और MSME के माध्यम से 4 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं. एक जनपद-एक उत्पाद जैसी पहल की सफलता से प्रेरित होकर नई पहल ODOC शुरू किया है.

उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश की छवि से बाहर निकालकर उत्सव प्रदेश बनाना बड़ी चुनौती थी. निर्यात में हमारी दो लाख करोड़ से अधिक की भागीदारी है.
आज यूपी की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन, निवेश का लक्ष्य 15 लाख करोड़ के पार हो गया है.

यूपी में देश विदेश से लोग निवेश करना चाहते हैं. यूपी में निवेश बढ़ने से रोजगार के नए अवसर बनते हैं, युवाओं को लाभ मिलता है.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि स्थानीय सामर्थ्य को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण मंच यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो है. युवाओं, विद्यार्थियों, नवोदित और भावी उद्यमियों से ट्रेड शो का लाभ उठाने की सीएम योगी ने अपील की है. नए संपर्क, नए बाजार और अपनी प्रतिभा के अनुरूप अवसर तलाशने का सीएम योगी ने आह्वान किया है. उद्यमिता के प्रति जागरूकता बढ़ाकर आसपास उपलब्ध अवसरों को पहचानने का संदेश दिया है.

उन्होंने कहा कि आपके प्रयासों से स्थानीय सामर्थ्य वैश्विक बाजार तक पहुंचेगा. विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए युवाओं से सक्रिय भागीदारी जरूरी है. कार्यक्रम में हिस्सा लें और उत्तर प्रदेश का नाम देश ही नहीं, विश्वपटल पर छा जाने के लिए प्रयास करें.

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