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बनारस से योगी का बड़ा ऐलान: इसी महीने से शिक्षामित्रों को 18 हज़ार और अनुदेशकों को 17 हज़ार मानदेय

शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में सीएम ने किया ‘स्कूल चलो अभियान’ का भव्य शुभारंभ.

वाराणसी में सीएम योगी.
वाराणसी में सीएम योगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 4:02 PM IST

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Updated : April 4, 2026 at 4:19 PM IST

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वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वाराणसी में अनुदेशकों को 17,000 तथा शिक्षामित्रों को 18,000 का मानदेय इसी महीने से लागू करने की घोषणा की है. वे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र को और सशक्त बनाने तथा हर बच्चे को स्कूल से जोड़ने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘स्कूल चलो अभियान’ का भव्य शुभारंभ करने शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय पहुंचे थे. मुख्यमंत्री ने शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे. उन्होंने इसे जनांदोलन बनाने की लोगों से अपील की.

वाराणसी में सीएम योगी. (Video Credit; ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कंपोजिट विद्यालय शिवपुर वरुणापार जोन में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत ‘स्कूल चलो अभियान’ का शुभारंभ किया. इस मौके पर उन्होंने विद्यालय परिसर में बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया, फिर बच्चों से संवाद भी किया. सीएम योगी ने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना दी और स्कूल चलो अभियान की सार्थकता पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि 9 वर्ष में लगभग 60 लाख नए बच्चों को बेसिक शिक्षा के स्कूलों से जोड़ा गया है.इस मौके पर उन्होंने शिक्षा मित्र अनुदेशक,रसोइयों के लिए भी बड़ी घोषणा की.

इस महीने से अनुदेशकों को 17 हजार व शिक्षामित्रों को 18 हजार रुपये: सीएम योगी ने बताया कि इस महीने से सरकार अनुदेशकों को 17 हजार, शिक्षामित्रों को 18 हजार रुपये का मानदेय लागू करने जा रही है. शिक्षक, अनुदेशक, रसोइयों के लिए पांच लाख रुपये की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. कहा कि, आप काम करिए, सरकार आपके साथ है. सीएम ने शिक्षकों से अनुरोध किया कि 1 से 15 अप्रैल तक हर शिक्षक को स्कूल चलो अभियान से जुड़ना चाहिए. सीएम योगी की घोषणा से शिक्षामित्र, अनुदेशकों में भी खुशी की लहर है. शिक्षक पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि मुख्यमंत्री की यह घोषणा शिक्षकों के लिए खुशी की बात है, हम सभी उन्हें धन्यवाद देते हैं.

1 से 15 अप्रैल तक शिक्षक करें मेहनत: सीएम ने कहा कि, प्रधानाचार्य अभिभावकों के साथ संवाद करें और शिक्षक स्कूल खुलने से थोड़ा पहले निकलकर गांव-मोहल्ले के घरों पर दस्तक दें. अभिभावकों से पूछें कि स्कूल जाने से कोई बच्चा वंचित तो नहीं है. उन्हें बताएं कि सरकार सब नि:शुल्क दे रही है, आप बच्चों का पंजीकरण कराइए. हर शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक का संकल्प हो कि स्कूल जाने से कोई बच्चा छूटने न पाए. पहले चरण में 15 अप्रैल तक यह मेहनत कीजिए. जैसे ही बेसिक शिक्षा विभाग के सभी डेटा (बच्चों की संख्या, कितने बच्चों ने कहां प्रवेश लिया आदि) अपलोड हो जाएंगे, उसके तीन-चार दिन के अंदर लखनऊ में समारोह कर डीबीटी के माध्यम से पैसा अभिभावकों के खाते में भेज दिया जाएगा. 15 से 30 अप्रैल के बीच बच्चों की यूनिफॉर्म, जूते-मोजे आदि के लिए अभिभावकों के साथ बैठक करनी चाहिए. यह प्रक्रिया सतत रूप से चलनी चाहिए.

सीएम ने परोसा खाना, खिलखिलाए बच्चे: इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ पर बच्चों को मिड-डे मील परोसा. उन्हें स्कूल बैग, पाठ्य पुस्तकों के साथ उपहार व चॉकलेट भी दी.सीएम ने निपुण विद्यालयों व बच्चों को पुरस्कृत भी किया. इस मौके पर बच्चों ने भी खिलखिलाकर सीएम के प्रति आभार प्रकट किया. जब मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि रोज स्कूल आना और मेहनत से पढ़ना, तो बच्चों ने भी सिर हिलाकर हामी भरी.बच्चों ने मासूमियत से हाथ जोड़कर सीएम को अपना प्रणाम भी निवेदित किया.

जिस विद्यालय में कभी 10 बच्चे थे, वहां 250 हो गए: अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद 1 जुलाई को ‘स्कूल चलो अभियान’ का शुभारंभ किया गया था. उससे पहले जब मैं अलग-अलग जनपदों में गया तो बेसिक शिक्षा विभाग के जर्जर भवनों, बंदी के कगार पर पहुंचे विद्यालयों की स्थिति देखी. एक जनपद के विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है. सिर्फ 10 बच्चे रह गए, हो सकता है कि नए सत्र में वे बच्चे भी न आएं. मैंने पूछा कि ये बच्चे जा कहां रहे हैं, प्रधानाचार्य ने कहा कि बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं है. मैंने कहा कि उनकी पढ़ने में रुचि नहीं है या आपकी पढ़ाने में, दोनों में अंतर है. बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाना हमारा काम है. 3 वर्ष बाद फिर उस विद्यालय में गया तो वहां 250 बच्चे मिले और उन्हीं प्रधानाचार्य का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हुआ था. सभी विद्यालय ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं.

नीति आयोग ने भी ऑपरेशन कायाकल्प की तारीफ की : सीएम योगी ने कहा कि यूपी के बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों से जुड़े शिक्षकों-गुरुजनों ने परिश्रम कर ऑपरेशन कायाकल्प को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और स्कूल चलो अभियान में योगदान दिया. नीति आयोग ने भी यूपी में शिक्षा की सबसे सक्सेस स्टोरी में ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ का नाम लिया. 1.36 लाख से अधिक विद्यालय बुनियादी संसाधनों से लैस हुए. ऑपरेशन निपुण के माध्यम से सामान्य शिक्षा के बारे में बच्चों के मन में जिज्ञासा बढ़ी,बच्चों को अक्षर व अंकों का ज्ञान हुआ.यूपी में इन उपलब्धियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों व शिक्षकों की मेहनत के कारण बच्चों में स्कूल जाने की प्रेरणा जागी.

2017 के पहले सरकार के एजेंडे में नहीं थी शिक्षा : सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले सरकार के एजेंडे में शिक्षा नहीं थी. उन्हें बच्चों की चिंता भी नहीं थी, क्योंकि उनके लोग ही नकल कराते थे. 2017 के पहले ड्रॉप आउट रेट 19 फीसदी था. तीसरी से छठी क्लास के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते थे. बच्चे दिनभर घूमते, स्कूल छोड़कर भैंस चराते, तालाब, मोहल्ले, कीचड़, धूल में खेलते दिखते थे. हमने इसका कारण पूछा तो लोग कहते थे कि स्कूल दूर है. हमने प्रदेश भर का डेटा एकत्र कराया तो निष्कर्ष में पता चला कि बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहां शौचालय, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी. इससे बच्चे अस्वस्थ होते थे.

बच्चों को खाना परोसते सीएम योगी.
बच्चों को खाना परोसते सीएम योगी. (Photo Credit; ETV Bharat)

अब स्कूली शिक्षा पर खर्च होते हैं 80 हजार करोड़ रुपये: सीएम ने पीएम मोदी की प्रेरणा से यूपी में आए परिवर्तन का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में बालक-बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, पेयजल की व्यवस्था की गई. ड्रॉप आउट रेट 19 से घटकर मात्र 3 फीसदी हो गया है. सीएम ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े अधिकारियों व शिक्षकों से आह्वान किया कि ड्रॉप आउट रेट शून्य तक पहुंचाने के लिए कार्य करना है. यूपी में अब स्कूली शिक्षा पर 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होते हैं. इस पैसे का परिणाम आना चाहिए. शिक्षक व अधिकारियों ने मेहनत की है, इसलिए सरकार भी आपके साथ खड़ी है. जहां कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं थे, इस बजट में वहां के लिए भी पैसा दे दिया गया. वहां आठवीं तक की शिक्षा थी, हमने इसे 12वीं तक प्रारंभ कर दिया.श्रमिकों के तथा निराश्रित बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए.

बच्चों को पुरस्कृत करते सीएम योगी.
बच्चों को पुरस्कृत करते सीएम योगी. (Photo Credit; ETV Bharat)

बच्चों को अब यूनिफॉर्म समेत सभी सुविधाएं नि:शुल्क: सीएम योगी ने कहा कि हर जनपद में पहले चरण में दो-दो सीएम कंपोजिट विद्यालय दिए हैं. इस बजट में दो-दो और विद्यालयों के लिए प्रस्ताव है. प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं तक एक कैंपस में बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए बजट में धनराशि प्रदान की है. 2017 के पहले 60 फीसदी से अधिक बालिकाएं नंगे पांव विद्यालय जाती थीं. सर्दी-गर्मी में बच्चों के वस्त्र फटे होते थे, लेकिन अब हर बच्चे को डबल इंजन सरकार साल में दो यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग, बुक, मोजा-जूता आदि निशुल्क उपलब्ध कराती है. प्रवेश प्रक्रिया के उपरांत पहले चरण में 15 अप्रैल व दूसरे चरण में 15 जुलाई के बाद डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में राशि भेजी जाएगी. शिक्षकों का दायित्व है कि हर अभिभावक से संवाद बनाएं और सुनिश्चित करें कि अभिभावक जूता-मोजा, यूनिफॉर्म व स्वेटर जरूर खरीदें। इसके लिए हर अभिभावक को 1200 रुपये दिए जा रहे हैं.

भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी ईश्वर ने शिक्षकों को दी: सीएम ने शिक्षकों से कहा कि देश के भविष्य को गढ़ने की जो जिम्मेदारी ईश्वर ने आपको दी है, उसका ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो जीवन यशस्वी होगा. बच्चे आगे बढ़ेंगे तो स्मरण करेंगे, सम्मान देंगे. जिन शिक्षकों ने हमें पढ़ाया, अक्षर ज्ञान कराया.हम आज भी उनके पैर छूते और सम्मान देते हैं.बच्चों में संस्कार विकसित करने हैं. शिक्षा सिर्फ सर्टिफिकेट या डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं, यह मनुष्य को संस्कारित करने और समाज-राष्ट्र का भविष्य गढ़ने का सशक्त माध्यम है.

कार्यक्रम में स्कूली बच्चे.
कार्यक्रम में स्कूली बच्चे. (Photo Credit; ETV Bharat)

सीएम ने चित्रकूट के डीएम की पहल को सराहा: सीएम योगी ने चित्रकूट के जिलाधिकारी का उदाहरण देकर कहा कि उन्होंने अपने बच्चे का प्रवेश आंगनवाड़ी केंद्र में कराया. यह काम शिक्षक भी कर सकते हैं. जहां आप पढ़ा रहे हैं, वहीं बच्चों को लेकर जाइए. बच्चा पढ़ेगा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. सरकार बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को संसाधन उपलब्ध करा रही है तो आप भी इन्हें कॉन्वेंट, पब्लिक स्कूल व केंद्रीय विद्यालय की तरह कार्य करने में सक्षम बनाएं.

1 जुलाई से पहले विद्यालयों को कर लें व्यवस्थित: सीएम ने शिक्षकों से कहा कि जुलाई में स्कूल खुलने से पांच दिन पहले बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की सफाई कराइए. स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पानी आदि के जरिए विद्यालय को व्यवस्थित करिए. फिर 1 से 15 जुलाई के बीच विद्यालय आए बच्चों के पाठ्यक्रम की तैयारी करें और जो बच्चा नहीं आ पाया, स्कूल चलो अभियान के तहत उसे लाने की तैयारी करें. कोशिश हो कि एक भी बच्चा छूटने न पाए. बच्चों को उदाहरण, कविता, गीत, छोटे फॉर्मूले के जरिए सिखाएं तो वह आसानी से समझ जाएगा. अब रटना नहीं, बल्कि बच्चों को कौशलयुक्त ज्ञान से युक्त करना है.

जनप्रतिनिधियों को भी बनाएं स्कूल चलो अभियान का हिस्सा: सीएम ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों से कहा कि सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, महापौर, चेयरमैन, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष-सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य आदि जनप्रतिनिधियों व अभिभावकों को स्कूल चलो अभियान का हिस्सा बनाएं. इसे जनांदोलन बनाएं. स्कूल का वातावरण आध्यात्मिक बनाएं. बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में शिक्षकों का प्रयास भारत की समृद्धि, प्रगति और विकसित व आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा.

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Last Updated : April 4, 2026 at 4:19 PM IST

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