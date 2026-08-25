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यूपी में रोजगार की बहार! अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का सीएम योगी का ऐलान

बिना भेदभाव और पूरी पारदर्शिता से मिल रही नौकरी, यही हमारी बड़ी उपलब्धि: CM योगी

योगी सरकार का युवाओं को महा-तोहफा!
योगी सरकार का युवाओं को महा-तोहफा! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 12:15 PM IST

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लखनऊ: प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग-अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाए जाएंगे. मुख्यमंत्री आज जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया से कृषि विभाग के लिए नव चयनित 3,446 प्राविधिक सहायकों (ग्रुप-सी) एवं मंडी परिषद के 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

बिना भेदभाव के काम: कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि आज के दिन पर पारदर्शिता के साथ बिना भेदभाव और आरक्षण के नियमों के अनुरूप योग्य अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार नियुक्ति पत्र देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन हमारे बोर्ड इसे सफलतापूर्वक करने में कामयाब हुए हैं. उन्होंने कहा कि जब हम योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन बिना भेदभाव के करते हैं तो उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है. यही पिछले साढ़े 9 साल में डबल इंजन की भाजपा सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

सरकार ने अब तक 9 लाख 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता.- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, यूपी

निशाने पर विपक्ष: पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2017 के पहले नियुक्ति का विज्ञापन निकलते ही चाचा-भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था, नौजवान भटकता था और अंततः कोर्ट को स्टे लगाना पड़ता था. गलती युवा की नहीं, बल्कि आयोगों में बैठे भ्रष्ट नेताओं की होती थी. हमने पहले दिन तय किया था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे, नकल माफिया और संस्थानों में बैठे माफिया की कमर तोड़ेंगे.



मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था, युवा पलायन कर रहा था दुनिया यूपी की तरफ देख रही है.पहली बार जापान का इतना बड़ा दल भारत आया और यूपी को चुना, कहा कि यूपी के यूथ को जापान में नौकरी देना चाहते हैं.जर्मनी, इजराइल भी यूपी के नौजवान मांग रहे हैं.हमने इजराइल में 5000 नौजवान भेजे हैं, वे वहां डेढ़ लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, खाना-पीना फ्री है और खुशी से रह रहे हैं.

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