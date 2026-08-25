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यूपी में रोजगार की बहार! अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का सीएम योगी का ऐलान

योगी सरकार का युवाओं को महा-तोहफा! ( Photo Credit: ETV Bharat )