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UP में अधिवक्ताओं को भी मिल सकती कैशलेस इलाज की सुविधा; CM योगी ने दिए संकेत

अधिवक्ताओं को भी मिल सकती कैशलेस इलाज की सुविधा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत बॉटम फाइव से टॉप फाइव देशों में आ चुका है. अब अब टॉप थ्री में आने को तत्पर है. भारत की इस प्रगति यात्रा को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र किए जा रहे हैं.

सीएम योगी ने कहा कि बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत के प्रति जो आकर्षण बढ़ा है. कई ताकतें इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधि का शासन तभी स्थापित होता है, जब न्याय गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध ढंग से सर्वसुलभ होता है. गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध और सर्वसुलभ न्याय के सबसे बड़े वाहक अधिवक्ता ही होते हैं.

उन्होंने कहा कि अधिवक्ता सिर्फ मुकदमा नहीं लड़ते बल्कि नागरिकों के विश्वास के प्रतीक होते हैं. वह समाज के विधिक सलाहकार और संविधान के सारथी की भूमिका में होते हैं.

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और अन्य स्तम्भों के बीच संवाद को बढ़ाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. अधिवक्ता, न्यायपालिका तक नागरिकों की बात पहुंचाने और समाधान निकालने के साथ, नागरिक और न्यायपालिका के बीच विश्वास का संबंध बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं.

सीएम ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के तीनों स्तम्भ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए और लक्ष्मण रेखा के भीतर संविधान के प्रति निष्ठा से कार्य करते हुए सामान्य नागरिक को लाभान्वित किया है.

सीएम योगी बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई दी और आजादी के आंदोलन से लेकर वर्तमान कालखंड में उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला.

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं को बड़ा आश्वासन देते हुए कहा कि वह अधिवक्ताओं को कैशलेश इलाज की सुविधा देने के लिए तैयार हैं. इसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी. मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को देश और समाज का सजग प्रहरी बताते हुए आह्वान किया कि वह देश और समाज के खिलाफ होने वाली साजिशों का प्रतिकार करने के लिए चौकन्ना रहें.

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और फेंक एकाउंट्स के जरिए जातीय समूहों को आपस में लड़ाने, क्षेत्र, मत, भाषा के आधार पर समाज को विभाजित करने का प्रयास किया जाएगा.

साजिशन न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका पर अंगुली उठाने की कोशिश की जाएगी. ऐसे में अधिवक्ताओं की बड़ी भूमिका होने वाली है. उन्हें देश और समाज के प्रति होने वाली साजिशों के विरुद्ध खुद को तैयार रखना होगा.

उन्होंने कहा कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद की ईमानदारी, निष्ठा किसी से छिपी नहीं है. राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने अपने आध्यात्मिक मूल्यों से राष्ट्र को समृद्ध किया. वह सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए और प्रतिष्ठा के कार्य को स्वयं अपने हाथों से किया.

उनके योगदान को देखते हुए प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का निर्माण किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर के अधिवक्ता एक समृद्ध परंपरा के वाहक है. इसमें हम सबको यह ध्यान रखना होगा कि हमारे ऊपर विभिन्न चुनौतियां आएंगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के 70 वर्ष तक हम उन्हें देख रहे थे, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था. अब भारत खुद अपनी नीति बनाता है. इन नीतियों का नियंता भी खुद है.

उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने गत 12 वर्षों में बदलते भारत की तस्वीर को देखी है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ मूल्यों और आदर्शों पर प्रतिबद्ध भारत विरासत का संरक्षण करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहा है.

नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है कि 25 करोड़ की आबादी गरीबी की रेखा से उबरकर सामान्य जीवनयापन कर रही है. उन्होंने कहा कि जिसके बारे में कोई सोचता तक नहीं था, आज वह उपलब्धियां देश के सामने हैं. 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है.

2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के उन्होंने यूपी में पूरी प्रतिबद्धता से कानून का राज लागू किया. परिणाम है कि यूपी के लोगों से 10 कदम की दूरी बनाने वाले अब आगे बढ़कर गले लग जाते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी अब कट्टा और बम बनाने के लिए नहीं बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए जाना जाता है. यह डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर से देश की रक्षा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने में योगदान देने वाला राज्य बन रहा है.

परिचय समारोह को जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमापति उपाध्याय ने भी संबोधित किया. कार्यक्रम का संचालन बार एसोसिएशन के मंत्री मंत्री अनुज अस्थाना ने किया. इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ल, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव सहित अधिवक्ता मौजूद रहे.

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