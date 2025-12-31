ETV Bharat / state

बहराइच में भेड़ियों के आतंक से CM योगी नाराज, ये एक्शन लिया

वन मंत्री ने समीक्षा बैठक में वन क्षेत्र के आसपास फेंसिंग में लापरवाही पर जताई नाराजगी, कई निर्देश दिए.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 7:28 AM IST

लखनऊ: बहराइच में इस साल लगातार भेड़ियों के आतंक से मौतों का सिलसिला जा रही है. आए दिन मासूमों को भेड़िया उठाकर ले जा रहा है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीएफओ की लापरवाही पर नाराज है. वन मंत्री ने इस मामले में एक्शन लिया है. मंगलवार को डीएफओ को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया. डीएफओ राम सिंह यादव की जगह एटा के सुंदरेसा को बहराइच का डीएफओ बना दिया गया है.



बहराइच में भेड़ियों का सबसे ज्यादा आतंक: इस बार भेड़ियों का सबसे ज्यादा आतंक बहराइच के लोगों ने झेला. भेड़ियों के हमलों से दर्जन भर बच्चों और इंसानों की मौत हुई. कई बच्चों को मां की गोद से उठाकर भेड़िए ले गए और उन्हें मार डाला. भेड़ियों के इस आतंक की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची थी. इसके बाद वह काफी नाराज हुए और वन विभाग के जिम्मेदारों को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया. मंगलवार को वन मंत्री डॉ अरुण कुमार सक्सेना को कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद वन मंत्री ने डीएफओ बहराइच को हटाए जाने के आदेश विभागीय अधिकारियों को दिए. इसके बाद तत्काल प्रभाव से डिस्ट्रिक्ट फारेस्ट ऑफिसर राम सिंह यादव को हटाकर मुख्यालय अटैच कर दिया गया. उनकी जगह पर एटा में तैनात डीएफओ सुंदरेशा को बहराइच भेजा गया. यह आदेश वन विभाग की संयुक्त सचिव नीरजा सक्सेना ने जारी किया. इस मामले में उत्तर प्रदेश के वन मंत्री डॉ अरुण कुमार सक्सेना का कहना है कि किसी भी कीमत पर किसी भी अधिकारी की किसी तरह की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.


मंत्री ने समीक्षा बैठक में जताई नाराजगी:उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पर्यावरण, वन, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन डॉ अरुण सक्सेना ने मंगलवार को वन मुख्यालय में समीक्षा बैठक की. 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलाए गए वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने वाले अभियान के अन्तर्गत उपलब्धियों, वन क्षेत्र के बाहर अवैध कटान के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी ली. इसके अलावा वन्य जीवों के अवैध शिकार के खिलाफ की गयी कार्रवाई, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2025-26 में बर्ड फेस्टविल के आयोजन के संबंध में, कैम्पा योजना के अन्तर्गत यूपी में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजन कराए जाने के सम्बन्ध में, कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला आयोजित करने और कुकरैल नाईट सफारी के सम्बन्ध में प्रगति की विस्तृत समीक्षा की.




ऑनलाइन उद्घाटन किया: वन राज्यमंत्री अरुण सक्सेना ने दुधवा टाइगर रिजर्व, पलिया-खीरी के किशनपुर वन्यजीव विहार पयर्टन वन मार्ग संख्या-23 के नए पर्यटन प्रवेश द्वार का ऑनलाइन उद्घाटन किया. मथुरा वन प्रभाग में असफल पौधारोपण पर नाराजगी जाहिर करते हुए दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया. बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और बिजनौर, में बाघ, तेंदुए व भेड़ियों से मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने के निर्देश दिए.

गश्त बढ़ाने के आदेश: प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के आदेश दिए. साथ वनों के आसपास फेंसिंग का कार्य तत्काल कराने को कहा. इसके साथ ही चार रेस्क्यू सेंटर का निर्माण कराने के भी आदेश दिए. महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ललितपुर में दो फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करने, 29 जनवरी को कृषि वानिकी कार्यशाला आयोजित करने के लिए भी आदेश दिए.

