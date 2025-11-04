गोरखपुर में सिक्सलेन फ्लाइओवर निर्माण की धीमी प्रगति पर भड़के सीएम योगी, अधिकारियों से पूछा- ध्यान क्यों नहीं दिया

ETV Bharat / state

सीएम योगी ने विकास कार्यों का जायजा लिया.
सीएम योगी ने विकास कार्यों का जायजा लिया. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 7:50 PM IST

3 Min Read
गोरखपुर : सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार शाम गोरखपुर पहुंचे. ट्रांसपोर्ट नगर चौक से पैडलेगंज रोड पर बन रहे गोरखपुर के पहले सिक्सलेन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया. पिलर संख्या 62-63 और 18-19 के पास निर्माण कार्य तेज नहीं होने पर नाराजगी जताई. कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को फटकार लगाई. सीएम ने कहा, बारिश रुकने से लेकर अबतक का समय काम के लिए बेहद अनुकूल था. उन्होंने सवाल किया कि आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया. सीएम ने चेतावनी भरे लहजे में नसीहत दी कि सामान्य और टेक्निकल मैनपॉवर, मशीन, उपकरण जैसे संसाधन बढ़ाकर काम को तय समय सीमा में तेजी से पूरा किया जाए.

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के बाद मंगलवार शाम गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री सबसे पहले नहर रोड स्थित आजाद चौक पहुंचे. यहां उन्होंने सिक्सलेन फ्लाईओवर के पिलर संख्या 62-63 के पास रुककर निर्माण की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली. 429 करोड़ 49 लाख रुपये की लागत वाले गोरखपुर के इस पहले सिक्सलेन फ्लाई ओवर का निर्माण फरवरी 2023 में शुरू हुआ था और कार्य जनवरी 2026 तक पूरा किया जाना लक्ष्य है.

कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश सेतु निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 2.6 किमी लंबे और कुल 77 पिलर वाले इस फ्लाईओवर के निर्माण की भौतिक प्रगति 72 प्रतिशत से अधिक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिलर पर स्लैब डालते वक्त सिक्योरिटी और सेफ्टी के सभी इंतजाम हर हाल में सुनिश्चित किए जाएं. सिक्सलेन फ्लाईओवर के पिलर संख्या 18-19 के पास निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि फ्लाईओवर पर और इसके नीचे सर्विस रोड पर भी प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी सुनिश्चित की जाए.

उन्होंने पिलर के नीचे खाली जगह का अयोध्या की तर्ज पर सुंदरीकरण कराने और सड़क का स्लोप नाले की तरफ करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नाले पर जगह-जगह सड़क से कनेक्ट जाली लगाई जाए, ताकि पानी के साथ कूड़ा नालियों में न जाने पाए. सीएम योगी ने फ्लाईओवर के नीचे सड़क के दोनों तरफ ड्रेन और नालों के ऊपर स्लैब डालने का कार्य अधिकतम एक माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने सर्विस रोड और नालों के अलाइनमेंट पर विशेष ध्यान देने की नसीहत भी दी और कहा कि किसी भी दशा में जलजमाव नहीं होना चाहिए.

इसके बाद सीएम योगी पांडेय हाता से लेकर धर्मशाला तक विरासत गलियारा के रूप में चौड़ीकरण किए जा रहे सड़क के निर्माण कार्य को भी देखा. उन्होंने अधिकारियों से समय से इस कार्य को पूर्ण करने को कहा. इस दौरान स्थानीय व्यापारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया.

