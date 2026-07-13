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डीएल कंपनियों की धांधली की शिकायत पर सीएम हुए खफा, अधिकारियों को सख्त निर्देश, अब FIR की तैयारी

पीड़ित कर्मचारियों ने सीएम योगी से की शिकायत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : परिवहन विभाग में ठेके पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली तीनों कंपनियों की लगातार आ रही धांधली की शिकायतों पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार किया है. उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि कंपनियों पर कार्रवाई करें. इसके बाद अब परिवहन विभाग के अधिकारी कंपनियों से निकाले गए कर्मचारियों से तहरीर लेकर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में हैं. कंपनियों के प्रतिनिधियों से अधिकारियों ने जवाब तलब भी किया है. एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (प्रशासन) चित्रलेखा सिंह की तरफ से स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस परियोजना के तहत चयनित तीनों कार्यालय संस्थाओं के खिलाफ मैनपावर भर्ती में अनियमिताओं के संबंध में प्राप्त शिकायत पर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं. इसके बाद अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) ने कंपनियों से जवाब मांगा है. निकाले गए कर्मचारियों को मिला आश्वासन. (Video Credit; ETV Bharat) उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए तीन कंपनियों को ठेका दिया गया है. बिना कारण बताए कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कई पीड़ित शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक पीड़ित को ही मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला. मुख्यमंत्री ने सख्त तौर पर हिदायत दी थी कि कर्मचारियों को न्याय मिलना चाहिए और कंपनियां दोषी हुईं तो कार्रवाई होनी चाहिए.