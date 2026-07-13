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डीएल कंपनियों की धांधली की शिकायत पर सीएम हुए खफा, अधिकारियों को सख्त निर्देश, अब FIR की तैयारी

कंपनियों से निकाले गए कर्मचारियों ने सीएम योगी से जनता दरबार में गुहार लगाई. इसके बाद परिवहन विभाग एक्टिव हुआ है.

पीड़ित कर्मचारियों ने सीएम योगी से की शिकायत.
पीड़ित कर्मचारियों ने सीएम योगी से की शिकायत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 10:40 PM IST

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लखनऊ : परिवहन विभाग में ठेके पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली तीनों कंपनियों की लगातार आ रही धांधली की शिकायतों पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार किया है. उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि कंपनियों पर कार्रवाई करें. इसके बाद अब परिवहन विभाग के अधिकारी कंपनियों से निकाले गए कर्मचारियों से तहरीर लेकर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में हैं.

कंपनियों के प्रतिनिधियों से अधिकारियों ने जवाब तलब भी किया है. एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (प्रशासन) चित्रलेखा सिंह की तरफ से स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस परियोजना के तहत चयनित तीनों कार्यालय संस्थाओं के खिलाफ मैनपावर भर्ती में अनियमिताओं के संबंध में प्राप्त शिकायत पर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं. इसके बाद अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) ने कंपनियों से जवाब मांगा है.

निकाले गए कर्मचारियों को मिला आश्वासन. (Video Credit; ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए तीन कंपनियों को ठेका दिया गया है. बिना कारण बताए कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कई पीड़ित शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक पीड़ित को ही मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला. मुख्यमंत्री ने सख्त तौर पर हिदायत दी थी कि कर्मचारियों को न्याय मिलना चाहिए और कंपनियां दोषी हुईं तो कार्रवाई होनी चाहिए.

इसके बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों ने उस पीड़ित को नौकरी पर वापस लेने के लिए कंपनियों को हिदायत दी. फर्म ने तत्काल नौकरी पर वापस ले लिया. इसके बाद 10 अन्य कर्मचारी जो नौकरी से निकाले जा चुके थे उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचकर आपबीती सुनाई. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवहन विभाग को कंपनियों की तरफ से की जा रही धांधली को लेकर काफी सख्त हुए.

सीएम ने तत्काल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने और कर्मचारियों को न्याय दिलाने का निर्देश दिया. इसके बाद परिवहन विभाग के अधिकारी सक्रिय हुए और पीड़ितों को मुख्यालय पर बुलाया. उनकी पूरी समस्या सुनी और फिर कंपनियों के प्रतिनिधियों की जमकर क्लास ली. कर्मचारियों से प्रार्थना पत्र लेने के बाद अब तीनों कंपनियां सिल्वर टच, फो कॉम.नेट और रोजमार्टा के खिलाफ एफआईआर करने की भी तैयारी कर ली है. मंगलवार को इन कंपनियों के खिलाफ विभिन्न जनपदों में एफआईआर होगी.

परिवहन विभाग के एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (प्रवर्तन) डीके सिंह गौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद अब इन कंपनियों की जांच शुरू की गई है. कर्मचारियों से उनकी समस्या सुनी गई है. उनकी तरफ से जो भी पॉइंट्स रखे गए हैं उस पर कंपनियों से जवाब तलब किया गया है. कर्मचारियों की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया है. अब एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

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यूपी में डीएल कंपनियों पर एक्शन
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