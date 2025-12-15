टाटा समूह ने यूपी के लिए खोला खजाना; चेयरमैन ने CM के समक्ष कई प्रोजेक्ट लगाने और निवेश का रखा प्रस्ताव

ETV Bharat / state

December 15, 2025

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और टाटा सन्स के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरनन के बीच सोमवार को बैठक हुई. बैठक में प्रदेश में टाटा समूह की ओर से चलाए जा रहे प्रोजक्टस की प्रगति के अपडेट्स और विस्तार पर विस्तृत चर्चा हुई. इस दौरान टाटा समूह के चेयरमैन ने लखनऊ में एआई सिटी और गोरखपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव रखा. यह जानकारी सीएम मीडिया सेल की ओर से दी गई है. जिसमें कहा गया है कि यह बैठक राज्य की उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसर में वृद्धि के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी.

लखनऊ में एआई सिटी बनाने का रखा प्रस्तावः सीएम मीडिया सेल के अनुसार, टाटा समूह के चेयरमैन ने चर्चा के दौरान लखनऊ में 'एआई सिटी' विकसित करने की कार्य योजना प्रस्तुत की. उन्होंने बताया कि टाटा समूह की ये परियोजना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में यूपी को वैश्विक हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. एआई सिटी के निर्माण के साथ प्रदेश में भविष्य की तकनीकि के क्षेत्र में हजारों की संख्या में नौकरियों, स्टार्टअप के विकास का इकोसिस्टम तैयार होगा.

'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' का प्रस्तावः इसके साथ ही एन. चंद्रशेखरनन ने गोरखपुर में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित करने का प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री के सामने पेश किया. उन्होंने बताया कि टाटा समूह ने आईआईटी कानपुर के साथ एमओयू किया है. जिसके तहत टाटा समूह 48 करोड़ रुपये का निवेश कर विशेष तौर पर पूर्वी यूपी के युवाओं को एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, 3 डी प्रिंटिंग, ड्रोन और स्पेस टेक्नालॉजी के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा. टाटा समूह के सहयोग से चलाई जाने वाली इस परियोजना से प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट को नई दिशा मिलेगी.

साथ ही एन. चंद्रशेखरन ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस की लखनऊ और नोएडा यूनिट में वर्क फोर्स को 16,000 से बढ़ाकर 30,000 किया जाएगा. यह कदम यूपी के डिजिटल टैलेंट पूल को मजबूत करेगा, साथ ही राज्य के युवाओं के लिए आईटी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि प्रदान करेगा.

इलेक्ट्रानिक्स और डिफेंस कॉरिडोर में निवेश की इच्छाः बैठक में टाटा समूह के चेयरमैन ने यूपी में विकसित हो रहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में जुड़ने की इच्छा जताई. राज्य सरकार की स्वीकृति से मोबाइल उपकरण और अन्य कंपोनेंट्स के उत्पादन में निवेश करने का प्रस्ताव रखा. साथ उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रानिक प्रोडक्टस की प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए टाटा समूह ने इंटेल के साथ एमओयू के बारे में भी बताया.

प्रदेश में इलेक्ट्रानिक बसों, अन्य वाहनों और उनके नये माडल की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के बारे में भी बताया. वार्ता के दौरान एन. चंद्रशेखरन ने प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे डिफेंस कॉरिडोर में टाटा समूह ने निवेश को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने बबीना सहित यूपी के रक्षा औद्योगिक नोड्स में टाटा समूह के योगदान के बारे में भी बताया, जहां ड्रोन, मिसाइल और डिफेंस के वाहनों के उत्पादन पर फोकस है. साथ ही उन्होंने, टाटा समूह ने बीडा के तहत झांसी में 25,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण और प्रोजेक्ट विस्तार के बारे में भी बताया. उन्होंने बैठक के दौरान सीएम के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की रक्षा प्राथमिकताओं के अनुरूप टाटा समूह की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया.

8 धार्मिक कुंडों का जीर्णोद्धार करेगा टाटा समूहः टाटा समूह के सहयोग से अयोध्या में म्यूजियम ऑफ टेम्पल का निर्माण जनवरी 2027 तक पूरी करने पर जोर दिया गया. उन्होंने बताया कि म्यूजियम में न्यू टेक्नालॉजी आधारित डिस्प्ले बना रहा है, जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा. साथ ही टाटा समूह मथुरा-वृदांवन के क्षेत्र में मानसी गंगा कुंड, श्याम कुंड, राधा कुंड, अष्टकाशी कुंड, नारी सेमरीकुंड, गरुड़ गोविंद कुंड और कृष्ण कुंड समेत 8 कुंडों का जीर्णोद्धार करवाएगा. प्रदेश में प्रमुख गंगा घाटों की सफाई का कार्य भी टाटा समूह करेगा.

